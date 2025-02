Alex Rodriguez consegnerà di nuovo su Switch, colpendo un tiro di mezza e mezzo da $ 10.000 sul fan

Alex Rodriguez è un uomo con molti talenti. Si scopre che Hops è uno di questi e uno studente universitario fortunato è stato in grado di trarne beneficio.

Una star di lunga data MLB ha immerso una sparatoria di mezzo campo in metà della vittoria 84-53 di Bucknell nell’esercito domenica. Il tiro di Rodriguez è andato sul retro e dentro, che ha vinto un premio da $ 10.000 per Bucknell.

Il tiro di Rodriguez sembrava far parte della versatile Shooting Challenge, che includeva la tradizione di Bucknell in alluminio Marc e Jordy Leiser. Lore e Rodriguez sono destinati a diventare proprietari di maggioranza di Minnesota Timberwolves e Lynx. L’ultimo scatto è stato a metà strada attraverso Rodriguez.

Quando è entrato il tiro di Rodriguez, la folla del padiglione di Sojka si è scatenata. Rodriguez corse da un fan che vinse il premio da $ 10.000 e lo portò a festeggiare. Questo fan era Bucknell di Filadelfia, chiamato Owen, le cui battute di Rodriguez hanno dichiarato di essere diventato un fan di Philadelphia Phillies come fan di New York Yankees. Owen intende spendere soldi per aiutare a pagare l’insegnamento universitario.

“È una cosa bellissima”, ha detto Rodriguez in un video sui social media fornito dalla scuola. “Genitori, sei il benvenuto. Dovresti anche avere fan degli Yankees. Owen è un bravo ragazzo. Abbiamo vinto oggi.”

Rodriguez era nel campus di Bucknell a Lewisburg, in Pennsylvania, come parte del forum per parlare di piattaforme di salto, una società che ha fondato insieme a Lore e Leiser.

Rodriguez è un dipendente di Fox Sports.

