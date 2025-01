Alexander Zverev se preparou para uma semifinal “muito intensa” do Aberto da Austrália

Alexander Zverev disse nesta terça-feira acreditar que chegará à final do Aberto da Austrália pela primeira vez na história e para chegar lá está preparado para um confronto “muito intenso e de alto nível” no qual enfrentará Novak Djokovic ou Carlos Alcáraz. O alemão chegou às semifinais em Melbourne pelo segundo ano consecutivo, derrotando Tommy Paul e aproximando-se do seu primeiro título de Grand Slam. O número dois do mundo teve um bom desempenho quando foi importante em duas prorrogações em um dia quente e ventoso para garantir uma vitória por 7-6 (7/1), 7-6 (7/0), 2-6, 6-1 sobre o 12º colocado Americano.

Zverev, de 27 anos, também chegou às semifinais em 2020, perdendo para Dominic Thiem, e no ano passado foi derrotado por Daniil Medvedev em cinco sets após vencer por 2 a 0.

Chegando agora aos últimos quatro torneios do Grand Slam pela nona vez, Zverev nunca foi coroado campeão em dez anos de tentativas.

Para chegar à final de domingo, ele terá que vencer o 10 vezes vencedor Melbourne Djokovic ou o terceiro colocado Alcaraz, da Espanha.

“Vou me preparar para uma batalha difícil. Estou me preparando para uma partida muito intensa e de alto nível”, disse.

“Eu sei que tenho o nível. Já os venci antes. Espero poder fazer isso de novo em dois dias.

“Você não chega às semifinais de um Grand Slam se não merece estar lá e se não joga um bom tênis”, acrescentou.

Paul, também de 27 anos, conseguiu a primeira chance no quinto game, mas Zverev recuperou e segurou o saque por 3 a 2, com os dois jogadores atacando golpe por golpe.

O implacável Paul pressionou e um chute inteligente deu-lhe três break points em 5-5. Zverev defendeu dois gols, mas Paul converteu o terceiro quando o alemão acertou um chute de backhand.

Implacável, Zverev acertou a bola direto para o tie-break, que dominou, e Paul ficou frustrado e irritado com o árbitro por causa da disputada decisão de let call.

O americano se reagrupou e venceu um backhand para quebrar e manter a vantagem de 3 a 0 no segundo set.

Desta vez foi a vez de Zverev e ele perdeu a compostura quando o árbitro ordenou um replay devido a uma pena voando na frente do alemão quando ele disparou no break point.

“Qual é, é inacreditável o momento em que isso para”, ele gritou, depois descarregou sua fúria em Paul, voltando ao amor.

Houve outra prorrogação e Paul desapareceu novamente.

No entanto, Paul quebrou no início do terceiro set e novamente quando Zverev não conseguiu devolver o saque, levando ao quarto set.

Lá, Zverev liderou por 5 a 0 e Paul desbotou, selando a vitória com um ás.

“Honestamente, eu deveria ter perdido dois sets por amor”, disse Zverev, que tenta se tornar o primeiro alemão a vencer um torneio de Grand Slam desde Boris Becker em 1996.

“Mas de alguma forma ganhei o primeiro set, de alguma forma ganhei o segundo set.

“E o quarto set foi definitivamente o melhor que joguei.”

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)