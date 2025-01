"Alguém tem em média mais de 700…": Sobre o caso de desacato de Karun Nair no caso do Troféu dos Campeões, o veredicto contundente do BCCI

A seleção da equipe indiana para o próximo Troféu dos Campeões, bem como para a série anterior do ODI contra a Inglaterra, foi anunciada no sábado em Mumbai, durante uma coletiva de imprensa. O capitão da Índia, Rohit Sharma, e o presidente dos selecionadores do BCCI, Ajit Agarkar, dirigiram-se à mídia após um atraso de mais de duas horas. Pacer Mohammed Shami retornou ao time do ODI pela primeira vez depois de vencer a Copa do Mundo mais de 50 vezes em 2023. Enquanto isso, apesar das preocupações com lesões, o marcapasso Jasprit Bumrah também foi incluído na equipe.

No entanto, Bumrah “não estará disponível para os dois primeiros ODIs contra a Inglaterra”, que contarão com Harshit Rana.

Apesar de marcar mais de 700 corridas no Troféu Vijay Hazare, o capitão do Vidarbha, Karun Nair, não conseguiu encontrar uma vaga no time.

Com a mancha roxa, Naira marcou 752 corridas em sete partidas com o bastão. Agarkar falou sobre a exclusão de Nair da equipe.

“Alguém tem em média mais de 700 jogadores, são atuações excepcionais. É difícil encontrar uma vaga nesta equipe neste momento”, disse Agarkar.

Nair é o melhor jogador do time, já que acumulou enormes 752 corridas em sete partidas, com uma média impressionante de 752,00, após sua invencibilidade em seis entradas. Ele também marcou cinco séculos e cinquenta na competição, com melhor pontuação de 163*. Sua taxa de acerto é de 125,96.

Ele terá a chance de aumentar essa contagem, já que Vidarbha enfrenta Karnataka na final do torneio.

Seleção indiana para o Troféu dos Campeões: Rohit Sharma (capitão), Shubman Gill (vc), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardil Pandya, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Shami, Arshdeep Singh, Yashasvi Jaiswal ., Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Harshit Rana (apenas para séries em inglês).