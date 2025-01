O novo formato fará com que as oito melhores equipes garantam uma vaga direta nas oitavas de final.

Com 22 equipes aguardando o destino, a primeira fase da Liga dos Campeões deverá ter um final intrigante.

Na quarta-feira, 29 de janeiro, todos os 18 jogos acontecerão simultaneamente. 16 deles revelarão o destino de cada time da liga.

Após a derrota para o Paris St-Germain na quarta-feira, o Manchester City corre sério risco de ser eliminado, enquanto o Liverpool já está finalizado, o Arsenal está quase lá e Aston Villa e Celtic, que se enfrentam, estão no intervalo.

Com as esperanças das equipes talvez dependendo dos resultados de outros jogos, a tabela “em pé” será continuamente atualizada.

Ao contrário dos anteriores grupos de quatro equipas, com duas equipas a avançar, onde ocasionalmente não havia mais nada para jogar no final, esta é a primeira época no formato actual.

Algum time da Liga dos Campeões cairá na Liga Europa nesta temporada?

As equipes eliminadas da fase inicial da competição da Liga dos Campeões não serão elegíveis para jogar na Liga Europa como parte da mudança de formato 2024-2025.

As equipes serão imediatamente excluídas da participação europeia até o final da temporada se ficarem em 25º ou pior lugar na fase da liga. Oito times avançarão para as oitavas de final de uma rodada de playoffs de duas mãos, a ser disputada entre os vinte e quatro melhores colocados da liga. Além disso, os times derrotados daquela rodada dos playoffs ficarão de fora.

Devido à mudança para o novo formato – fase da liga, que inclui uma única e enorme tabela, não há fase de grupos, da qual os clubes poderiam ter caído para a Liga Europa.

O objectivo das alterações da UEFA era garantir “que haja mais para jogar até à última noite da fase da liga”. Acredita-se também que, ao evitar que os times da Liga dos Campeões caiam na Liga Europa, a competição será mais igualitária para os times que conquistaram uma vaga.

Da mesma forma, os times que terminarem fora das vagas dos playoffs na fase da liga da Liga Europa não serão rebaixados para a liga conferência.

