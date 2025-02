All-Pro LB Zack Baun il suo sapore Eagles: “Avevano una visione per me”

Le prime lezioni frenetiche dell’ufficio di New Orleans -NFL sono generalmente riservate ai voti più alti, $ 10 milioni, che svuotano i portafogli di squadra nella più grande bassa stagione.

Dopo quattro anni principali, il linebacker Zack Baun con i Saints ha firmato con Eagles lo scorso marzo per un modesto contratto di un anno di $ 3,5 milioni. Ma ora si distingue quando ha firmato.

“Lo abbiamo firmato nei primi cinque minuti della libera agenzia”, ​​ha detto il CEO di Eagles Howie Roseman lunedì, meno di una settimana prima che la sua squadra incontri i Masters al Super Bowl LIX. “Era l’obiettivo principale. Volevamo fargli sentire l’obiettivo principale, quindi è venuto qui.”

Baun, 28 anni, è una delle star più spiacevoli del Super Bowl di quest’anno, di cui ha iniziato a New Orleans, giocando il campionato sul campo che ha chiamato a casa fino a questa stagione. Ogni anno, con i santi, ha giocato più clic su squadre speciali che in difesa, nel pacchetto inferiore di 88 battaglie e due sacchi in quattro anni.

Ha trovato una difesa emergente con Eagles, che ha Filadelfia in un altro Super Bowl per tre anni. Aveva 150 battaglie da sole in questa stagione, costringendo cinque sciocchezze, finendo 3,5 sacchi e guadagnando non solo il cenno del Pro Bowl, ma anche la prima squadra All-Pro della squadra

“Avevano una visione per me”, ha detto Baun, facile vedere la testa rasata e stuprata. “L’opportunità, ed è tutto ciò che volevo. Nessuno mi ha detto che ero un principiante. Non mi è stato dato nulla. Ho dovuto lavorare al mio posto e non mi importava se fosse dentro o fuori.”

La performance di nuovi principianti come Baun è il motivo per cui gli Eagles hanno terminato il numero uno nella NFL in totale difesa e il n. 2 nella difesa dei punteggi, un grande salto da una difesa in difficoltà che ha lasciato Filadelfia deluso dai primi playoff nel 2023.

“Ho appena visto un ragazzo, mi è piaciuto il suo movimento, mi è piaciuto il suo istinto e ho pensato che potesse essere ILB”, ha detto Vic Fangio, coordinatore di Eagles del primo anno.

Baun era stato un rush di bordo, dopo aver ricevuto 12,5 sacchi nei suoi genitori in Wisconsin, abbastanza per renderlo una scelta del terzo round con i santi nel 2020. Ma questo successo non è stato girato a livello della NFL e è andato liberamente l’agenzia non è Certo dove il suo futuro sarebbe sul campo o in qualsiasi uniforme.

“Come molti ragazzi, si tratta di idoneità”, ha detto Oren Burks. “Ha trovato una soluzione perfetta qui nel sistema Fangio, e di conseguenza è stato un giocatore. Il modo in cui ha la gestione di quest’anno, dal punto di vista professionale, è stato in cima a tutto. Non sono stato Sorpreso.

(Preparati per Epic Eagles Match Fox Sports ‘Super Bowl Lix Hub In

Ora è uno dei giocatori in difesa della NFL a cinque anni NFL, il nuovo arrivato di cinque gruppi, principalmente nomi di famiglie: Edges Myles Garrett (Browns), TJ Watt (Steelers) e Trey Hendrickson (Bengala) e Corner Patrick Surtain (Broncos) .

“È davvero bello menzionare solo con questi amici”, ha detto Baun. “Sono amici che hanno giocato in questo campionato per molto tempo e hanno vinto un anno precedente.”

Domenica potrebbe essere l’ultima partita di Baun in uniforme Eagles. Si è reso uno degli agenti liberi più ricercati della NFL in qualsiasi posizione, ed è probabile che sia stato troppo costoso per rimanere a Filadelfia. Una stagione importante termina nella fase più grande di domenica sera, ed è uno dei primi rappresentanti liberi firmati a marzo, questa volta con uno stipendio molto più alto.

“Tutti vogliono desiderare, ed è stata un’aquila per me”, ha detto. “Howie era subito per me, Nick (Sirianni) era un piano per me dall’inizio e significava molto per me.”

Greg Auman è un giornalista di Fox Sports NFL. Ha trascorso un decennio prima coprendo Bucanieri ad esso Tampa Bay Volte e atletico. Puoi seguirlo su Twitter @Gregauman .

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!

consigliabile

Spazi del Super Bowl, date 2025, 2026, 2027, 2028

Da Mahomes alla Giordania: i primi 10 degli ultimi 40 anni dei primi 7 anni

Come guardare il 2025 NFL Pro Bowl: Skill Challenge, Game, Dates, Programma





2025 Show a metà tempo del Super Bowl: chi deve esibirsi, tempo, aggiungere

Quali sono i primi 10 cibi del Super Bowl?

Kotkat, The Masters atterra a New Orleans per la settimana del Super Bowl





2025 NFL Coaching/GM Tracker: i texani portano l’assistente Rams Nick Caley come nuovo OC

2025 elenchi NFL Pro Bowl: risultati finali, leader votanti

Eagles ‘Lane Johnson: “Non mi ritiro dopo” Super Bowl lix