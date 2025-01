Allenatore dei Chiefs, ex linebacker degli Eagles

I Kansas City Chiefs entrano nei playoff con una forte possibilità di vincere il terzo campionato consecutivo del Super Bowl dopo aver vinto il titolo n. 1 testa di serie nell’AFC.

I Chiefs potrebbero non aver vinto le partite in modo dominante per tutta la stagione, ma si sono comportati abbastanza bene su entrambi i lati del calcio da vincere.

Kansas City giocherà una partita della settimana 18 contro i Denver Broncos e si prevede che molti dei loro titolari chiave si trovino in preparazione per i playoff.

Sebbene i Chiefs sembrino avere un roster a posto, ci sono sempre possibilità di migliorare la profondità generale e il talento della squadra.

Con questo in mente, sembra che l’organizzazione sia pronta a prendere in considerazione un difensore.

“capi allenare l’ex veterano (Philadelphia) Aquile e (Houston) texani linebacker Shaun Bradley, secondo una fonte della lega,” ha scritto Aaron Wilson del KPRC 2 Houston su X.

Bradley è stato una scelta al sesto round del Draft NFL 2020 degli Eagles e ha giocato tre stagioni con loro prima di firmare con la squadra di allenamento dei texani.

Bradley è stato esonerato a novembre e da allora ha cercato di approdare in una squadra della NFL.

In passato ha lottato con infortuni, il che potrebbe essere un campanello d’allarme per squadre come i Chiefs che spingono a guardare in altre direzioni.

Ma se riesce a dimostrare di essere completamente in salute, Bradley potrebbe essere un solido pezzo da profondità nel mezzo della loro difesa o in squadre speciali.

