Allenatori NFL disponibili: Patriots in alto, Saints in basso

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

Ci sono solo 32 di questi posti di lavoro nel mondo e solo pochi di essi vengono aperti ogni anno. Questo da solo rende difficile per chiunque rifiutare un’offerta per diventare un capo allenatore della NFL, soprattutto se non hanno altre opzioni.

Ma ciò non significa che ogni lavoro sia buono. In effetti, anche i candidati sanno che alcuni di loro sono molto migliori di altri. I potenziali allenatori (e i loro agenti) tendono a cercare lavoro con proprietari e squadre solidali ma discreti con una solida base di talenti. Inoltre, un quarterback in franchising è di solito una grande necessità.

È difficile trovare tutto questo in una squadra che probabilmente ha perso abbastanza da licenziare il suo ultimo allenatore.

“I ragazzi vogliono questi lavori, quindi è difficile dire di no se vengono offerti”, ha detto un agente della NFL che rappresenta un gruppo di allenatori. “Ma a volte devi essere pignolo. Non vuoi che si tratti di una situazione irripetibile o di un disastro a breve termine perché questa potrebbe essere la tua unica possibilità. Ogni allenatore crede di poter cambiare le cose, ma tu devi per essere sicuri che ci siano gli ingredienti per avere successo.”

Quindi quali dei lavori di capo allenatore della NFL attualmente disponibili hanno almeno alcuni di questi ingredienti? E quali sono i lavori che gli allenatori alternativi farebbero bene ad evitare?

Ecco una classifica dei lavori di capo allenatore attualmente disponibili, esaminando i pro e i contro di ciascun lavoro. L’elenco comprende anche un elenco di probabili candidati per tali posizioni.

1. Patrioti del New England

Pro: La presenza del giovane quarterback Drake Maye potrebbe essere il più grande vantaggio qui dopo la promessa mostrata nella sua stagione da rookie. Non c’è molto altro nel roster, ma è giovane e in fase di ricostruzione molto presto, dando al nuovo allenatore l’opportunità di modellarlo come vuole. Ed è di grande aiuto il fatto che attualmente si prevede che abbiano più spazio sul tetto salariale rispetto a qualsiasi squadra della NFL in vista di marzo: più di $ 130 milioni, secondo OverTheCap.com.

Contro: Il nuovo allenatore non è il successore di Bill Belichick, ma uno dei più grandi allenatori della NFL getta una lunga ombra. Ancora più importante, le aspettative da lui fissate – un contendente perenne da due decenni – sono ancora lì. E mentre il proprietario Robert Kraft è generalmente rispettato e considerato imperturbabile, ha licenziato Jerod Mayo dopo solo un anno. È un segno di impazienza, che può essere un campanello d’allarme.

Possibili candidati: L’opinione schiacciante all’interno della NFL è che il lavoro appartenga all’ex allenatore dei Titans (ed ex linebacker dei Patriots) Mike Vrabel se lo desidera. Stanno anche intervistando il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson, che potrebbe essere l’unico candidato in grado di sfidare Vrabel per l’incarico. Il coordinatore difensivo dei Vikings Brian Flores e il coordinatore offensivo dei Commanders Kliff Kingsbury fanno parte di un elenco che certamente dà la priorità all’esperienza precedente.

2. I giaguari di Jacksonville

Pro: Ampiamente considerata la potenziale apertura più ambita prima che i Patriots si uniscano alla mischia, i Jags offrono un roster pieno di giovani talenti, soprattutto in attacco. Tutto ruota attorno al giovane quarterback Trevor Lawrence, ingaggiato a lungo termine. Non hanno molto spazio sul tetto (42 milioni di dollari), ma non hanno nemmeno molti buchi. Gli infortuni e il fallimento sono stati i loro problemi. Il proprietario Shahid Khan ha dimostrato di guadagnare (e spendere) ciò che vince. In Florida non ci sono tasse statali, quindi lavorare lì prevede un bonus finanziario. E anche se il nuovo pullman potrebbe non essere in circolazione abbastanza a lungo per goderselo, la costruzione di un nuovo stadio a Jacksonville inizierà nel 2026.

Contro: Se il direttore generale Trent Baalke non è il GM meno rispettato nei circoli degli allenatori della NFL, ci è abbastanza vicino. Tuttavia, Khan ha detto che Baalke tornerà nel 2025. Anche se l’allenatore ora fa capo direttamente a Khan, la presenza di Baalke non è un vantaggio. Inoltre, se è più probabile che questa squadra vinca adesso, ci si aspetta che vinca adesso. Non ci sarà molta luna di miele. E gli allenatori hanno sicuramente notato che la raccolta di talenti è andata da 5 a 18 negli ultimi 13 mesi. C’è stato anche un allarmante calo nel gioco di Lawrence in questa stagione.

Possibili candidati: Questo potrebbe finalmente essere il punto di approdo per Ben Johnson se decidesse di lasciare Detroit. Ovviamente stanno prendendo di mira anche Mike Vrabel. Brian Flores e il coordinatore offensivo dei Chiefs Matt Nagy sono i candidati attesi. Se non fanno affidamento sull’esperienza, il coordinatore offensivo dei Ravens Todd Monken, il coordinatore difensivo dei Dolphins Anthony Weaver o il coordinatore offensivo dei Bucs Liam Coen potrebbero essere nel mix. Cavallo oscuro da tenere d’occhio: l’allenatore dei cowboy Mike McCarthy se raggiunge la libera agenzia il 14 gennaio.

3. Orsi di Chicago

Pro: Hanno un giovane quarterback in Caleb Williams, la scelta numero 1 in assoluto dello scorso anno, e il campionato è convinto del suo talento, anche se la produzione non è sempre stata lì. Ha anche talento intorno a sé, soprattutto con un forte corpo di ricezione. E si prevede che avranno circa 80 milioni di dollari in termini di tetto salariale, in modo da poterne aggiungere altro. La famiglia McCaskey, proprietaria della squadra, di solito resta in disparte e ha mostrato pazienza. Il nuovo allenatore può quasi certamente aspettarsi di durare almeno tre anni. E i Bears sono il fiore all’occhiello della NFL. Per alcuni è importante.

Contro: C’è la sensazione che sia in corso una lotta di potere nel front office tra il presidente della squadra Kevin Warren e il GM Ryan Poles. È troppo facile per un allenatore rimanere intrappolato in questo tipo di fuoco incrociato. Non aiuta il fatto che attualmente il 2025 sia l’ultimo anno del contratto dei polacchi, il che mette in discussione la sicurezza del lavoro a lungo termine dell’allenatore. E anche se gli allenatori non si tirano indietro necessariamente da questo, la NFC North è diventata un campo minato, e Lions, Vikings e Packers non sembrano perdere molto nei prossimi anni. Ciò può rendere difficile il successo iniziale.

Possibili candidati: Ben Johnson è stato a lungo considerato il loro obiettivo principale, ma si ritiene che stiano cercando un “leader” più che una semplice mente offensiva. Johnson potrebbe adattarsi, ma lo stesso vale per Anthony Weaver, il coordinatore difensivo dei Lions Aaron Glenn e il coordinatore difensivo dei Broncos Vance Joseph. Secondo quanto riferito, l’ex allenatore dei Seahawks Pete Carroll vuole il lavoro. Non escludere nemmeno l’ex allenatore dei Commanders (ed ex giocatore e assistente allenatore dei Bears) Ron Rivera.

4. Jet di New York

Pro: L’ex direttore generale Joe Douglas non ha lasciato un disastro completo. C’è tanto talento in questa squadra. La difesa è ricca di registi (DT Quinnen Williams, CB Sauce Gardner e altri). Hanno anche due grandi giocatori giovani e bravi in ​​attacco: WR Garrett Wilson e RB Breece Hall. Non c’è molto spazio per il limite, ma ci sono modi per ottenerne di più con alcuni giocatori più vecchi e mai indossati. Il proprietario Woody Johnson ha sicuramente dimostrato di essere disposto a essere audace e a spendere soldi per ottenere più giocatori. E lavorare a New York offre un profilo molto alto se all’allenatore piace.

Contro: Da dove cominciare? Inizia con l’assenza di un quarterback in franchising e nessun percorso chiaro per acquisirne uno. Riportare indietro Aaron Rodgers sarebbe un grattacapo per il nuovo staff, ma anche se lo facessero, è troppo vecchio per ricostruirlo. Senza un QB, la preoccupazione è che gran parte dei giovani talenti della squadra scompariranno quando i Jets saranno pronti a vincere. E poi c’è Johnson, che negli ultimi anni è diventato ancora più confuso. Non si tratta solo di storie su suo figlio adolescente coinvolto nelle decisioni o di classificare i giocatori in base alle loro valutazioni in Madden. Quanto si preoccupa di ciò che i media dicono di lui e del suo team e di come ciò modella il suo processo. Inoltre, al momento non è presente alcun amministratore delegato. È un’incognita pericolosa.

Possibili candidati: Hanno già intervistato Mike Vrabel e Ron Rivera e questa settimana incontreranno il loro ex allenatore Rex Ryan. Si prevede che la loro ricerca sarà ampia e coinvolgerà (ma non si limiterà a) candidati esperti. Si prevede che nel roster saranno presenti Matt Nagy, Vance Joseph, Kliff Kingsbury, Brian Flores e il coordinatore offensivo degli Steelers Arthur Smith. Anche Aaron Glenn, un ex Jet molto rispettato nell’organizzazione, ottiene un’intervista. Hanno anche in programma di parlare con il coordinatore offensivo dei texani Bobby Slowik, il coordinatore offensivo dei Bills Joe Brady e il coordinatore offensivo dei Bucs Liam Coen. Hanno anche presentato una richiesta per intervistare l’allenatore dei quarterback dei Vikings (ed ex QB dei Jets) Josh McCown. E se Mike McCarthy trema, aggiungi anche lui alla lista.

5. Santi di New Orleans

Pro: Hanno una fanbase incredibilmente fedele e un grande stadio. Quando le cose vanno bene, questa combinazione rende New Orleans uno dei posti più difficili in cui giocare per gli avversari. Anche il fatto che la NFC South sia una delle divisioni più deboli della NFL aiuta il nuovo allenatore. Non ci vuole molto per mettere in lizza i Saints. Ed è improbabile che il proprietario Gayle Benson venga coinvolto negli affari dell’allenatore. È anche noto per mostrare pazienza.

Contro: Non c’è molto di buono in questo roster che invecchia, con grandi buchi quasi ovunque. Il più grande, ovviamente, è il quarterback, dove Derek Carr ha 33 anni e ha firmato fino al 2026, e probabilmente non hanno scelto abbastanza in alto nel draft (9°) per trovare un sostituto. La situazione peggiorerà anche perché si prevede che i Saints supereranno il limite massimo di 63 milioni di dollari, il che significa che avranno molti tagli e riallineamenti nei prossimi mesi. La ricostruzione potrebbe essere lunga e verrà eseguita principalmente dal GM Mickey Loomis, che gestisce le operazioni calcistiche lì da 25 anni. Se il nuovo allenatore vuole il potere, non lo troverà qui.

Possibili candidati: Sono interessati a Mike Vrabel, ma è un tipo difficile in questo lavoro. Aaron Glenn, ex giocatore dei Saints e assistente allenatore, probabilmente entrerà nella mischia come favorito se vorrà il lavoro. Anche Brian Flores e Matt Nagy sono probabili candidati. Lo stesso vale per il coordinatore offensivo di Bills Joe Brady, che una volta era il coordinatore offensivo della vicina LSU. Un candidato intrigante è l’ex allenatore di Stanford David Shaw, che secondo quanto riferito sta ottenendo un colloquio. Le squadre della NFL hanno cercato per anni di convincerlo a passare ai professionisti. Forse questa è anche la posizione dell’ex allenatore dei Bucs/Raiders Jon Gruden, che secondo quanto riferito è già perseguito da diverse squadre.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per FOX Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti e Jets per la SNY TV di New York, e prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL per il New York Daily News. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @RalphVacchiano.