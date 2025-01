All’interno della tumultuosa stagione da rookie di Caleb Williams come Bears QB

LAKE FOREST, Illinois – I guardalinee offensivi dei Chicago Bears stavano per dividersi per le riunioni di posizione quando sentirono Thomas Brown per la prima volta nel suo nuovo ruolo di coordinatore offensivo. Ma prima che la stanza si svuotasse, un giocatore voleva parlare.

Era la mattina del 13 novembre, il giorno dopo che Shane Waldron era stato licenziato come OV. Il numero di sconfitte consecutive dei Bears arrivò a tre con una sconfitta per 19-3 contro i New England Patriots. Quell’attacco ha segnato 27 punti durante la sbandata e il 13,3 QBR di Caleb Williams è stato il secondo peggiore del campionato la scorsa settimana.

La responsabilità è diventata un punto di contesa nello spogliatoio con i giocatori che chiedevano consiglio agli allenatori, e Williams ha deciso che era il suo turno di accettare la sua parte di colpa. La matricola di 22 anni si è messa di fronte ai suoi compagni di squadra e si è scusata per il suo ruolo negli scontri che hanno portato al licenziamento di Waldron.

“Si è reso conto abbastanza rapidamente dell’importanza della sua posizione e di cosa significa per molte persone in questa organizzazione”, ha detto Cole Kmet a ESPN. “E sfortunatamente, per il modo in cui funziona questa attività, nel suo successo sono in gioco molti posti di lavoro e mezzi di sussistenza.”

L’educazione di Williams ha preso delle svolte selvagge durante la sua stagione da rookie. I Bears hanno finalmente stabilito un record di franchigia pari a 10 sconfitte consecutive con una vittoria sui Green Bay Packers nelle finali. E non è stato solo il fatto che hanno perso, ma il modo in cui hanno perso. Ci fu un controverso Ave Maria contro i Washington Commanders, un tentativo di field goal bloccato in una precedente sconfitta contro i Packers e la mancata chiamata di un timeout allo scadere del tempo nell’ultima partita di Matt Eberflus come capo allenatore il Giorno del Ringraziamento a Detroit. Brown è diventato capo allenatore ad interim il giorno successivo.

Secondo molti, Caleb Williams ha goduto di una stagione da rookie di successo e ha inciso il suo nome nel libro dei record dei Bears. Ma un turnover da allenatore e una serie di 10 sconfitte consecutive hanno contribuito a definire perché la stagione da rookie fosse così faticosa. Michael Reaves/Getty Images

In tutto questo, Williams ha mostrato il potenziale che ha portato i Bears a nominarlo numero 1 in assoluto. Stabilì un record da rookie nella NFL con 353 passaggi senza intercettazioni, divenne il primo quarterback esordiente dei Bears a passare per oltre 3.000 yard (3.541) e stabilì un record da rookie per la squadra con 20 passaggi di touchdown. Ma è stato anche licenziato 68 volte, il che nel 2005 ha pareggiato David Carr degli Houston Texans al terzo posto da quando furono monitorati nel 1963, e ha concluso la stagione con un QBR di 46,5, buono per il 28esimo posto in campionato. La priorità numero 1 per il prossimo allenatore sarà lo sviluppo di Williams, che probabilmente inizierà la prossima stagione con il suo terzo giocatore e ha molte domande sul fatto che diventerà l’inafferrabile quarterback della franchigia dei Bears.

La scivolata di 10 partite è stata un passo avanti rispetto al record di vittorie consecutive di Troy Aikman, che il quarterback ha scelto come numero 1. 1 nell’era del draft congiunto – dal 1967. Aikman è stato analista di ESPN durante la sconfitta per 30-12 dei Bears contro il Minnesota a dicembre. 16 e vide qualcosa in Williams che lo turbava.

Il linebacker dei Vikings Jihad Ward aveva appena colpito duramente Williams dopo aver lasciato cadere un passaggio incompleto, e le telecamere hanno ripreso Williams che si contorceva dal dolore in panchina, a un certo punto sembrava che stesse per sdraiarsi.

“Faceva una smorfia di dolore tremendo e, guardandolo, si capiva che era un ragazzo malconcio”, ha detto Aikman durante la trasmissione. “Ho detto che in nessun momento della sua carriera ha vissuto qualcosa del genere, e ciò di cui ti preoccupi è che un quarterback titolare perda fiducia.

JOHN JACKSON LO SAPEVA c’era qualcosa che non andava con il suo compagno di stanza. Dopo una sconfitta per 21-16 contro gli Indianapolis Colts nella terza settimana, Jackson notò che Williams non era più energico e ottimista.

“Lui dice: ‘Non lo so, è un po’ nella mia testa'”, ha detto Jackson. “Ero tipo, ‘Beh, devi assicurarti di essere vecchio e di fare quello che facevi una volta.’

Jackson è stato compagno di squadra della Williams alla USC nel 2022, quando la Williams vinse l’Heisman Trophy al secondo anno. Sperando in più tempo per giocare, Jackson si trasferì in Nevada la stagione successiva, ma la sua amicizia con Williams si riaccese prima del draft quando divennero compagni di stanza a Los Angeles, e continuò quando i Bears invitarono Jackson al mini-camp per rookie e in seguito lo firmarono per l’allenamento. squadra.

Williams è stato licenziato 67 volte, record del campionato, e mentre la maggior parte ha incolpato la sua linea offensiva, Williams si è assunto la responsabilità e ha detto che ha del lavoro da fare per risolvere il problema. Robin Alam/Icon Sportswire

La casa con sei camere da letto che Williams ha acquistato vicino al quartier generale della squadra a Lake Forest è un rifugio di lusso per i due che vivono la vita quando hanno vent’anni. C’erano viaggi nel centro di Chicago per cene fantasiose e viaggi al Six Flags Great America per le montagne russe. Williams indossava un passamontagna al parco a tema per rimanere in incognito e sorrideva mentre passava davanti ai bambini che indossavano la sua maglia senza riconoscerlo.

L’arredamento della casa include la camera da letto di Williams, diversi armadi per i suoi vestiti e una sala giochi al piano superiore. Jackson vive al primo piano, che è spazioso, e i loro due cani completano la zona giorno.

I pasti sono spesso preparati da uno chef privato, ma nei giorni in cui i programmi della cena sono indecisi, i due si alternano nella scelta del cibo. Sebbene amino uscire insieme e con altri compagni di squadra, il tempo che trascorrono rilassandosi la notte spesso avviene nel loro spazio, anche se entrambi giocano allo stesso videogioco (NBA 2K24 e Call of Duty sono le scelte più comuni) su piani separati .

“Se mai c’è qualcosa che lo fa incazzare o qualcosa che ha fatto nel gioco che pensava fosse un aspetto a cui avrebbe dovuto passare, che ha sbagliato e non l’ha fatto, dirà: ‘Amico, avrei dovuto chiamarlo in questo gioco”, ha detto Jackson. “E poi mi ricordo e gli parlo del gioco perché sto prestando attenzione.

“È fantastico avere qualcuno che non lo è – immagino che testardo sia il modo giusto per dirlo – e gli permette di chiedere: ‘Cosa pensi che avrei dovuto fare con questo?’

I Bears seguirono la sconfitta di Indy con vittorie sui Los Angeles Rams e Carolina Panthers. Williams ha avuto tre passaggi di touchdown senza intercettazioni in quelle vittorie, e il suo QBR di 126,2 contro i Panthers è stato il secondo migliore del campionato nella settimana 5.

Draft/Giocatore Iarde TD/INT QBR 1. Caleb Williams 3.541 20/6 46,7 (28) 2. Jayden Daniels 3.568 25/9 70,6 (4°) 3. Drake May 2.276 15/10 58,4 (17°) 12.BoNix 3.775 29/12 57,2 (18°)

Le cose sembravano più rosee quando i Bears stavano per dirigersi a Londra per affrontare i Jacksonville Jaguars, e Jackson vide una differenza in Williams, che comprò 16 paia di scarpe da ginnastica per il viaggio e indossò un outfit uscito direttamente dalla serie TV britannica “Peaky Blinders”. .” all’estero.

I Bears sconfissero i Jaguars 35-16 con Williams che sferrò quattro passaggi da touchdown e il suo QBR di 91,7 fu il migliore della NFL nella settimana 6.

“È bello vederlo tornare e sentirsi a suo agio perché ovviamente è in una posizione in cui c’è molto sulle sue spalle e molte aspettative, specialmente come quarterback”, ha detto Jackson. “Se vinci è un onore per te.

“E quando perdi, la maggior parte ricade sulle tue spalle.

WILLIAMS SALUTÒ le sue braccia, implorando le sue spalle difensive di avvicinarsi mentre i comandanti di Washington cercavano di mettersi in posizione per il tentativo di grandine del 27 ottobre.

Ma Eberflus si preoccupava solo della palla profonda, accontentandosi di rinunciare a un passaggio di touchdown da 13 yard a Terry McLaurin che portò i Commanders a 48 a sei secondi dalla fine.

La decisione di Eberflus ha riacceso il dibattito sulla responsabilità poiché giocatori come la sicurezza Kevin Byard III hanno pubblicamente messo in dubbio la strategia. Ma quella scelta è stata messa in ombra quando le telecamere hanno ripreso il cornerback Tyrique Stevenson che scherniva i fan dando le spalle all’azione mentre i ricevitori di Washington si dirigevano verso la end zone per il gioco finale.

Ogni possibilità che Williams avesse di vincere Offensive Rookie of the Year svanì il 27 ottobre quando i Bears persero 18-15 contro i Commanders nell’Hail Mary da 52 yard di Jayden Daniels. Fu l’inizio di una serie di 10 sconfitte consecutive per i Bears. Foto AP/Stephanie Scarbrough

Stevenson si riprese in tempo per inclinare la palla, ma Noah Brown la prese per un touchdown da 52 yard.

Per Williams, è stato particolarmente significativo chi ha lanciato il passaggio. Washington ha scelto il debuttante Jayden Daniels n. 2 e la partita è stata contrassegnata come una battaglia tra i favoriti per il Rookie offensivo dell’anno. Daniels aveva statistiche decisamente migliori rispetto a quella partita: 325 yard, 1 touchdown vs. Williams 131 yard, 0 touchdown, ma la Williams potrebbe salvare alcuni diritti con la vittoria.

Invece, la sconfitta per 18-15 ha spezzato la serie di tre vittorie consecutive dei Bears.

Nei giorni successivi si parlò molto di Stevenson, che la settimana successiva sarebbe stato nelle prime due serie. Anche la decisione di consegnare la palla al centro di riserva Doug Kramer Jr. ha attirato una certa attenzione. Kremer, che non aveva mai portato la palla prima, ha perso il fumble.

Williams non ha giocato la sua partita migliore, ma ha condotto un drive da 10 giocate e 62 yard per dare ai Bears un vantaggio di 15-12 con 25 secondi rimasti. Si preannunciava come la sua prima partita vincente, fino all’Ave Maria.

“La cosa più importante alla fine è imparare da questo e poi non lasciare che ti trattenga”, ha detto il cornerback All-Pro Jaylon Johnson.

È stata la prima di 10 sconfitte consecutive.

E IL PROSSIMO La Williams poteva contare su allenatori assunti. Il coordinatore offensivo dei Lions Ben Johnson è sul radar dei Bears, secondo una fonte della squadra, e Williams ha avuto una delle sue migliori stagioni contro Detroit, totalizzando 681 yard, cinque touchdown e zero intercettazioni.

Resta da vedere se la promessa del potenziale della Williams sarà sufficiente ad attirare Johnson o qualcuno dei migliori potenziali clienti in un’organizzazione che ha rovinato la stagione da rookie del quarterback. Domenica i polacchi hanno detto che Brown sarebbe stato intervistato,

“È stato il tema dell’anno: continuare a combattere… Per noi è un buon modo di iniziare la stagione 2025.” Caleb Williams è s @LauraOkmin dopo aver concluso la sua stagione da rookie con una grande vittoria a Green Bay 🙏 pic.twitter.com/Nwku6VJqZI – NFL sul podcast FOX (@NFLonFOXPod) 5 gennaio 2025

Ma una fonte senior dei Bears ha fortemente contestato l’idea che sia stata una stagione sprecata per la Williams.

“Assolutamente no”, ha detto. “Non userei nemmeno quella parola. Voglio dire, torna indietro e guarda Troy Aikman. Penso che fosse 0-11 nelle sue prime 11 partite da titolare. Guarda l’anno da rookie di Peyton Manning (3-13, 26 touchdown, 28 intercettazioni ).

“Caleb ha fatto un lavoro eccezionale. Non solo come giocatore, ma come maturità”.

Il direttore generale Ryan Poles ha detto che Williams non sarà direttamente coinvolto nel processo di reclutamento, ma la sua influenza sarà chiara.

“Un allenatore che mi sfida”, ha detto Williams quando gli è stato chiesto quali qualità fossero importanti per lui. “Che si tratti dell'(attuale) coordinatore offensivo o dell’allenatore, e anche lui ci sfida come giocatori, sia sul campo che (sul nostro) carattere. Un uomo di parola. Un allenatore disciplinato.”

Pietra miliare Ordine 353 passaggi senza INT Soprattutto per un debuttante della NFL 3.541 iarde di passaggio * 1° per il debuttante dei Bears 20 touchdown di passaggio Primo per un debuttante dei Bears 68 sacchi T-3 nella storia della NFL 46,5QBR 28esimo nella NFL * 5° assoluto nella storia della franchigia

Williams trascorrerà l’allenamento offseason con il suo allenatore privato di quarterback, Will Hewlett, e studierà diversi concetti di percorso, difese, fronti e coperture nel tentativo di iniziare più velocemente il secondo anno.

“Sarà una grande pausa per me e ne sono entusiasta”, ha detto Williams. “Ho cose che, dal punto di vista della maturità, sono entusiasta di apprendere.

“Le cose richiederanno tempo e ne sono ben consapevole e mi va bene. Ma cercherò sicuramente di spingermi mentalmente e fisicamente fino all’esaurimento per durare una lunga stagione perché questo ha è stata la stagione più lunga che abbia mai giocato.”

Williams cercherà senza dubbio di sfruttare l’esperienza della sua stagione da rookie per raggiungere questi obiettivi. Alcuni giorni dopo essere tornato dalla USC il 30 novembre, Williams ha reso le difficoltà della sua prima stagione NFL il più positive possibile.

“Poter avere tutto questo nel mio primo anno, non direi che ne sono felice”, ha detto, “ma avere questi momenti è sicuramente qualcosa che mi aiuterà ad andare avanti”.