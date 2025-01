All’interno dello stato dell’Ohio, la campagna del Dr. Pepper: ‘Cosa ho visto? “

Tutto è iniziato da SMS.

Adrian Rios, 33 anni, è stato contattato a metà gennaio per controllare le riprese per il Dr. Pepper, che include un difensore difensore Football universitario Playoff National Championship Vinning Team.

Rios ha lavorato come leader creativo negli ultimi otto anni e durante la sua carriera, i contratti sono stati diretti a 500 germogli. Ma questo sembrava diverso. Oltre ad avere una svolta rapida – il 20 gennaio, il gioco volava nella posizione di tiro il 21 gennaio, girando il 22 gennaio – ma anche la persona con cui lavorano è rimasta in aria a meno di una settimana di distanza per sparare.

“Nelle prime fasi, non sapevamo esattamente con chi abbiamo girato perché dipendeva da chi fosse il vincitore”, ha detto Rios. “Avevamo anche un’idea per entrambi i difensori, ma non avevamo idea se sarebbero andati bene.”

L’idea che viene da persone, tra cui i membri del team di marketing del marchio del Dr. Pepper e Jake Korman, che lavora presso il partner Zero di Dr. Pepper in Vaynersports, è stata girare una forte campagna sociale che è stata ispirata al film di successo del 2001 “Zoolalander” .

“Mentre (Korman) mi ha avvicinato con l’idea, ho adorato ciò che ha portato al tavolo”, ha detto Rios. “Quindi il mio compito è stato quello di creare colpi e dare davvero vita a tutti.”

Avanti rapidamente lunedì sera, quando Ryan Day e Ohio State Buckeyes hanno sollevato i trofei del campionato nazionale CFP dopo aver vinto Notre Dame, 34-23, assicurando il primo titolo del programma nel corso del decennio. Ciò significava che OSU QB Howard, che sarebbe oggetto della campagna sociale del campionato nazionale del Dr. Pepper, che si è rivelata essere migliore di un marchio immaginario.

“Dopo aver guardato la vittoria dello stato dell’Ohio di Willi, sapevamo che lavorare con lui era il modo perfetto per chiudere una stagione incredibile, specialmente quando sappiamo che era un fan del Dr. Pepper per tutta la vita”, ha dichiarato Derek Dabrow, marketing del marchio del Dr. Pepper SVP.

E Rios, situato in Arizona, significava volare a Columbus, in Ohio per girare un video che è finito sui social media attraverso una tempesta la scorsa settimana. A partire da mercoledì mattina, il messaggio del video Instagram di Howard ha oltre 51.000 Mi piace e quasi 1.400 commenti, molti dei quali sono dei compagni di squadra del suo stato dell’Ohio.

La nostra squadra sportiva Fox ha preso piede con Rios per parlargli di sparare, lavorare con Howard e di come l’idea che gli è stata portata attraverso SMS è diventata un virus.

Come regista di questo video, mi porti attraverso il tuo ruolo durante questa ripresa e spieghi esattamente come è nata questa idea?

“Sono stato direttore di Vayersports e Jake (Korma) in contatto. Aveva questa idea per rendere questa sparatoria divertente e zoolader. Fortunatamente, quando abbiamo parlato con Will e la sua squadra, hanno adorato l’idea. Ovviamente, quando Vincerà il campionato, tutto è stato divertente ma anche molto serio per ripassare la stagione e giocare in campo.

I compagni di squadra di Willi Ohio si sono trasferiti sui social media e lo hanno messo qui. Chiami qualcosa che chiami e dici: “Più commenti, meglio è?”

“Sì. I commenti sono stati scandalosi perché è scandaloso, un po ‘divertente, video.

“Non voglio dire che era” fuori dal personaggio “perché ha una grande personalità, ma davvero non lo vedi nei social media, soprattutto dopo aver vinto un campione nazionale il negativo.

Will è una persona molto piatta. Questo gli mostra un lato divertente che un fan medio non può vedere in TV. Quando le hai parlato per la prima volta, hai sentito che poteva essere difficile fargli acquistare o hai saputo immediatamente che avrebbe funzionato?

“Jake (Korman) per la prima volta gli parlò e mi disse che era a favore. Lo senti, ma non lo sai davvero fino a quando non inizi a sparare. Quindi dal momento in cui ho incontrato Will e le ho detto l’idea, lo era già ridendo ed entusiasta a riguardo.

“Penso che i fan la vedano un po ‘di più dall’umanizzazione e siano paragonabili perché a volte siamo tutti giù. Se hai un tipo di personalità, vuoi sentirti normale e penso che questo sia stato solo uno dei momenti in cui lui mi sentivo davvero normale. “

Ci sono stati momenti durante il periodo di tiro in cui tu e la tua squadra dovete davvero guidare per ottenere qualcosa su di lui?

“Non esattamente. Era entusiasta di saltare. Ho fotografato l’immagine del test in precedenza e ho mostrato Will perché volevamo che vedesse l’idea invece di averlo sentito. Quindi da quel momento è stato bloccato. Lo adorava. “

Quanti prendono questa duratura?

“Ad essere onesti, metà dei video che ridiamo e cerchiamo di superare. A volte erano quando era troppo divertente e ha rotto il personaggio.

È stato un momento in cui ha riso più di difficile e dovevi davvero riavvolgere?

“Quando abbiamo cercato di preparare il Dr. Pepper, è stata una cascata e eravamo solo confusi perché era su di lui. Il secondo colpo è stato uno scatto shock. Abbiamo anche avuto alcuni problemi con una giacca … disfunzione del guardaroba.

Una volta che tutto è stato detto e fatto, hai idea che questo sarebbe un video virus e ha successo?

“Quando vai a questo tipo di progetto, pensi, ovviamente, volevamo che fosse un virus, ma potrebbe andare in un modo o nell’altro. È stato incredibile.

“Nel momento in cui penso che ci siamo resi conto che ha avuto successo, è stato quando io e Johnson), il nostro leader fotografico, abbiamo lasciato lo studio e siamo tornati in hotel e abbiamo iniziato a montaggio allora e lì. All galling del primo tiro di zoom, Sapevamo che sarebbe stato divertente.

Ci sono stati molti commenti, ma la differenza distintiva è stato un commento del figlio di Ryan Day, il che ha ottenuto l’azione dicendo: “Questo video ti riassume perfettamente” riferendosi a Will. Quando hai incontrato Will, sei d’accordo?

“Sì. È divertente lavorare ed è sicuramente un ragazzo con cui posso vedermi uscire. Ha una grande personalità. Ho trascorso circa un’ora con lui, e solo per interagire e lavorare con lui, sembrava che stessimo lavorando insieme per un po ‘.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .