All’interno, la storica cattura di Mike Evans e il video dei Bucs che catturano la celebrazione

TAMPA, Florida. — Sul tabellone è l’ultima partita senza senso di una partita già vinta.

Eppure guardare il ricevitore dei Bucs Mike Evans ricevere un passaggio di touchdown da 9 yard di Baker Mayfield e vedere la reazione dopo ore di incertezza è stata una delle giocate più significative ed emozionanti della stagione NFL.

“È stato fantastico, amico”, ha detto Evans della presa che gli ha regalato 1.000 yard in una stagione, estendendo la sua serie di vittorie consecutive a 11 anni consecutivi e eguagliando il record NFL di Jerry Rice. “Lo hanno reso molto più dolce. Campioni dell’NFC South e poi sono nella storia con Jerry Rice, quindi questo lo ha reso molto più dolce. Adoro quei ragazzi da morire.”

Per due mesi questa serie sembrava essere in serio pericolo. Evans è partito lentamente ed è stato messo da parte per tre partite a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, quindi nella settimana 11, due settimane dall’inizio della seconda metà della stagione, aveva solo 335 yard in ricezione. Avrebbe avuto bisogno di una media di 95 yard a partita per raggiungere 1.000 e, aiutando i Bucs a raggiungere un record di 5-1, è arrivato a meno di 85 yard all’inizio della partita di domenica.

Ma Evans non ha avuto la meglio nel primo quarto, e i Bucs erano sotto di 10 punti all’intervallo. Ha gestito così tante yard che era dentro i 35 quando è iniziato il quarto quarto. È stato lo stesso al settimo minuto, con Evans che ha ottenuto tre passaggi per arrivare entro 5 yard da 1.000.

Ma con 1:51 rimasto, il debuttante Bucky Irving ha segnato su un touchdown di 11 yard che ha portato i Bucs sul 27-19 e in buona forma per vincere e conquistare il titolo della divisione. Ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che Evans ha raggiunto un traguardo importante. Cercando di vincere, la difesa di Tampa ha ripreso la palla in attacco a 36 secondi dalla fine.

Il gioco sicuro e convenzionale sarebbe stato quello di inginocchiarsi e lasciare che gli ultimi secondi scandissero il cronometro per festeggiare la vittoria, ma i Bucs hanno corso un rischio inutile. Hanno provato a dare la palla a Evans per dargli una possibilità di battere il record. Si sono presi il timeout solo per esaminare attentamente le opzioni senza mettere a repentaglio la scelta sei e il pareggio. Hanno deciso di mandare via Evans prima del calcio d’inizio, rendendogli difficile la doppia copertura, e Mayfield ha lanciato un passaggio veloce che Evans ha preso e girato verso l’alto per raggiungere il traguardo e trasformare lo stadio in pura gioia.

Evans è il candidato dei Bucs per il premio Walter Payton Man of the Year, la quarta volta che lo ottiene. Era amato a Tampa non solo per il suo curriculum nella Pro Football Hall of Fame (i suoi 105 touchdown in carriera sono ora il nono nella storia della NFL), ma anche per il suo contributo altruistico alla comunità.

“Ecco perché lo ami. Ecco perché apprezziamo averlo. Siamo fortunati ad averlo. È sottovalutato da tutti i media, in tutto il campionato, ed è uno di loro. Se lo merita”, ha detto Mayfield dopo la partita. “Ovviamente hai visto lo stadio esplodere, la linea laterale esplodere. Puoi dire quanto le persone si preoccupano per lui e cosa significa per tutti coloro che lo circondano”.

Se non conosci Evans, se non avevi idea dell’impatto che ha avuto la sua serie di vittorie consecutive e cosa significa per i suoi compagni di squadra e i suoi fan, i Bucs hanno pubblicato un video che cattura tutto. Dura sette minuti e mezzo e segue Evans senza soluzione di continuità dal campo agli spogliatoi con pochissime modifiche.

I Bucs sapevano che avrebbero potuto avere qualcosa di speciale domenica con Evans, non sapendo quando o se avrebbe raggiunto il traguardo tanto atteso. È stato microfonato nel gioco, permettendo loro di ascoltare la partita e le sue interazioni dalla sua prospettiva, e i videografi della squadra sapevano che sarebbero rimasti con lui se un momento del genere fosse effettivamente accaduto.

“È perché il team video sta dicendo: ‘Pensiamo che potremmo avere un momento qui”, ha detto James Ruth, direttore del marketing dei Bucs, che supervisiona i contenuti video del team. “Come proviamo a creare qualcosa di unico? È stata una presenza di spirito per un paio di ragazzi semplicemente seguire Mike attraverso l’intera esperienza. Quanto spesso capita di avere un momento da record che è letteralmente l’ultima giocata del gioco?”

Il video inizia dal punto di vista dei tifosi, mostrando la folla sullo sfondo dei tabelloni video dello stadio, con un mare di tifosi che indossano la maglia numero 13 di Evans che saltano su e giù per festeggiare, sovrapposti all’audio della FOX Trasmissione sportiva e chiamata in diretta di Kevin Burkhardt: “Jerry Rice ha compagnia!”

Burkhardt si è concesso un momento per godersi i fan con ben 40 secondi di silenzio mentre una telecamera dall’alto seguiva Evans attraverso un’ondata di compagni di squadra che festeggiavano con lui. “Anche tutta questa folla lo sapeva”, ha detto Burkhardt per rompere il silenzio.

Il video dei Bucs presenta la loro ripresa aerea di Evans che viene assalito dai compagni di squadra che escono dal campo e lo seguono con dozzine di abbracci mentre cammina verso la linea laterale e infine fuori dal campo nel tunnel.

“È una delle cose più grandi che ho visto da molto tempo”, ha detto in diretta l’analista NFL di FOX Sports Tom Brady. Le parole di Evans del suo compagno di squadra del Super Bowl sono state riprodotte nel video di Bucs mentre il ricevitore 31enne si rivolgeva alla folla mentre lasciava il campo. “Emozione, gioia, onestamente, l’emozione di vincere per la squadra, ma Mike ce l’ha fatta… semplicemente una grande prestazione.”

La telecamera si è soffermata su di lui durante il suo cammino solitario e quasi silenzioso verso lo spogliatoio, respirando affannosamente per la stanchezza e la consapevolezza che lui e la squadra avevano raggiunto gli obiettivi della giornata dopo tre ore di veri dubbi.

Dietro la telecamera c’era Stephen Lynch, il direttore della produzione della squadra, che si è unito ai Bucs nel 2014 proprio come Evans e ha raccontato la sua carriera per sei anni senza un posto per i playoff, poi un Super Bowl e quattro titoli di divisione consecutivi.

“In quei momenti, e abbiamo avuto la fortuna di averne molti negli ultimi anni, il motto è che vuoi sempre rotolare”, ha detto Lynch. “Speri che quel momento accada, e quando accade, assicurati solo che la luce rossa si accenda e poi lo segui. È stato semplicemente speciale.”

Mantenendo la telecamera accesa senza sosta, il team è riuscito a presentare l’intero momento ai fan dal punto di vista di Evans: nessun montaggio accurato, nessuna musica di sottofondo, solo lo strumento e tutto ciò che lo circondava esattamente com’era.

“C’è un modo provato e vero di prendere quel momento, tagliando i momenti salienti, la musica e tutto il resto”, ha detto Ruth. “È stato fantastico dire: ‘Stiamo andando fuori di testa, dove tutti possono ricoprire in questo momento e lasciare che questo fantastico ingrediente parli da solo.’

Mentre guardi, vedrai una sfilata infinita di compagni di squadra, allenatori e staff che si congratulano con Evans. Trova un cappello “NFC SOUTH CHAMPIONS” che lo aspetta accanto al suo armadietto. È abbastanza esausto da non riuscire a togliersi la maglietta e gli assorbenti, e uno dei pochi tagli nella clip è quando finalmente se li toglie.

“Devo toccare con mano la grandezza”, dice la sicurezza Ryan Neal mentre abbraccia Evans.

“L’anno prossimo non sarà così vicino”, dice Evans dell’allenatore Bobby Slater, che lo ha aiutato a recuperare dall’infortunio. “Lo prenderò più velocemente.”

“Abbiamo mosso il culo cercando di restituirti la palla”, dice il placcaggio difensivo Takla Vita Vea.

“Sai benissimo che non ti lascerò andare senza”, ha detto l’allenatore Todd Bowles.

Celebrazione nello spogliatoio dei Buccaneers dopo l’undicesima stagione consecutiva di 1.000 yard di Mike Evans

Ci sono stati elementi di fortuna nei sette minuti: Evans non ha mai riconosciuto che la telecamera lo stava seguendo, e i videografi hanno avuto la fortuna di girare riprese grandangolari di uno spogliatoio affollato della NFL per minuti senza che nessuno si abbassasse i pantaloni sullo sfondo.

“Per me, ciò che lo ha reso così bello è che tutti facciamo questo lavoro, e puoi diventare un po’ gonfio per il fattore bello quando sei con questi ragazzi ogni giorno”, ha detto Lynch. “Basta guardare indietro alla clip, alle sottigliezze e alle imperfezioni, e senti Mike respirare pesantemente nel tunnel, in silenzio. Tutti noi amiamo Mike, e tutti lo volevamo. La crudezza di quei momenti tranquilli, ci sentivamo come se fossero davvero raccontando… non ho mai avuto un momento tale da farmi venire la pelle d’oca e i brividi.

Alla fine, vedrai Bowles rivolgersi alla squadra e tenere la palla in alto mentre la presenta a Evans: quella che l’allenatore ha definito forse la migliore palla che abbia mai dato a un giocatore. Evans ha dovuto festeggiare ancora una volta prima di alzare la mano e sciogliere la confusione mentre i Bucs si preparano per i playoff.

“Vi apprezzo tutti. Vi amo così tanto”, ha detto Evans. “Questa stagione sarà sempre dura, ma averti intorno rende tutto più facile. Vi amo tutti, amico. Non abbiamo finito. Campioni per tre, 1-2-3, campioni.”

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea un account FOX Sports o accedi e segui campionati, squadre e giocatori per ricevere ogni giorno una newsletter personalizzata!