A tecnologia queimada semi -voluntária será lançada no futebol inglês em sete das oito conexões com as Copas da Inglaterra na quinta rodada, foi anunciada na quinta -feira. A tecnologia será usada em todos os laços organizados nos estádios da Premier League, e a única exceção do Preston Clash da Preston V Burnley contra Burnley. O comunicado divulgado na quinta -feira confirmou que a Premier League tentará introduzir tecnologia na competição no final da temporada. A Premier League espera que a tecnologia SAOT reduza a duração dos controles queimados em uma média de 31 segundos.

Ele colaborou com o fornecedor da Genius Sports Technology sobre o novo sistema queimado.

Na semana passada, o diretor de futebol da Premier League, Tony Scholes, disse que nas últimas semanas houve “progresso significativo” nessa tecnologia.

“O sistema que adotamos é que este é o melhor sistema”, disse ele.

“Achamos que este é o sistema mais preciso e resistente ao futuro”.

A autoridade que governa o futebol européia da UEFA introduziu tecnologia na Liga dos Campeões no início da campanha de 2022/2023.

A FA Cup da quinta rodada ocorrerá no fim de semana de 1 e 2 de março.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).