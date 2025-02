Altri sette massaggiatori incolpano Justin Tucker per un comportamento inappropriato

Altri sette massaggiatori sono stati accusati dal calciatore di Baltimore Ravens Justin Tucker per un comportamento sessualmente inappropriato, Baltimora Banner ha detto domenica.

Il sito Web di notizie afferma che i massaggiatori totali in otto spa di Baltimora sono stati distribuiti al banner. Tutti hanno affermato che le operazioni di Tucker hanno avuto luogo tra il 2012 e il 2016.

Il banner ha annunciato per la prima volta le affermazioni contro Tucker il mese scorso, dicendo che aveva parlato con sei massaggiatori che hanno condiviso le loro esperienze personali con lui. Il numero di pubblici ministeri è più che raddoppiato da allora.

Tucker ha detto dopo la nascita delle affermazioni originali che non ha mai ricevuto lamentele da parte del massaggiatore o gli è stato detto che non era il benvenuto nella spa o in un’altra posizione.

NFL ha detto che sta indagando sulla questione.

Reporting Associated Press.