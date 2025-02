Altro Drummond cambia il suo numero di maglia con 76er

Altri Drummonds hanno giocato bene per i Philadelphia 76ers, in media 7,1 punti e 7,6 rimbalzi durante le sue 28 partite 2024-25.

Spera di mantenere queste canzoni per il resto della stagione, ma sembrerà diverso e andrà avanti.

Questo perché, secondo Etienne Catalan su X, Drummond cambia dalla sua maglia n. 5 al n. 1.

Questo numero è stato indossato l’ultima volta da KJ Martin nel 2025.

Ai fan non importa quale numero di Drummond trasporta; A loro non importa che continui ad apparire per Sixers.

Altro Drummond (@AndRummond Passa dal n. 5 al n. 1 a #Sixers. Numero l’ultimo trasportato da KJ Martin nel 2025. #Nba pic.twitter.com/w6muobv9i9 – Etienne Catalan (@etetencatalan) 7 febbraio 2025

Drummond è stato ovunque nell’NBA durante le sue 12 stagioni giocando a basket.

I suoi anni di maggior successo sono stati quando ha iniziato con Detroit Pistons, dove ha in media 14,4 punti e 13,9 rimbalzi e ha guadagnato due apparizioni All-Star.

Ha guidato la lega in rimbalzi in quattro occasioni prima che Drummond avanzasse a Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets e Chicago Bulls.

Questa è in realtà la seconda gara di Drummond con Sixers perché ha giocato con loro nella stagione 2021-22.

I numeri di Drummond potrebbero non essere così alti come una volta, ma dà ancora molto aiuto ai 76.

Questo è ancora più importante in questa stagione perché il collega Big Man Joel Embiid ha perso così tante partite.

Pertanto, i 76 si sono rivolti a Drummond più spesso e ha consegnato.

Il nome di Drummond è stato lanciato come uno considerato durante il recente taglio alla scadenza commerciale.

Ciò significa che potrebbe trasferirsi in un’altra squadra quest’estate.

Ma finora è felice a Filadelfia, anche se la sua maglia sembra diversa.

