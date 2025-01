Álvarez dell’Atlético destinato a un futuro ‘speciale’ – Simeone

disse Diego Simeone Giuliano Alvarez è destinato a finire “in un posto speciale” con l’Atlético Madrid dopo aver segnato due gol – tra cui quello vincente al 90′ – nella vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen martedì.

L’Atlético risponde con un centrocampista Pablo Barrios al Metropolitano viene espulso al 25′ e poi Piero Hincapiè prima dell’intervallo, la visita del Leverkusen ha segnato 1:0.

Álvarez ha pareggiato, Hincapié è stato espulso e poi ha mantenuto la calma chiudendo nel finale e lasciando l’Atlético terzo nella classifica della Champions League con 15 punti in sette partite.

“Quando stavamo pensando di (ingaggiare) Julian, questo ci ha emozionato”, ha detto Simeone a Movistar. “Ha un’esperienza incredibile. È un giocatore con un presente e un futuro ancora migliore”.

“Speriamo che come squadra possiamo aiutarlo e che possa mantenere l’umiltà che deve continuare a correre, lavorare e lottare per tutto perché non ho dubbi che questo lo lascerà con il passare degli anni. posto speciale in questo club.”

L’Atlético ha ottenuto finora alcune vittorie drammatiche in questa stagione in Champions League, battendo il Paris Saint-Germain 2-1 a novembre e ora sconfiggendo il tanto desiderato Leverkusen. Nella fase finale del campionato, visiteranno l’RB Salisburgo con forti possibilità di raggiungere i primi otto.

Julian Alvarez ha segnato una doppietta guidando l’Atleti alla vittoria sul Bayer Leverkusen in Champions League. Immagini Getty

“È una partita che sarà ricordata dalle persone che l’hanno vista”, ha detto Simeone martedì. “Loro sono stati migliori nel primo tempo. Non ci hanno lasciato avere la palla. Una squadra ha giocato, l’altra non è entrata in partita.

“Quello che è successo nel secondo tempo non è un caso, la squadra lo ha fatto in altre partite. Abbiamo pareggiato, abbiamo preso un rigore, sentivamo di poter vincere. Abbiamo sfruttato l’occasione che c’era e abbiamo vinto un Mondiale emozionante”. Una partita di campionato è un momento bellissimo per i tifosi”.

Álvarez ha ammesso che la partita è stata il momento più importante della sua carriera all’Atlético, da quando è arrivato dal Manchester City la scorsa estate.

“Probabilmente sì, con tutto quello che è successo, scendere in dieci uomini prima, per concedere”, ha detto Álvarez a Movistar. “È stato difficile. Ma abbiamo fatto la nostra partita, la squadra è cresciuta, abbiamo pareggiato e in dieci contro dieci abbiamo visto che avevamo la possibilità di vincere.

“Sono tre punti molto importanti e ci aiuteranno a mantenere la fiducia in quello che stiamo facendo”.

“Julian ha pareggiato dal nulla”, ha detto l’allenatore del Leverkusen Xabi Alonso. “Non è solo una questione di calcio, è una questione di maturità. Se vogliamo competere, dobbiamo migliorare”.