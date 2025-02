Amali o odiali, i maestri sono il più grande spettacolo di NFL in questo momento

Peter Schrag Fornitore NFL Insider e NFL

Ogni settimana, Peter Schrager, un addetto ai lavori in Fox Sports NFL, apre il suo taccuino e dirige le tre più grandi storie in campionato. Ecco la sua presa di fronte al Super Bowl Lix, tra cui i Chiefs contro tutti come Mekhi Becton ha svegliato la sua carriera a Filadelfia e perché la testa di Kansas City, che è tornata a Isia Pacheco, è domenica.

Howard Stern Publication

Secondo me, l’intera storia di “fatica” dei maestri, che è problematica una settimana fa, è sbagliata. E la sensazione che il Super Bowl di quest’anno manca “signore” è piuttosto sciocca.

È il Super Bowl e questa è la prima volta che abbiamo l’opportunità di vedere il primo campione a tre torba del Super Bowl della NFL nella storia, e ti piacciono Patrick Mahomes, Travis Kelce e l’intera famiglia Kelce (e molti, molti tentacoli, TS Taylor Swift) – devi almeno apprezzare il significato storico. Record della NFL 57 milioni di americani sintonizzati sugli showdown di Bills-Chiefs nel campionato AFC. Non significa 57 milioni di americani come Mahomes, Kelce e Swift. Ciò significa che 57 milioni di americani volevano guardare.

Nel 1997, il film “Private Parts”, un film basato sul miglior libro di Howard Stern, Hit Cinemas ed è stato una sensazione nazionale. In una scena centrale, un operatore di stazione accelerato – soprannominato “Pig Vosber” (gioca a Paul Giamatti) – chiede al ricercatore di fare un’analisi della popolarità di Howard Stern. Ho copiato e connesso al prossimo scambio Imdb.com–

Ricercatore: l’ascoltatore radio medio ascolta a diciotto minuti. Listens medio di Howard Stern Fan – Sei pronto per questo? – Un’ora e venti minuti.

Pig Ovetti: come può essere?

Ricercatore: rispondere più comunemente? “Voglio vedere quello che dice dopo.”

Pig Voster: Okay, bene. Ma che dire delle persone che odiano dopo?

Ricercatore: buona cosa. L’Akaharoter medio ascolta due ore e mezza al giorno.

Pig Vomit: Ma … se lo odiano, perché stanno ascoltando?

Ricercatore: la risposta più comune? “Voglio vedere quello che dice dopo.”

Questa scena può essere usata per descrivere le valutazioni TV dei Monster dei Chiefs. Chiedi a chiunque al di fuori di Kansas City (e alla star del cinema di Nick Wright di FS1 e io Paul Rudd), e ti dicono che sono solo stanchi di questa squadra. E il fratello di Kelce. E la famiglia del fratello di Kelce. E rapido. E la famiglia di Swift. E “Bundle-rooski.“E fermo e fermo. E stringendo la mano al difensore che è nella linea di lui.

Ma non è stato il caso da quando Joe Burrow lo ha fatto nel gennaio 2022. In totale, solo due difensori nella storia della NFL hanno vinto in Mahomes nei playoff; La suddetta Burrow e Tom Brady che lo hanno fatto due volte.

Adoro (sembra che questi individui siano terribilmente meno) o li odiano (ehi agli altri), i maestri sono attualmente il più grande spettacolo in città. E se i numeri di vendita pubblicitari o le valutazioni TV raccontano qualsiasi storia, Kansas City è ancora una buona attività per la NFL.

Perché la storia di “fatica” dei maestri può essere orientata eccessivamente al Super Bowl Lix.

Un altro primo turno abbandonato di New York

Sì, Saqo Barkley è il grande titolo del primo round del primo turno di New York, facendo piangere i suoi ex fan della squadra quando inizia al Super Bowl. Ma Mekhi Becton ha anche una bella storia. Potresti non essere in grado di incolpare i jet machine per esserti trasferito da Becton in un ufficio libero un anno fa.

Dopo la promettente stagione di avvio, è stato tirato prima che la perenne All-Pro-Pro-Wirfs-Becton ha combattuto per problemi di peso, infortuni e fan dei Jets antagonisti sul web per gran parte della sua carriera come sua carriera di New York. Aveva due gravi ferite al ginocchio separate e, quando gli è stato chiesto, non avrebbe preferito andare alla battaglia giusta prima dell’ultima stagione con i jet machine. Quindi non è stato ri -firmato o dato l’estensione, ma ha invece firmato un contratto minimo con Philadelphia Eagles.

A Filadelfia, trovò un allenatore che era scomparso da tempo. Naturalmente, il professore del famoso Stoutland U, il professor Jeff Stoutland e la migliore linea offensiva della storia della NFL, naturalmente presi sotto le ali e lo trasformarono dalla guardia attaccante in carica alla migliore squadra da correre. Becton-Joka è 6 piedi-7 e pesa oltre 350 libbre, non ha mai giocato una guardia offensiva in vita sua.

“È abbastanza divertente per me che sono dove sono, e sono dove sono”, ha detto Becton la scorsa settimana, Secondo New York Post.

“Sono lo stesso giocatore che sono sempre stato”, ha detto Becton. “Non è niente di diverso. Non avevo supporto, come ho fatto ora. Sento che se dai un supporto a qualcuno e li sollevi – e non li strappi ogni giorno – usciranno il più possibile.”

Il suo compagno di squadra star Barkley ha ricevuto i titoli in questa stagione, ma la storia di Becton è un certificato sia della dedizione del giocatore di dimostrare il suo ex datore di lavoro e il potere di un migliore edificio della NFL.

Mekhi Becton ha trasformato la sua carriera a Filadelfia.

Pacheco inseguono anche la storia

Isiah Pacheco non è il più famoso in questo gioco. E la sua storia potrebbe essere terza in sexy, rispetto agli sforzi di Saquo Barkley dal Lombardi Trophy e al pieno cerchio del suo compagno di squadra Kareem Hunt con KC. Ma Pacheco, la bozza del settimo round due anni fa, deve anche fare un po ‘di storia.

Se domenica fa un cenno del capo nella formazione iniziale, Pacheco diventerà la prima manche nella storia della NFL, che inizierà i suoi primi tre anni in campionato nel Super Bowl. È già il primo nella storia della NFL ad iniziare e vincere Super Bowls nei primi due anni in campionato. La storia di Pacheco è anche redenzione e perseveranza. A settembre, Pacheco ha rotto il suo fibula e ha soggiornato in settimane 3-12. La sua uscita dalla formazione ha aperto una porta dal ritorno della caccia alla squadra. Mentre Pacheco calava, Hunt stesso chiamò Andy Reid e disse che voleva un nuovo colpo e pronto.

Pacheco’s Back, e mentre Hunt ha ricevuto la maggior parte del trasporto nelle ultime due settimane, non pensare per un momento che Pacheco non è un ruolo nel Super Bowl. Pacheco è stato paziente, ma il suo numero è chiamato. Aspetta.

Isiah Pacheco è a un passo dalla storia del Super Bowl di domenica.

L’uomo più traffico della settimana

Non sono Mahomes, Hurts o Tom Brady, che saranno senza dubbio pieni di mani. È Post Malone. Fonti verso Posty si esibiranno giovedì sera a New Orleans. Si esibirà a una festa di fanatica ospitata da Michael Rubin sabato. E appare anche nel portellone ufficiale della NFL prima del Super Bowl. La vita fa bene alla posta. Speriamo che la sua voce lo faccia durante il fine settimana.

Stat del Super Bowl di una settimana

Il coordinatore difensivo di Eagles Vic Fangio è un record di 0-8 contro Patrick Mahomes, che affronta domenica al Super Bowl Lix.

Peter Schrager è una Fox Sports a base di NFL e una serie di “Good Morning Football” sulla rete NFL. Puoi seguirlo su Twitter @Pschrags.

consigliabile

Spazi del Super Bowl, date 2025, 2026, 2027, 2028

Da Mahomes alla Giordania: i primi 10 degli ultimi 40 anni dei primi 7 anni

Come guardare il 2025 NFL Pro Bowl: Skill Challenge, Game, Dates, Programma





2025 Show a metà tempo del Super Bowl: chi deve esibirsi, tempo, aggiungere

Quali sono i primi 10 cibi del Super Bowl?

Kotkat, The Masters atterra a New Orleans per la settimana del Super Bowl





2025 NFL Coaching/GM Tracker: Jags Hire Hall of Famer Tony Boselli VP

2025 elenchi NFL Pro Bowl: risultati finali, leader votanti

Eagles ‘Lane Johnson: “Non mi ritiro dopo” Super Bowl lix