Amari Cooper mette da parte l’ego per Bills: “Vincere è molto più importante” delle statistiche

Amari Cooper ha abbastanza ricezioni, yard e touchdown nei suoi 10 anni di carriera nella NFL da soddisfare il suo ego.

La carriera del trentenne è priva di successi nei playoff e Cooper non scambierebbe questa serie con la partita del campionato AFC di cui si è divertito con i Buffalo Bills.

“Sono molto contento. Non sono mai stato così lontano nei playoff”, ha detto Cooper dopo l’allenamento di mercoledì mentre i Bills si preparavano ad affrontare domenica i Kansas City Chiefs, due volte campioni in carica del Super Bowl e primi in classifica.

“Ovviamente ogni ricevitore vuole ottenere, sai, da 10 a 20 ricezioni per partita. Ma non è sempre così che il biscotto si sbriciola”, ha aggiunto. “Vincere è molto più importante e ci sono molti modi per vincere. Quindi nessuna lamentela da parte mia perché era tutto ciò che volevo davvero. Voglio dire, ho avuto tutto e non ho ancora raggiunto l’apice di questo sport.”

L’approccio altruista di Cooper, sebbene acquistato a Buffalo in uno scambio di metà ottobre da Cleveland, si tradurrà perfettamente in una squadra di Bills che ha alimentato il mantra “Tutti mangiano” introdotto per la prima volta dal coordinatore offensivo Joe Brady a maggio. La frase è nata per necessità dopo che Buffalo ha ceduto il top wide receiver Stefon Diggs a Houston in aprile e ha perso la scelta n. 2 Gabe Davis in free agency.

Inizialmente ci si aspettava che l’aggiunta di Cooper aiutasse a riempire quel vuoto, anche se non si è materializzata in un attacco che ha visto 13 giocatori ricevere un passaggio di touchdown ma nessuno superare le 900 yard.

Cooper ha avuto i suoi momenti migliori, incluso un touchdown al suo debutto con i Bills e una memorabile giocata a bordo campo in cui il quarterback Josh Allen si è tuffato per un touchdown nella vittoria dell’AFC East su San Francisco in Gara 1. dicembre

Eppure, per qualcuno che ha superato 1.000 yard e 70 ricezioni sette volte, la produzione totale di Cooper in questa stagione ha raggiunto il minimo della carriera di 44 ricezioni (solo 20 a Buffalo) per 547 yard (297 a Buffalo) e quattro touchdown.

Gli va bene.

“Ci sono così tanti giocatori che fanno il loro lavoro che possono farlo senza di te”, ha detto Cooper. “Quindi è lì che il mio ego muore e l’orgoglio viene messo da parte per la squadra.”

Brady attribuisce a Cooper il merito del suo approccio disinvolto, ma nota che la sua presenza in campo attira immediatamente l’attenzione degli avversari.

“Fa parte del nostro gruppo che rende il nostro gruppo quello che è, e lo guida”, ha detto Brady. “Non gli interessano le statistiche in questo momento, e sa che averlo in campo aiuterà il nostro attacco”.

Cooper ha avuto successo. Nella sua stagione da matricola in Alabama nel 2012, ha effettuato 59 ricezioni per 1.000 yard e 11 touchdown aiutando i Crimson Tide a vincere il campionato nazionale.

A livello NFL, il successo della squadra gli è sfuggito. Quarta scelta assoluta nel Draft 2015, Cooper ha ottenuto una vittoria nelle precedenti quattro partite di playoff, per un totale di 25 ricezioni per 304 yard e due touchdown. A Buffalo ha vinto due volte, combinando due ricezioni per sole 8 yard.

“Ho avuto anni enormi nel campionato, nel Pro Bowls e tutta quella roba. Ma niente di tutto questo è vincere l’ultima partita”, ha detto Cooper, sapendo che è a due vittorie dal campionato. “Continui a prepararti, e poi un giorno sai che tutto andrà a posto. È così che ci si sente. È come se mi fossi preparato per questo momento per tutta la vita.”

Rapporto dell’Associated Press.

