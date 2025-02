O Bureau de Inteligência do Paquistão (IB) aparentemente lançou um alarme alto após a descoberta da suposta conspiração por “grupos secretos ativos” para sequestrar convidados estrangeiros durante os campeões de troféus em andamento 2025. Com exceção da Índia, todas as outras equipes jogam partidas no Paquistão e se A Índia não chegou à final, no país também será disputada no topo. No entanto, de acordo com o relatório de CNN-News18A notificação foi emitida contra muitas fantasias terroristas “, incluindo o Paquistão do Taleban (TTP), ISIS e outros grupos do Baloszistão”, após avisos sobre supostas tramas de seqüestro. O relatório acrescentou que as forças de segurança “foram implantadas por equipes de proteção de alto nível, incluindo guardas e polícia local”.

A equipe indiana de Kryquet joga todos os seus jogos em Dubai depois que o governo indiano decidiu não enviá -los para o Paquistão. No caso de a Índia chegar às semifinais e finais da competição, as duas partidas também ocorrerão em Dubai com a oposição viajando do Paquistão.

A reação devido a um show ruim nos campeões dos troféus, incluindo uma derrota humilhante com a Índia, atingiu a equipe do Paquistão e sua equipe auxiliar liderada pelo ex -fast Aaqib Javed deve ser convertida de acordo com a fonte do conselho de Krykieta.

No domingo, o Paquistão perdeu para as armas da Índia por seis gols em Dubai, após uma derrota de 60 velocidades com a Nova Zelândia no Apener Trophy Masters em Karachi em 19 de fevereiro.

Uma fonte bem informada no Conselho de Críquete do Paquistão (PCB) disse que o AAQIB seria libertado de suas funções como treinador temporário após o troféu do Masters.

“É claro que há uma reação aos resultados da equipe em CT. A gerência ainda não decidiu se a equipe terá treinadores separados (no caso das equipes de bolas vermelhas e brancas), mas uma coisa é certa de que a equipe auxiliar atual será vista agora após o pobre show nos campeonatos, fonte Fonte “, disse a fonte PTI.

“Mas a maneira como o conselho de administração muda de treinadores e seletores desde o ano passado, encontrar outros candidatos para essas posições será um desafio”, disse ele.

O presidente da PCB Mohsin Naqvi nomeou Aaqib como treinador temporário do primeiro time de bola branca no final do ano passado, após a renúncia de Gary Kirsten. Mais tarde, Aaqib foi convidado a assumir a posição temporária do Red Ball Coach também em uma série na África do Sul e contra o oeste da Índia em casa depois que o australiano Jason Gillispi foi embora.

(Com entradas PTI)