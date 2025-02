Ameaças triplas envolvendo Seth Rollins, Roman Reigns e CM Punk planejados para a WWE WrestleMania 41: Relatórios

Alguns ótimos jogos estão sendo planejados para o WrestleMania 41

A edição de 2025 do Royal Rumble, emanou do Lucas Oil Stadium, em Indianapolis, e apresentou vários jogos de alta octanagem. No evento principal do PLE, 30 homens participaram da partida de Rumble Men para ter uma oportunidade para o campeão da WrestleMania.

‘O OTC’ Roman reina, Seth ‘Freakin’ Rollins e ‘The Second City Saint’ CM Punk também participou do jogo, enquanto as três estrelas procuraram reivindicar a vitória e o chefe da WrestleMania. Depois de afirmar que Ula Fala Reigns queria vencer o jogo e recuperar o título indiscutível da WWE de Cody Rhodes.

Por outro lado, Punk queria vencer o jogo e realizar seu sonho de liderar a WrestleMania. Rollins também queria uma vitória para desafiar o atual campeão dos pesos pesados ​​de Gunther e reivindicar o título.

O OTC entrou no jogo no número 16, enquanto Punk e Rollins entraram nos números 24 e 25, respectivamente. Reigns e o sonho de Rollins desabou desde que durante sua batalha no anel punk ele capitalizou e eliminou os dois.

No entanto, o punk também foi eliminado em breve por Logan Paul, pois depois de eliminar Reigns e Rollins. Enquanto Reigns e Punk argumentaram que Seth lançou um ataque cruel quando ela conseguiu uma característica de dois pés no piso de concreto em Reigns e começou a lutar com punk.

Rollins continuou o ataque a seu ex -irmão Sheild enquanto ele entregou outro brutal pisoteando desta vez nos degraus de aço, causando o colapso de Reigns enquanto as autoridades revisavam o OTC.

Roman Reigns está fora de ação por um período de tempo desencadeado

Durante o programa de segunda -feira à noite Raw 02/03, Michael Cole, da Cabine de Comentários, forneceu uma atualização sobre a situação do Reigns, ele revelou que só tinha informações que Roman permitiu que ele compartilhasse com os fãs.

Embora Cole não tenha fornecido detalhes específicos, ele relatou que Reigns será marginalizado no futuro previsível, o que provavelmente o faz perder a segunda WWE PLE antes da WrestleMania 41, Elimination Chamber

Após o episódio de Monday Raw, em 4 de fevereiro, Pwinsider Elite revelou que Reigns enfrentará Rollins e Punk em uma partida de ameaça tripla na WrestleMania 41. Segundo o relatório, a ausência de Reigns se deve à história.

“Para todos que perguntaram, minha crença é que Roman Reigns é a referência” fora de ação “feita por Michael Cole, foi mais uma maneira de explicar sua ausência em histórias de curto prazo do que qualquer outra coisa. Roman Reigns vs. CM Punk vs. Seth Rollins, atualmente, é o plano da WrestleMania 41.

A segunda cidade Saint derrotou Sami Zayn no Partido da Classificação da Câmara de Eliminação no episódio RAW desta semana para avançar e se juntar a John Cena no Partido da Câmara de Eliminação de Homens, que ocorrerá no PLO em 1º de março.

Quem você acha que fará isso se essa combinação de ameaças triplas se materializar na WrestleMania 41? Compartilhe seus pensamentos e previsões na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.