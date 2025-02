Analisi del gioco Liverpool 2-0 Bournemouth (1 febbraio 2025)

Liverpool aperto nove punti nella gara della Premier League come Muhammad ha torto Sabato ha continuato la sua stagione sensazionale con entrambi i gol in 2-0 vittorie a Bournemouth.

La squadra di Arne Slot a volte cavalcava la loro felicità contro la squadra imbattuta in 11 partite di campionato, ma Salah ha mostrato di nuovo la differenza quando ha preso la sua somma in campionato in questa stagione a 21 anni.

Salah si è rotto a casa dopo mezz’ora e poi si è girata a casa al 75 ° minuto.

“È bello essere onesti, segnare gol, vittoria della squadra, è una sensazione incredibile”, ha detto Salah.

“Ma ho detto molte volte, l’obiettivo principale è vincere la Premier League. Stiamo andando nella giusta direzione.

Bournemouth che rimane settimo, due volte ha colpito il legno – attraverso Antoine Semenyo Quando era 0-0 e poi Marcus Tavernier Poco prima che Salah impacchiò i punti.

Liverpool ha 56 punti su 23 partite, con il secondo posizionamento Arsenale E Nottingham Forest 47. Ospite dell’Arsenal Manchester Cityche sono quarto domenica con 41.

Bournemouth Andoni Iraola ha sconfitto altri tre membri dei primi quattro in casa in questa stagione, e avrebbero dovuto rallentare la marcia di Liverpool.

Ma il lato dello slot ha mostrato un bordo clinico che consente loro di mantenere punti, sebbene non alla velocità massima e ai restanti 15 partite, sembrano indistruttibili.

Il secondo gol di Salah, girato dalla parte destra del crimine, ha allevato l’Egitto Internazionale al sesto posto Nella lista di valutazione della Premier League con 178 gol, prima del primo Chelsea Il centrocampista Frank Lampard.

L’incredibile stagione Muhammad Salah continuò quando Liverpool batté Bournemouth. Shaun Brooks – telecamere tramite Getty Images

Fu un colpo crudele per Bournemouth, che aveva appena visto una sterlina di riserva sinistra contro il palo Justin Kluivert Brucia un salto di un ampio spazio.

Bournemouth iniziò pieno di energia e il portiere in visita Alisson fu chiamato in azione dopo 15 secondi per salvare il colpo di pericoloso seme.

Semenyo ha quindi battuto gli sforzi da un angolo fisso contro il telaio target con i perdenti di Alisson per il ritmo.

Ma Liverpool, con il capitano Virgil Van Dijk La sua solita influenza calmante sulla difesa, iniziò gradualmente ad applicare un po ‘di autorità e continuò quando Bournemouth Lewis Cook ritagliato involontariamente Cody Agat Nello sprint all’interno della zona e Salah ha inviato la sua punizione con la moda spietata.

Bournemouth pensava di aver pareggiato al 37 ° minuto quando Semenyo giocava in trappola eccessiva Milos sta arrivando a sinistra e la sua croce trovata David Brooks per sparare a casa.

Tuttavia, VAR ha confermato che Kerkez era un fuorigioco fragile davanti al suo assistente.

Bournemouth è sempre stato un pericolo quando era 1-0, ma Salah li ha condannati alla prima perdita della lega dalla fine di novembre.

“Abbiamo dovuto giocare in cima alle nostre abilità e avevamo bisogno di un po ‘di fortuna per vincere questa partita”, ha detto lo slot, la cui festa è imbattuta in 19 partite di campionato. “Stavano costantemente cercando di fare le cose. Non pensavo che avessimo controllato il gioco.”