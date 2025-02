Analisi di Miami 1-0 Kansas City (19 febbraio 2025)

Inter Miami cf ha iniziato la sua campagna del 2025 con la vittoria per 1-0 Sporting Kansas City Nella prima fase del primo turno Concacaf Champions Cup a Mercy Park.

Sebbene Concacaf abbia rinviato la partita da 24 ore a mercoledì sera a causa di una tempesta invernale che ha portato una forte neve in Kansas, i giocatori hanno continuato ad affrontare condizioni di congelamento – con le temperature hanno colpito 3 gradi Fahrenheit con una “vera sensazione” meno 8 a metà.

Ancora, Lionel Messi Ha trovato il modo di stordire la difesa nemica e dare ai fan un momento di eccitazione nella seconda metà. Compagno di squadra a lungo tempo Sergio Busquets Diede la palla alla scatola per rovesciare Messi prima di sconfiggere il suo difensore e mandare il suo tiro nell’angolo opposto.

Il resto della partita ha visto il gioco tra i due lati, che rappresenta un totale di 16 tiri (sette da Sporting KC e nove da Miami).

Lionel Messi celebra con Tadeo Allende dopo aver segnato il goal per l’Inter Miami contro lo Sporting KC.

Miami è entrato nella partita senza Album jordiche ha servito una sospensione per aver ricevuto un cartellino rosso nei quarti di finale di Cash Cash Cup Cup Concacaf contro CF Monterrey. La prima selezione del portiere Drake Callender Fu anche sfollato per lesioni.

Nonostante l’assenza, la squadra ha vinto una vittoria chiave dalla prima fase e ha descritto un obiettivo importante che potrebbe rivelarsi una differenza nella serie.

Le regole di CONCACAF affermano che se gli obiettivi aggregati sono uguali, la regola al di fuori dell’obiettivo viene applicata e conta come il primo tiebreaker.

Kansas City dovrebbe ora al Chase Stadium per avanzare al turno successivo al momento della regolamentazione, quando le squadre si incontrano a Fort Lauderdale in Florida, per la seconda tappa del 25 febbraio.