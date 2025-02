Analista non trattenendo i suoi pensieri su Travis Hunter

Travis Hunter è una delle migliori viste del Draft NFL del 2025, che si tratti di un ampio destinatario o di un cornerback, le posizioni che la stella a due vie ha giocato per il Colorado in questa stagione.

La sua miscela unica di talenti ha dato origine a discussioni sulla sua posizione ideale nella NFL.

Mike Renner, l’analista di Draft Sports della CBS, ha recentemente saltato il dibattito con alcune audaci intuizioni sul potenziale di Hunter.

“È due giocatori. Sai che è il mio cornerback n. 1 e il mio ricevitore largo n. 1. Non ho mai visto un ragazzo con il suo livello di abilità fisica su entrambi i lati del calcio. … Non credo che giochi entrambe le parti al livello successivo, ma può luce sulla luna in un modo o nell’altro “, ha detto Renner tramite NFL alla CBS.