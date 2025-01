Analiste afferma che 1 squadra MLB potrebbe essere sorprendentemente competitiva in questa stagione

Tampa Bay Rays ha perso la stagione postale per la prima volta in sei stagioni dopo aver completato un record di 80-82 ed è arrivato al quarto posto nell’American League East.

Sebbene i raggi avessero perso la stagione post nel 2024, le cinque apparenze uguali sono prima che sia impressionante a causa del livello di squadre nel loro dipartimento, tra cui New York Yankees, Boston Red Sox e Baltimore Orioles.

In questa stagione, i raggi hanno fatto alcune notevoli acquisizioni, tra cui Eloy Jimenez su un accordo di campionato più piccolo, il catcher Danny Jansen e il giocatore di utilità Ha-Seong Kim.

L’analista MLB Robert Flores ha recentemente rivelato ciò che si aspetta dai raggi in questa stagione.

“I raggi, come ho detto, ci sorprenderanno. Ho smesso di contare quel franchising e prevedere la caduta e l’oscurità in questo franchising perché inevitabilmente finiscono per capirlo ed essere molto competitivi “, ha detto Flores tramite MLB Network.