Analiste afferma che Cam Ward è “buona vestibilità” con 1 trainer NFL -head

La classe Draft NFL di quest’anno non è profonda come la lezione dell’anno scorso, specialmente nella posizione del quarterback, ma ci sono due compiti di chiamata di segnale che sono molto eccitanti.

Cam Ward dell’Università della Florida e Shedeur Sanders dell’Università del Colorado è considerato universalmente come le due migliori visualizzazioni di QB quest’anno e forse le uniche quest’anno che hanno qualche possibilità di diventare giocatori in franchising al livello successivo.

Ci sono molte speculazioni su ciò che i giganti di New York affamati di quarterback faranno con le loro elezioni totali totali totali e l’analista ESPN Matt Miller ritiene che Ward sarebbe una buona scelta per New York e il capo allenatore Brian Daboll.

“Cam Ward è così adatto a ciò che Brian Daboll ha fatto tradizionale con violazione.”

“Cam Ward è così adatto a ciò che Brian Daboll ha fatto tradizionalmente con offesa.”@nfldraftScout Sui giganti che potenzialmente preparano il dipartimento 👀 pic.twitter.com/ovyntcln6v – NFL a ESPN (@SPNNFL) 4 febbraio 2025

Miller si riferiva ai giorni di Daboll come coordinatore offensivo di Buffalo Bills, quando Josh Allen era una giovane chiamata di segnale che si occupava di stabilirsi come una stella dopo aver combattuto nei suoi primi due pro-Season.

I giganti hanno dovuto trovare un modo per vincere con Daniel Jones al quarterback, che è tornato al 2019, e alla fine è diventato chiaro a loro che semplicemente non si sarebbe sviluppato in un franchisee.

Hanno messo in panchina e alla fine lo hanno rilasciato in questa stagione e li hanno messi in una situazione in cui hanno bisogno di qualcuno che è molto capace sotto il centro.

New York ha una cattiva linea offensiva e, a parte il rookie -stud Malik Nabers, la mancanza di registi vitali che hanno spinto la leggenda della squadra Tiki Barber a incoraggiarli a non essere fissati per preparare un QB.

D’altra parte, se si allontanano dall’imminente scout che è convinto che Ward, o per quella materia Sanders, è un giocatore di calibro in franchising, probabilmente devono risolverlo senza doverlo suonarlo con lo stesso che non possono Assicurati che saranno in grado di elaborare un giocatore simile l’anno prossimo.

