Analisti Ripper Mavericks a Luka Doncic -handel

In un sabato sera casuale, Los Angeles Lakers e Dallas Maverick hanno fatto casualmente il commercio più scioccante nella storia della NBA.

Lakers mandò Anthony Davis, Max Christie e un primo round nel 2029 a Dallas Mavericks in cambio della guardia della superstar Luka Doncic, Markieff Morris e Maxi Kleber.

Non esiste quasi alcun precedente per un accordo come questo, e l’immediata caduta nel mondo dello sport ha incluso principalmente fan e membri dei media che strappano i maverick per strisce per prendere un appuntamento come questo.

Un analista ha recentemente condiviso il motivo per cui è confuso sul commercio.

L’analista Kevin O’Connor ha parlato del commercio di Yahoo Sports e mi ha detto “mi sembra piuttosto stupido. Perché H *** non ha fatto più chiamate di Maverick? “

"Mi sento piuttosto stupido per me. … perché diavolo non ha fatto più chiamate? "

Questo non è uno stato d’animo insolito per quanto riguarda i rapporti che i Mavericks hanno fatto questo accordo direttamente con i Lakers e non ha chiamato nessun altro.

L’accordo significa che Doncic non è più idoneo per il contratto Supermax di 5 anni, da $ 345 milioni che avrebbe potuto firmare con Mavericks durante l’alta stagione, e il direttore generale di Dalla Nico Harrison ha giustificato l’accordo dicendo che la difesa vince i campionati e quello Si sentivano più a loro agio con Davis in futuro.

Ci saranno sicuramente molte più informazioni su questo accordo, il che si spera che tutti aiuterà a darne un senso, ma finora tutti sono ancora in uno stato di completo shock.

Offerte come questa non hanno precedenti nella NBA a meno che una stella non richieda un commercio che Doncic non ha fatto.

Ancora una volta, Lakers ha trovato il modo di acquisire una nuova faccia sul franchise.

