Anand Mahindra cumpre a promessa, presentes do medalhista de paralímpicos Archer Arkusz Devi neste carro. Não thar

Uma das histórias mais inspiradoras nos esportes indianos foi criada durante o Paralimpiad Paris 2024, quando Devi Broks ganhou importância. Então, 17, Sheetal foi considerado um dos melhores para-marcadores do mundo, apesar de não haver arma, e apoiou sua reputação, ganhando bronze na categoria de equipe mista complexa em Parolimpics 2024, ao lado de Rakesh Kumar. Anand Mahindra, presidente do grupo industrial e Mahindra, prometeu que Sheetal lhe deu um carro, e isso foi atendido.

Depois que Bulseye atingiu a planilha de Devi tornou -se popular, Anand Mahindra publicou nas mídias sociais que prometeu a ela todos os carros no campo de Mahindra, que seria personalizada para ela.

Segundo Mahindra, Devi disse que só aceitaria o presente após os 18 anos.

Agora, depois de 18 de janeiro, Mahindra aparentemente cumpriu sua promessa, porque Sheetal foi dado a Mahindra Scorpio n SUV.

Eu admiro há muito tempo @ArcherSheetal Talento de longe. Eu a conheci pessoalmente, fui atingido por sua extraordinária determinação, perseverança e foco. Conversando com mãe e irmã, ficou claro que ela trabalha na família! Ela me deu uma flecha, um símbolo de sua identidade como … pic.twitter.com/sfy8rcf6im – Anand Mahindra (@anandmahindra) 28 de janeiro de 2025

“Há muito tempo admiro o talento de Sheel Devi de longe. Encontrando -a pessoalmente, fiquei impressionado com sua extraordinária determinação, perseverança e foco “, escreveu Mahindra no Twitter.

“Sheetal é para todos nós inspiração e tenho orgulho de vê -la em Escorpião, um corcel adequado para ela quando ela ainda está crescendo em novos patamares”, concluiu.

A folha pegou um e tudo durante as paralímpicas de 2024 com seu estilo de arco e flecha único. Apesar do nascimento com uma rara doença inata chamada Fokomelia, a garota de Jammu se tornou um excelente arqueiro.

Durante a paralimpíada, a folha foi reconhecida como o número 1 do arqueiro na categoria aberta feminina.

Ela não apenas ganhou a medalha nas Paraolimpíadas, mas Sheetal também é o primeiro e único campeão internacional do para-arco sem membros superiores. Ela também ganhou dois ouro e prata nos jogos asiáticos do casal de 2022.