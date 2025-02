Anderlecht vs previsão de Fenerbahce, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os homens de José Mourinho entram com um colchão de três gols.

Anderlecht está pronto para bloquear as buzinas com Fenerbahce na segunda etapa da fase de playoff da UEFA Europa League 2024-25 em casa. Os homens de José Mourinho fizeram isso muito bem na primeira mão, já que garantiram uma confortável vitória por 3 a 0 em seu acessório doméstico. Anderlecht teve um baixo desempenho que lhes custou uma derrota na primeira mão.

Anderlecht estará sob pressão mesmo em casa. Eles precisam de quatro gols para vencer, mesmo que mantenham uma folha limpa aqui. Anderlecht tem a vantagem da terra nativa, mas eles têm muito trabalho a ser feito. Se você deseja prevalecer, o Futebol de ataque será a melhor opção, mantendo sua defesa apertada.

O Fenerbahce tem a liderança aqui e procura garantir um lugar na próxima rodada da Liga da UEFA Europa. Sua taxa de conversão objetiva foi muito boa no último jogo. Os homens de José Mourinho marcaram um gol antecipado e dobraram a vantagem no primeiro tempo. Eles aumentaram a vantagem para três no segundo tempo e mantiveram uma folha limpa.

Começo:

Localização: Bruxelas, Bélgica

Estádio: Lotto Park

Data: sexta -feira, 21 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Quinta -feira, 20 de fevereiro: 20:00 GMT/ 15:00 ET/ 12:00 pt

Árbitro: Sandro Schaerer

VAR: em uso

Forma:

Anderlecht: ldwlw

Fenerbahce: wwwww

Jogadores para olhar

Luis Vazquerz (bagunçado)

Luis Vázquez liderará o ataque de Anderlecht contra o lado de José Mourinho em casa. Os anfitriões procurarão atacar desde o início e o atacante argentino deve dar um passo à frente para sua equipe e oferecer desempenho superior. Eles precisam desesperadamente de gols e Vázquez será um de seus jogadores importantes no jogo.

Yousef en-nesyri (Fenerbahce)

O atacante marroquino tem sido um grande trunfo para sua equipe. O Youssef En-Nesyri é o melhor artilheiro da equipe da Liga de Futebol de Türkiye e da Liga da UEFA Europa. Ele até marcou um gol para sua equipe na primeira mão que os ajudou a garantir uma vitória por 3 a 0. Com sua forma atual, o atacante marroquino será uma grande ameaça à defesa do oponente.

Coincidência

Anderlecht ainda não venceu um jogo contra o Fenerbahce.

Os anfitriões perderam cada um dos três últimos jogos da UEFA Europa League.

Este será o sexto encontro entre Anderlecht e Fenerbahce em todas as competições.

Anderlecht vs Fenerbahce: Conselhos de apostas e probabilidades

Fenerbahce para ganhar @29/20 Preços

Objetivos abaixo de 3.5 @8/15 SpereDex

Youssef en-nesyri para escrever @11/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Anderlecht ficarão sem os serviços de Mario Stroeykens e Yari versículo devido a seus ferimentos. A disponibilidade do ELYSS DAO ainda não foi confirmada.

Fenerbahce não terá Diego Carlos, Alexander Djiku e outros quatro jogadores ao seu lado enquanto se machucam.

Cabeçalho

Total de correspondências: 5

Anderlecht venceu: 0

Fenerbahce venceu: 4

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Anderlecht previu o alinhamento (4-2-3-1)

Coosemans (GK); Maamar, Simic, Hey, Augustinson; Dendoncker, Rits; Hazard, Huerta, grau; Vázque

Fenerbahce prevê o alinhamento (3-4-1-2)

Egregada (GK); Escrita, aquisição, ação; Osayi-Same, Fred, Szymanski, custo; Tadic, Nesyri, doze

Previsão de coincidências

O Fenerbahce, de José Mourinho, provavelmente prosseguirá para a próxima etapa da competição européia, derrotando Anderlecht.

Previsão: Anderlecht 1-2 Fenerbahce

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

NÓS – Fubo TV, Paramount+

Nigéria – DSTV agora

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.