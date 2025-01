Os Panteras Negras resistiram a uma barragem implacável de ataques dos Highlanders.

O técnico do Mohammedan SC, do clube da Super League indiana (ISL), Andrey Chernyshov, elogiou o empate 0-0 de sua equipe contra o NorthEast United FC na semana 15. Apesar de a equipe ter perdido vários jogadores importantes devido a lesões e suspensões, o técnico russo ficou satisfeito com o resultado.

Embora o resultado seja encorajador para Chernyshov e os seus homens, o mesmo não pode ser dito de Pedro Benali e dos seus homens. O terceiro colocado NorthEast United sentirá que foi uma oportunidade perdida contra o fraco Mohammedan SC, que atualmente está na parte inferior da tabela.

Andrey Chernyshov ficou encantado com o resultado

É um resultado fascinante para os Panteras Negras, dada a recente boa forma do NorthEast United e a vitória na semana 14 sobre o atual campeão Mumbai City FC. Após a partida, durante coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico Chernyshov expressou sua alegria pelo resultado.

Andrey Chernyshov disse: “Estou muito feliz com os meus jogadores. Enfrentámos muitos problemas nos últimos dias: Manzoki, Josef e Kasimov não estiveram disponíveis e Vanlalzuidika foi suspenso. Franca, lesionado no jogo anterior, se adiantou e jogou 45 minutos. Conseguir um ponto contra um dos melhores times da ISL fora de casa é um ótimo resultado.”

Chernyshov descarta rumores de discórdia nos vestiários

O treinador russo aproveitou ainda para afastar rumores de discórdia interna no grupo Mohammedan SC. Andrey Chernyshov destacou o forte vínculo que existe em campo e afirmou: “Muita gente fala de problemas no nosso vestiário sem saber a verdade. Estamos unidos e ninguém pode nos destruir.”

O resultado será mais um grande impulso para a coesão da equipa e irá motivá-la para os restantes jogos desta temporada. Os Panteras Negras precisarão permanecer unidos se quiserem reverter uma temporada miserável e cheia de desafios dentro e fora do campo.

Mohammedan SC estabelece metas realistas para a temporada

Quando questionado sobre os objetivos da equipe para a temporada, Chernyshov reconheceu os desafios de competir como uma equipe ISL relativamente nova com um elenco jovem. O elenco está repleto de jovens jogadores e novas contratações, que estão sob pressão desde o primeiro dia.

Antecipando os próximos jogos, Andrey Chernyshov afirmou: “Precisamos de tempo para nos desenvolver. Nosso objetivo é subir na tabela, passo a passo. “Não estamos satisfeitos com a nossa posição, mas os nossos adeptos merecem coisa melhor e vamos trabalhar para o conseguir.”

Janeiro será crucial para Andrey Chernyshov e seus homens

Com a janela de transferências aberta, Andrey Chernyshov confirmou que o Mohammedan SC procura ativamente reforçar o seu plantel. Com apenas sete pontos em 14 jogos nesta temporada, janeiro chega no momento perfeito para o clube.

Andrey Chernyshov, falando sobre o mercado de transferências de inverno, afirmou: “Demos à nossa gestão uma lista das posições e jogadores de que necessitamos. “Não é fácil: alguns jogadores são caros e outros podem hesitar em ingressar numa equipa da parte inferior da tabela, mas estamos determinados a adicionar jogadores experientes para melhorar na segunda metade da temporada.”

Chernyshov e seus homens têm muito trabalho pela frente

O desempenho corajoso do Mohammedan SC contra os Highlanders reflete sua determinação em subir na tabela de classificação em um tempo duplamente rápido. Com as impressões digitais de Chernyshov começando a aparecer na equipe, ele espera mudar sua sorte.

Para conquistar mais vitórias nesta temporada, o clube estará disposto a recompensar seus torcedores com melhores atuações nas próximas semanas. As próximas semanas serão cruciais para o Mohammedan SC, que busca avançar rumo aos seis primeiros lugares nos playoffs do ISL.

