Andy Reid crede che i maestri che Travis Kelce farebbe un “allenatore di calcio”

Supponiamo che l’allenatore vincitore del Super Bowl Andy Reid è bravo al lavoro sia una sottovalutazione. Quindi, quando vede uno dei suoi star giocatori nel futuro coaching, è un grande elogio.

Nella “mandria con Colin Cowerd” di mercoledì, Reid ha parlato della sua relazione con la fine delle teste di Kansas City a Travis Kelce e ha rivelato che un giocatore veterano può facilmente seguire i suoi passi dopo aver impiccato i suoi dispositivi di fissaggio.

“Travis sarebbe un inferno di un allenatore di calcio. È in grado di sollevarsi lì e spiegare le cose e insegnare a questi giovani amici esattamente ciò che vede e sa. Non che tutti abbiano la stessa capacità, ma ha una buona sensazione nel gioco “, Ha detto Reid.

All’età di 35 anni, Kelce è uno dei giocatori più anziani della lega ed è probabile che pensi al suo futuro dopo aver raggiunto il quinto Super Bowl che si esibisce in questa stagione.

Kelce ha agito sul campo e attualmente ospita il tutorial di gioco e il podcast “New Heights” con suo fratello Jason. Sebbene non abbia mai espresso il desiderio di allenare in pubblico, la dichiarazione di Reid si basa sulla sua relazione di 10 anni con Kelce.

“Sono stato intorno a lei per così tanto tempo, e qui abbiamo avuto tutta la mia durata e lo abbiamo disegnato, e così via. … So dove è fisicamente (e) mentalmente”, ha detto Reid.

Kansas City è stata selezionata da Kelce, 10 volte Pro Bean e tre volte campione del Super Bowl Reid, sono stati selezionati nel terzo round della NFL NFL 2013. Lui e Reid si sono esibiti insieme in quattro Super Bowl e i campionati “tre torba” quinti e forse storici appaiono quando i maestri si incontrano domenica 9 febbraio, et Fox e Fox Sports App.

Kelce e il veterano difensore Patrick Mahomes sono uno dei giocatori chiave, che Reid dipende da una grande partita.

All’inizio della stagione, la produzione di testa a testa più stretta ha lottato con il crimine del resto del maestro quando hanno affrontato diversi infortuni, ma non ha impedito ai campioni dominanti del Super Bowl di andare 15-2.

Kelce è stato sulla strada dei Chiefs per il Super Bowl Lix e Reid sembra credere che apparirà in futuro quando verrà chiamato.

“So cosa può fare nei giochi e cerchiamo di usarlo”, ha detto Reid.

“So anche cosa lo circonda, il che lo aiuta perché per un momento eravamo lì … i ragazzi hanno cercato di imparare, e sai che era doppio … non è stato così bello per lui”, ha detto Reid delle precedenti battaglie di Kelce.

Durante la stagione regolare, Kelce ha raccolto 97 cattura 823 per ricevere il cantiere navale e tre contatti in ricezione. Durante le conseguenze, ha stabilito un record della NFL per la maggior parte dei playoff da 100 yard (nove) e ha aumentato i playoff di tutti i tempi (174).

