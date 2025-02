Andy Reid può guadagnare un grande bonus con Super Bowl -Sejr

I capi di Kansas City sembrano essere la prima squadra della storia della NFL a vincere tre Super Bowls consecutivi di domenica e consolidare il loro posto come una delle dinastie di maggior successo che lo abbiano mai fatto.

Se sono in grado di finire tre torba, l’allenatore Andy Reid è in fila per il grande giorno di paga.

La NFL Networks Ian Rapoport ha condiviso X domenica mattina che Reid guadagna un bonus di $ 2 milioni se Chiefs vince il Super Bowl.

Ha anche firmato un nuovo contratto quinquennale lo scorso aprile, che lo ha reso l’allenatore più pagato nella NFL.

Ha in programma di tornare almeno la prossima stagione e forse più a lungo.

Addetti ai lavori @Nflnameday con @MihekharafoloA @Tompelissero E @Judybattista: #CHIEFS L’allenatore Andy Reid può guadagnare un bonus di $ 2 milioni con una vittoria; #Saints previsto per porre fine all’accordo di Kellen Moore già lunedì; Zack Baun e altro #Eagles Top Fas; Sul futuro della trasmissione di Tom Brady con Fox. pic.twitter.com/wf6rl1acuo – Ian Rapoport (@rapsheet) 9 febbraio 2025

Tom Pelissero ha osservato che Reid ha già guadagnato $ 1,5 milioni in incentivi ai sensi degli attuali playoff dei Chiefs e, se può lasciare il lavoro, sono in arrivo altri 2 milioni di dollari.

Reid si alza rapidamente sulla gerarchia di coaching.

Con 273 guadagni di carriera, ora è il quarto della storia dietro Bill Belichick, George Halas e Don Shula.

Un’altra vittoria del Super Bowl lo legherebbe con Chuck Noll al secondo più tempo dietro i sei campionati di Belichick con il New England Patriots.

Kansas City potrebbe avere la sua più dura matchup del Super Bowl fino ad oggi con una squadra di Philadelphia Eagles dall’altra parte per la vendetta dopo la loro perdita per i Chiefs in Big Game due anni fa.

Come Pelissero ha notato un bonus di $ 2 milioni, “sono molti cheeseburger” e, si spera, Reid godrà molto dopo la partita se lui e i suoi capi possono finire tre torba.

