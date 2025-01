Andy Reid rave per i giovani capi WR

Kansas City Chiefs è in prima linea nel vincere il loro terzo Super Bowl consecutivo, che non è mai successo nella storia della NFL.

Uno dei tanti motivi per cui i capi sono così grandi da oltre mezzo decennio è perché sanno come allenarsi e sviluppare buoni giocatori.

Uno di questi giocatori è il destinatario veloce Xavier Worthy, mentre il capo allenatore Andy Reid ha parlato di brillanti mentre su “The Herd” mercoledì.

“Ha fatto tutto ciò che gli abbiamo chiesto di fare più un po ‘di più … se il giocatore non è disposto a fare le cose, non funzionerà”, ha detto Reid.

I capi sono stati in grado di redigere degne nel primo round dell’ultima offseason fuori dal Texas e non se ne sono pentiti.

Morti, un ex Allamerican, ha catturato 59 passaggi in 638 yard e sei touchdown, correndo anche in 104 yard e tre touchdown su 20 orsi.

La sua velocità da record ha dimostrato di essere di grande aiuto per il quarterback Patrick Mahomes e il resto della violazione del diritto di Kansas City.

Mahomes è stato in grado di utilizzare molte opzioni diverse in attacco al di fuori di Worthy.

Inizia con il futuro End Hall of Fame Travis Kelce e va in linea con il futuro Hall of Fame Brede riceve DeAndre Hopkins, l’ex larghezza del Pro Bowl riceve Juju Smith-Schuster, ex leader pericoloso Kareem Hunt Pacheco.

Le Philadelphia Eagles dovranno essere pronte per partire se sperano di controllare questo pericoloso e profondo scoperto di Kansas City.

