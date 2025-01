Anelli della Coppa Malkin trovati a casa sua; le indagini per furto con scasso sono in corso

Il dipartimento di polizia della contea di Allegheny ha detto giovedì sera che tre degli anelli della Stanley Cup di Evgeni Malkin scomparsi dopo che la sua casa è stata svaligiata lo scorso fine settimana si trovavano nella residenza della stella dei Pittsburgh Penguins.

L’indagine sul furto è ancora in corso, ha detto la polizia, ma non ha detto se siano stati identificati eventuali sospetti.

“Vorrei esprimere la mia gratitudine alla polizia della contea di Allegheny, alla polizia di Sewickley Heights e all’intera organizzazione dei Penguins”, ha detto Malkin in una dichiarazione della squadra giovedì sera. “L’ondata di sostegno e preoccupazione da parte dei miei compagni di squadra e dei tifosi negli ultimi giorni ha significato molto per me e la mia famiglia”.

Il furto con scasso nella residenza di Malkin nel sobborgo di Sewickley a Pittsburgh è avvenuto sabato, lo stesso giorno in cui i Penguins hanno ospitato i senatori di Ottawa – con la chiamata al 911 arrivata poche ore dopo la caduta del disco delle 16:00. Malkin ha saltato la sconfitta per 5-0 a causa di un infortunio alla parte superiore del corpo.

KDKA-TV ha riferito che al momento dell’irruzione, il sistema di sicurezza domestica di Malkin era interrotto e la sua cassaforte era stata lasciata aperta.

L’incidente è stato l’ultimo di una serie di irruzioni nelle residenze di atleti professionisti, con Patrick Mahomes, Travis Kelce, Joe Burrow e Luka Doncic tra le persone colpite.

L’FBI ha messo in guardia le leghe sportive dalle organizzazioni criminali che prendono di mira gli atleti professionisti La notizia della fusione è stata ottenuta da ABC News alla fine del mese scorso. La NFL e la NBA hanno anche emesso avvisi di sicurezza ai propri giocatori dopo le effrazioni, alcune delle quali sono avvenute mentre i giocatori erano via con le loro squadre per partite in trasferta.