Ange Postcoglou rifiuta le critiche del Tottenham: è “irrilevante”

Il capo allenatore di Tottenham Hotspur Ange ha descritto le critiche esterne della sua squadra come “irrilevanti” dopo la loro sconfitta aggregata 4-1 di Liverpool nelle semifinali della Coppa Carabao.

Spurs ha ottenuto un vantaggio sottile per la seconda fase di Anfield grazie Lucas BergvallVincitore in ritardo a nord di Londra il mese scorso. Tuttavia, sono stati sconfitti in modo completo da Arne Slot su Merseyside a causa di obiettivi di Cody Agat, Muhammad ha torto, Dominico E Virgil Van Dijk.

Il metodo di massacro aumenterà solo la pressione sul postcogla, mentre la campagna della sua squadra continua, mentre Sky Sports Punit e l’ex centrocampista Spurs Jamie Redknapp condannano l’esibizione del suo ex Anfield Club.

“Non ricordo che la squadra della mia vita sta diminuendo con meno combattimenti con ciò che Spurs ha fatto oggi”, ha detto Redknapp.

Il Tottenham Ange Postecoglou dura la stagione che dimentica. Carl Recine/Getty Pictures

Il postcoglou pensando a questi commenti ha dichiarato: “Le persone sono in TV per dare opinioni. Questo è il loro lavoro. Il mio compito è guidare questa squadra di calcio. Ciò che gli altri pensano o non pensano che sia un po ‘irrilevante. Una sorta di enfasi su chi siamo o cosa stiamo cercando di fare.

Alla domanda se crede che la critica per lui sia giusta per lui è appena dato l’elenco della lunga lista di lesioni del Tottenham, ha aggiunto: “Non ho paura di essere stato valutato o chi mi giudica. Alla fine, è mia responsabilità cercare di ottenere un giocatore che devo trarre il meglio dalle mie capacità.

“Stasera è stato deludente perché abbiamo avuto l’opportunità di arrivare in finale e non venivano troppo spesso.”

La delusione della Coppa Carabao di Spurs arriva sul retro della sua campagna insoddisfacente della Premier League – seduta 14. Luogo sul tavolo e ha perso 13 delle loro 23 partite in questa stagione.

Nonostante la dannosa sconfitta in Anfield, Postcogla e Spurs, hanno ancora l’opportunità di terminare la stagione con utensili d’argento se trovano successo nella Lega europea o nella Coppa d’Inghilterra.

Il North London Club si è qualificato entro il 16 ° round di Europa League e ha viaggiato per affrontare l’Aston Villa nel quarto round della più antica competizione nazionale di calcio di domenica.