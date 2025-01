Ange Postecoglou del Tottenham: anche Mohamed Salah farebbe fatica qui

Ange Postecoglou lo ha detto anche all’attaccante del Liverpool Mohamed Salah avrà problemi nel suo Tottenham.

Salah è stato uno dei giocatori più in forma in Europa in questa stagione, segnando 21 gol in 27 partite aiutando il Liverpool a guidare la Premier League dopo 19 partite.

Ma è improbabile che possa ripetere quel livello di gioco se giocherà per il Tottenham in questa stagione, ha detto Postecoglou il giorno prima che le due squadre si incontrassero nell’andata della semifinale della Coppa Carabao.

“Mo è un giocatore di livello mondiale, ma se lo metti nella nostra squadra adesso, non sono sicuro che avrà le stesse prestazioni a causa della situazione in cui ci troviamo come gruppo”, ha detto Postecoglou.

“Il suo gioco offensivo, di chi hai bisogno? Hai bisogno di una squadra che sia in buona forma, crei occasioni, giochi in punta, abbia una base di difesa davvero solida e coesa. Nessuna di queste cose esiste al momento”. .”

Allenatore australiano sì sotto il fuoco a volte in questa stagione in mezzo a un periodo di forma poco brillante che li vede con solo due vittorie nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni.