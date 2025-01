Ange PostEcoglou sob fogo, quando Leicester atordoa o Hotspur e o Manchester United vence no Fulham

Leicester empurrou o gerente Tottenham Ange Postecoglou mais perto da porta de saída graças à vitória de 2: 1, que estendeu a faixa fatal de Spurs, e a vitória de Manchester United 1: 0 acima do Fulham foi aliviada pela pressão exercida em Ruben Amorima. Tottenham perdeu a liderança em seu próprio arremesso, sofrendo a sexta derrota nos últimos sete partidas da liga. Tendo apenas uma vitória nos últimos 11 jogos na classe mais alta, a equipe do PostEcoglou ocupa o 15º lugar, tendo apenas oito pontos de vantagem sobre os três piores lugares da mesa. Foi outro resultado patético para um australiano atormentado que, através de uma segunda temporada turbulenta como treinador, se reuniu com pedidos crescentes para demitir.

O Tottenham está perigosamente perto de entrar na luta pela manutenção, mas Postecoglou acredita que sua composição ferida ainda está lutando por ele.

“Quando você é um gerente de clube de futebol, pode ser muito indefeso e isolado. Eu não sinto “, disse Postecoglou.

“Sinto que esse grupo de jogadores, não para mim, dá tudo para o clube. Eu tenho um grupo de funcionários que está realmente envolvido. Eu me concentro nisso.

Richarlison liderou os anfitriões, mas dois gols de Jamie Vardy e Bilal El Khannoussa em quatro minutos no início do segundo tempo interromperam a rua das sete derrotas de Leicester na liga.

Enquanto Postecoglou está lutando para salvar seu trabalho, o gerente Leicester Ruud van Nisktelrooy pode respirar um suspiro de alívio em seu futuro.

Atualmente, o Leicester tem um lugar e um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

“É uma grande vitória”, disse Van Nisktelrooy. “Os jogadores compram. Eu só posso estar muito orgulhoso dessa equipe.

Lucky Go utd

Quaisquer suspeitas de que o United possa ser pego na luta pela manutenção parece dissipar dúvidas quando o impacto refletido de Lisandro Martinez garantiu aos Red Devils a vitória muito necessária em Fulham.

Ambas as equipes tiveram uma boa chance até que o argentino levasse Sas Lukicia e Bernda Leno.

Joachim Andersen ricocheteou na cabeça de Toby Collyer, e os convidados lutaram pela vitória, graças ao qual o United avançou para o 12º lugar.

A esperança de Aston Villa de se qualificar para a Liga dos Campeões na segunda temporada consecutiva foi destruída quando o Ham West mais fraco compensou as derrotas e atraiu 1: 1 em Birmingham.

O objetivo de Jacob Ramsey foi uma recompensa para o início rápido da equipe de UNAI Emery.

Graham Potter foi forçado a mencionar quatro defensores laterais em sua composição inicial após a lesão de Hammers, na qual faltava o capitão Jarrod Bowen.

No entanto, os convidados coletaram forças no segundo tempo e, infelizmente, não marcaram os três pontos após a cabeça de Emerson Palmieri.

Lucas Paqueta achou que venceu a partida no tempo adicional do jogo, mas Tomas Soucek entrou no queimado e depois bateu o brasileiro para suprimir a alegria de Potter na linha lateral.

Villa permanece o oitavo, perde quatro pontos para os quatro primeiros, e o West Ham ocupa o 14º lugar.

Brentford usou as controvérsias relacionadas às penalidades, vencendo o Crystal Palace 2: 1 no Selhurst Park.

A equipe de Thomas Frank ganhou um pênalti nos 66 minutos, quando Maxence Lacroix sujou Nathan Collins.

Bryan Mbeumo acertou o cargo, mas a decisão de Palace foi curta -porque VAR disse que Marc Guehi entrou no tiro.

O atacante de Brentford aceitou com gratidão sua segunda chance enviando o goleiro do Palace, Dean Henderson, da maneira errada, marcando seu 14º gol na temporada.

Kevin Schade marcou um gol para Brentford aos 80 minutos e, cinco minutos depois, o Palácio de Winger Romain Esse veio do banco e marcou seu primeiro contato em sua estréia cinco minutos depois.

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e foi gerada automaticamente a partir do canal de distribuição.)