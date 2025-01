Angel Reese, Sky jogará um jogo de pré -temporada na LSU: a estrela de Chicago antecipando o retorno ‘incrível’ para Baton Rouge

A lenda da LSU, Angel Reese, fará o Baton Rouge retornar quando o Sky da WNBA jogar com um jogo de exibição contra o Pete Maravich Assembly Center. Na sexta -feira, A escola anunciou que o céu jogará a seleção brasileira 2 de maio.

Reese jogou duas temporadas na LSU depois de se transferir de Maryland e se tornou um dos melhores jogadores do basquete universitário. Como júnior, Reese teve uma média de 23,0 pontos por jogo, deixando os Tigres para um campeonato nacional. Ela seguiu isso com uma excelente temporada sênior antes de ser recrutada pelo céu com a seleção geral número 7 no draft da WNBA de 2024.

“Estou muito animado que o céu toca um jogo de pré -temporada Na LSU “, disse Reese em comunicado.” Será surpreendente voltar a Baton Rouge, uma comunidade que significa muito para mim. A LSU era essencial para se preparar para a WNBA e mal posso esperar para ir à quadra em frente aos tigres e fãs do céu! “

O técnico da LSU, Kim Mulkey, disse que Reese desempenhou um papel importante em tornar o programa um candidato ao título nacional e está animado ao ver os fãs receberem Baton Rouge.

“Estamos empolgados em organizar um jogo da WNBA em maio com Chicago Sky e Angel Reese”, disse Mulkey. “Angel desempenhou um papel importante no estabelecimento de nosso programa na LSU e eu sei que nossos fãs ficarão empolgados por tê -la de volta no PMAC. Ele teve uma ótima temporada de estreia e podemos esperar para continuar com a prosperidade da WNBA”.

Em sua temporada de estreia com o céu, ele teve uma média de 13,6 pontos e 13,1 rebotes por jogo, enquanto o segundo a Caitlin Clark terminou no voto de novato do ano.