Angels ‘Anthony Rendon Out’ a longo prazo ‘depois de passar por uma cirurgia no quadril

Anthony Rendon passará por uma cirurgia no quadril e deve sair “A longo prazo“O gerente geral do Los Angeles Angels, disse Perry Minasian, na quarta -feira.

A terceira base de 34 anos jogou apenas 57 jogos na última temporada, atingindo 0,218 com zero jogadores e 14 intervalos. Rendon foi encontrado na lista lesionada três vezes em 2024 com problemas no tendão, nas costas e no oblíquo.

As lesões impedem a carreira de Rendon desde que ele assinou um contrato de sete anos e US $ 245 milhões em 2019 para se juntar aos Angels do Washington Nationals. Ele não joga mais de 58 jogos em uma temporada desde 2020 e só se adaptou a um total de 257 jogos com o Angels por cinco temporadas.

Além de sua incapacidade de se manter saudável e produtivo, Rendon atraiu a raiva dos fãs por seus comentários no ano passado, quando disse que o beisebol “nunca foi uma prioridade para mim”.

Yoán Moncada, que assinou um contrato de um ano e US $ 5 milhões na semana passada, ocupará o lugar de Rendon na terceira base.

Moncada, 29 anos, vem depois de oito temporadas com as meias brancas de Chicago. Ele jogou apenas 12 jogos em 2024, depois de sofrer um adutor tenso, o que o fez perder a maior parte da temporada.