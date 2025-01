Anirban Lahiri espera que a India International Series se torne um evento anual

Anirban Lahiri, 36 anos, também considerou este um passo crucial para a expansão do Tour Asiático.

A lenda indiana do golfe Anirban Lahiri está entre um grupo de estrelas que competirá na India International Series no DLF Golf and Country Club na próxima semana e o sete vezes vencedor do Asian Tour disse que “será o maior evento” de todos os tempos que o país já teve .

Lahiri se juntará a seus companheiros de equipe do Crushers GC no campo indiano, incluindo o capitão e atual campeão do Aberto dos Estados Unidos, Bryson DeChambeau, bem como Paul Casey, um prolífico vencedor no cenário mundial.

Anirban consolidou-se como uma presença familiar na The International Series tendo participado em numerosos torneios desde a sua criação em 2022. Em 2024, teve fortes desempenhos, alcançando dois resultados entre os 20 primeiros nos três torneios em que participou: um T5 na International Series Catar. e um T17 na England International Series.

Lahiri, que é um competidor experiente no cenário internacional e sempre tem orgulho de hastear a bandeira de seu país, acredita que o evento da Série Internacional em Gurugram deverá ser um torneio básico no Asian Tour no futuro.

Ele disse: “É lógico que a Série Internacional venha para a Índia. Adoraria que o International Series India fosse um evento anual, porque merece esse reconhecimento e é um evento sinérgico por tudo o que as duas entidades, o país e o Asian Tour, têm feito em conjunto, por isso estou muito feliz.

“Queríamos que a Série Internacional acontecesse na Índia por um tempo e, novamente, um grande obrigado à DLF por tornar isso possível e esperamos que este se torne um evento regular da Série Internacional e se torne um dos principais torneios da Índia. “Definitivamente no subcontinente será o maior evento.”

O jogador de 36 anos, que competiu em vários torneios em seu país natal, acredita que o Asian Tour tem sido fundamental na formação das carreiras de muitos dos grandes nomes do golfe da Índia ao longo dos anos.

“Acho que a Índia tem sido parte integrante do Tour Asiático. Volto às minhas raízes como jogador de golfe profissional por muitos e muitos anos exercendo o comércio na Ásia e muitos dos meus amigos e colegas, idosos, até mesmo as lendas, os Jeev Milkha Singhs, os SSPs, estão todos lá. Todos eles são produtos do Asian Tour.

“Além disso, o golfe indiano tem uma conexão muito, muito profunda e uma longa história, e obviamente há muita gratidão pela plataforma por parte de muitos jogadores indianos.”

Lahiri registrou quatro resultados entre os 10 primeiros em 2024 na LIV Golf League no LIV Golf Andalucía (segundo), e um T6 em todos os três eventos em Chicago, Houston e Jeddah, mas espera por mais consistência à medida que a temporada de 2025 começa novamente. .

Ele disse: “Acho que seguiria meus próprios padrões de consistência. Não fui muito consistente no ano passado. Gostaria de jogar num nível mais elevado durante todo o ano, mas, na verdade, só estive na disputa duas ou três vezes. Quero que essa seja uma porcentagem maior e, no geral, senti que meu nível de golfe estabilizou um pouco.

“Estou completamente focado e absorto em subir alguns níveis e definitivamente essa primeira vitória é um macaco do qual preciso me livrar. Então, sim, de olho nesse prêmio repetidas vezes, como todos os anos, e desde que eu seja um jogador de golfe profissional tentando chegar aos torneios principais e jogar bem neles.

A International Series oferece um caminho global para os jogadores se qualificarem para a LIV Golf League, com o campeão do ranking de final de temporada garantindo uma vaga garantida no elenco para a temporada seguinte. Além disso, o International Series Rankings oferece aos jogadores uma segunda chance de ganhar seu lugar na LIV Golf League por meio do inovador evento LIV Golf Promotions.

