Ankita Raina da Índia conquista o título de duplas femininas no evento ITF W50

Este foi o primeiro título de duplas de Ankita Raina desde abril de 2024.

A melhor tenista da Índia, Ankita Raina, conquistou seu primeiro título de duplas em nove meses, triunfando na final do evento ITF W50 com sua parceira britânica Naiktha Bains, derrotando as quartas cabeças-de-chave americanas Jessie Aney e Jessica Failla no confronto de sábado.

Ankita havia sido eliminada na primeira rodada de simples, mas compensou a decepção ao conquistar o título de duplas com Naikhta, vencendo por 6-4, 3-6, 10-8 em uma hora e 42 minutos no Complexo DLTA.

Antes da conquista do título de hoje, Ankita ganhou um troféu de duplas pela última vez no evento Kashiwa, no Japão, em abril de 2024, quando fez parceria com Chia Yi Tsao, de Taipei.

Ótimo começo de ano! 🔱🕉️Que semana em Nova Delhi! 🌟Campeões de duplas com Naiktha Bains no ITF W50. Grata pelo esforço e trabalho em equipe! 💪🏆Obrigado à minha adorável família por ter vindo e nos apoiar hoje! 🫶🥰#ITF #NovaDelhi #W50 #Campeão pic.twitter.com/OkLydtrRGs —Ankita Raina (@ankita_champ) 18 de janeiro de 2025

Enquanto isso, a sétima cabeça-de-chave Tatiana Prozorova e a segunda cabeça-de-chave Panna Udvardy se enfrentaram na final de simples no início do dia.

Tatiana eliminou a principal cabeça-de-chave da Letônia, Darja Semenistaja, por 7-5 e 6-2, depois que a húngara Panna Udvardy derrotou confortavelmente a quarta cabeça-de-chave britânica, Yuriko Lilly Miyazaki, por 6-3 e 6-2 na primeira semifinal do dia.

Na final de duplas, a dupla indo-britânica derrotou seus rivais no primeiro jogo, com Naikhta fechando o jogo com um forehand vencedor.

Em um início de partida dominante, Ankita e Naikhta marcaram nove pontos consecutivos enquanto os americanos lutavam para conter erros não forçados.

Um erro de meio-voleio deixou os americanos perdendo em outro break point e Naikhta aproveitou a oportunidade com um retorno de saque feroz para abrir uma vantagem confortável de 3-0.

Um erro de backhand seguido de uma dupla falta deixou Naikhta com três chances de intervalo no jogo seguinte, que eles desperdiçaram para permitir uma abertura ao quarto colocado.

No entanto, o time não-campeão imediatamente recuperou o intervalo, com Naikhta fechando o jogo com uma grande cabeçada e abrindo vantagem por 4-1.

Agora foi a vez de Ankita perder seu saque ao acertar um forehand longo com 30 pontos e então seu retorno de backhand ultrapassou a linha de base na oportunidade de intervalo.

A sequência do intervalo continuou com ambas as equipes lutando para se segurar até que os americanos se mantiveram firmes no nono, reduzindo a diferença para 4-5.

Ankita saiu sacando no primeiro set e conseguiu assumir a liderança na final.

No segundo set, Ankita piscou primeiro para dar aos americanos uma vantagem inicial e Naikhta também enfrentou break points no quarto game, mas conseguiram manter o placar em 2-2.

O saque de Ankita foi quebrado novamente no sexto game, com Jessica e Jessie conquistando uma confortável vantagem de 4-2. Os americanos fecharam o set com facilidade, mas Ankita e Naikhta os superaram no intervalo do Super Tie de 10 pontos.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama