Anshul Juvli procura ‘dominar’ nas fraquezas de Quillan Salkilld no UFC 312

O próprio Anshul Jobli da Índia lutará com Quillan Salkilld no UFC 312

Anshul Juvobli, Anshul Juvobli, é o primeiro lutador indiano a ter um impacto significativo no UFC e, juntamente com a licitação de peso da palha do UFC, são as únicas duas estrelas que orgulhosamente representam a Índia na promoção em um cenário global.

Juvo iniciou sua carreira profissional de MMA em 2019 na proeminente noite de luta da matriz de promoção do MMA da Índia. A estrela leve indiana lutou cinco vezes na promoção e permanece invicta para coletar vitórias em seus cinco passeios.

Anshul então respondeu à ligação do UFC e participou do caminho para a primeira temporada do UFC, onde derrotou Kim Kyung-Pyo para avançar para as semifinais onde derrotou Jeka Saragih na noite de luta do UFC: Lewis vs Spivac para obter um contrato com com a promoção.

No entanto, seu impulso parou em sua próxima luta, já que, apesar de uma performance incrível, ele não pôde nocautear seu oponente Mike Breeden, que se recuperou na terceira rodada e terminou a luta através de um nocaute.

Anshul está se preparando para um forte retorno no UFC 312 em Sydney, na Austrália, enquanto enfrenta a estrela da Austrália em ascensão a Quillan Salkilld nas primeiras preliminares do UFC 312. A estrela australiana está em uma sete de luta e só perdeu sua primeira luta profissional. Ambas as estrelas têm um registro de MMA semelhante de 7-1. Salkilld anteriormente competiu no Eternal MMA e tem sido um campeão da luz.

Antes de sua luta, Anshul estava sentado com várias mídias, incluindo Khel agora, onde respondeu perguntas sobre a próxima luta.

Existe alguma mudança específica que você fez neste campo de treinamento considerando a vantagem do escopo?

Anshul está se concentrando em sua própria preparação de luta e fez algumas possibilidades necessárias ao enfrentar um oponente diferente. Ele também revelou que trabalhou no local onde precisa ser lançado e onde precisa defender: “Planejei minha preparação e meu plano de jogo, de acordo com Salkilld e eu preparei onde tenho que lançar, como defendê -lo e Esperançosamente.

Quais são os pontos fortes e fracos de Quillan Salkilld?

Anshul elogiou seu oponente ao afirmar que ele é um lutador completo, mas também apontou que existem vários buracos em seu jogo que explodirão na luta. “Eu acho que tem muitas fraquezas; Ele é plano e luta muito contra a gaiola, e há mais coisas que tentariam capitalizar a luta.

Quando perguntado sobre uma previsão para a luta, o rei dos Leões simplesmente disse: “Previsão para a luta? Dominação, vou dominar a luta! “

Veja o Anshul Juvi da Índia no UFC – 312 Preliminares em 9 de fevereiro de 2025 às 4:30 da manhã. Ao vivo na Sony Sports Ten 2 SD & HD, Sony Sports Ten 3 SD & HD (Hindi), Sony Sports Ten 4 SD & HD (Tamil & Telugu)

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.