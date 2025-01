Anteprima del basket universitario: le cinque migliori partite da guardare questo fine settimana

Con il calendario ufficialmente spostato al 2025, siamo un mese più vicini alla Domenica della Selezione e finalmente alla Follia di Marzo!

March Madness è l’apice del basket universitario, ma anche le partite che lo precedono sono incredibilmente importanti, e lo spettacolo di questo fine settimana è già di per sé strabiliante, con due partite classificate vs. -match e sette squadre della top 10 giocheranno in trasferta. Ciò significa che questo fine settimana potrebbe essere maturo per sconvolgimenti e portare a un cambiamento epocale nel sondaggio AP Top 25 di lunedì.

Ma con 144 partite di basket maschile di divisione I sabato, i fan devono dare la priorità a quelle a cui giocano. non può mancare.

Ecco i cinque migliori giochi di basket universitari maschili per il fine settimana a venire:

5. N. 3 nello stato dell’Iowa A Tecnologia del Texas (14:00 ET sabato)

Giocatore da tenere d’occhio: Darrion Williams, attaccante junior del Texas Tech

Williams può fare tutto sul campo, letteralmente. È uno dei soli due giocatori nel paese ad avere una media di almeno 16 punti, cinque rimbalzi e cinque assist a partita. Ancora più importante, i Red Raiders vanno come lui. La squadra è 10-0 quando tira almeno il 40% dal campo e 1-3 quando non lo fa.

Statistiche chiave: L’Iowa State è una delle uniche due squadre del paese classificate tra le prime 10 sia in attacco (sesto) che in efficienza difensiva (nono) in KenPom, con Duke (settimo e primo) l’altro. Quella difesa sarà messa alla prova poiché i Red Raiders si classificano all’ottavo posto in termini di efficienza offensiva secondo KenPom e hanno una media di 90 punti a partita in casa in questa stagione.

Tendenze: L’Iowa State è stato tra i migliori programmi del paese negli ultimi tre anni, ma questo allungamento non esclude il gioco della squadra a Lubbock. I Cyclones non vincono in trasferta come squadra classificata contro il Tech dal 2014, andando 0-4 in quel tratto. Tuttavia, sono stati superati solo di una media di 5,8 punti a partita, quindi non sono lontani dal dominare i Red Raiders.

Texas Tech, d’altra parte, è 6-1 nelle ultime sette partite casalinghe contro squadre classificate, vincendo quelle partite con una media di nove punti.

4. N. 8 Florida A Arkansas (16:00 ET sabato)

Giocatore da tenere d’occhio: La guardia senior della Florida Walter Clayton Jr.

Una delle guardie più sottovalutate del paese, Clayton è un realizzatore. È uno dei tre giocatori della Power Conference ad aver segnato 25 o più punti in almeno cinque partite quest’anno. Tuttavia, la vera chiave per un playmaker dinamite è la gestione della palla. I Gators sono 14-0 in questa stagione quando Clayton ha meno di cinque palle perse.

Statistiche chiave: La Florida è stata l’offesa dominante in questa stagione, e questo è un eufemismo. I Gators sono all’ottavo posto nella nazione per punteggio, con una media di 87,3 punti a partita, e sono uno dei soli due nella nazione ad avere una media di 85 punti e 45 rimbalzi a partita (Illinois). Ciò potrebbe rappresentare un problema per i Razorbacks, che si classificano all’80esimo posto nella nazione per rimbalzi a partita.

Tendenze: L’Arkansas ha perso tre delle ultime quattro partite casalinghe contro le prime 10 squadre dopo averne vinte tre consecutive prima. Nelle ultime sette partite casalinghe della squadra contro avversari classificati, i Razorbacks sono stati 1-6, con la loro unica vittoria arrivata in partite non SEC.

3. N. 1 Tennessee A Texas (18:00 ET sabato)

Giocatore da tenere d’occhio: Chaz Lanier, guardia senior del Tennessee

Lanier è stata la Dynamo dei Vols in questa stagione, segnando 19,6 punti a partita. Un tiratore esterno letale, con una media di 3,8 tiri da 3 a partita, il migliore tra i giocatori di power conference in questa stagione. I Vols sono 13-0 quest’anno quando Lanier segna più triple e 1-1 quando non lo fa.

Statistiche chiave: Entrambe le squadre amano partire velocemente. Il Tennessee è in vantaggio per 13-0 all’intervallo mentre il Texas è in vantaggio per 11-0 all’intervallo.

Tendenze: È interessante notare che il Texas ha recentemente fatto un totale di 180 quando ha giocato contro squadre classificate in casa. Dalla stagione 2022 al gennaio della scorsa stagione, la squadra è andata 7-0 in casa contro squadre classificate, vincendo per 15 o più in tre di quelle sette partite. Tuttavia, dal febbraio della scorsa stagione, la squadra ha perso ciascuna delle ultime quattro gare con più di sei punti a partita.

2. BENE. 5Alabama A BENE. 10 Texas A&M (20:00 ET sabato)

Giocatore da tenere d’occhio: Mark Sears, guardia senior dell’Alabama

Uno dei favoriti per il Wooden Award di quest’anno, Sears non ha fatto nulla per far cambiare idea a nessuno. È uno dei quattro giocatori di Power Conference con una media di 18,5 punti e quattro o più assist a partita. La guardia senior ha segnato 20 o più punti in nove partite in questa stagione, inclusi cinque o più assist in sei di quelle partite.

Statistiche chiave: Questa è una battaglia tra le prime due squadre del paese, ma ancora di più queste due squadre hanno quattro vittorie ciascuna contro le squadre classificate AP, a pari merito nella nazione. Giocano al meglio contro i migliori. Qualcosa deve dare.

Tendenze: L’Alabama è solo 1-6 nelle ultime sette partite contro gli Aggies, risalenti al 2002-2003. Nonostante ciò, le ultime cinque partite a College Station sono state decise con una media di soli 4,2 punti a partita. Sarà vicino, quindi preparati per uno slugfest.

1. N. 6Kentucky A N. 14 Stato del Mississippi (20:30 ET sabato)

Giocatore da tenere d’occhio: Koby Brea, guardia senior del Kentucky

Brea ha dato spettacolo sabato scorso quando il Kentucky ha ospitato la Florida, segnando sette dei nove tre punti per aiutare i Wildcats a una vittoria combattuta. Il trasferimento di tiro da 6 piedi e 7 di Dayton sta colpendo il 49,5% dei suoi tiri dalla profondità.

Statistiche chiave: Entrambe le squadre amano segnare. Il Kentucky ha segnato 90 o più punti nove volte in questa stagione, mentre il Mississippi State ha raggiunto quel traguardo in quattro partite. I Wildcats hanno il nono miglior punteggio offensivo della nazione secondo KenPom (122,6), mentre lo stato del Mississippi ha il 17esimo miglior punteggio offensivo (119,6). Il primo che si ferma vince!

Tendenze: Ecco tutto, dai più grandi one-dayer, a meno che tu non creda nelle tendenze o nella storia. Dal 2002-2003, il Kentucky è andato 19-0 contro lo Stato del Mississippi, incluso 8-0 in trasferta contro i Bulldogs.

