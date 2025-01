Anteprima del campionato AFC: Bills vs. Ripartizione dei Chiefs, pronostico della partita

Eric Williams Reporter della NFL

Josh Allen e i Buffalo Bills sanno da tutta la stagione che la strada per il Super Bowl passa attraverso Kansas City. Allen & Co. hanno dimostrato di poter battere i Chiefs vincendo 30-21 a Buffalo nella settimana 11.

Tuttavia, la postseason è stata una storia diversa.

Patrick Mahomes possiede un record di 3-0 su Allen nei playoff, inclusa una vittoria per 27-24 a Buffalo nel turno di divisione AFC della scorsa stagione. I Bills e i Chiefs si incontreranno per la seconda volta in quattro stagioni nell’AFC Championship Game. E quest’anno la partita Bills-Chiefs si terrà all’Arrowhead Stadium.

“Ci stiamo lavorando”, ha detto Allen affrontando nuovamente Mahomes e i Chiefs. “È un’opportunità per giocare un’altra settimana. Non vogliamo che la stagione finisca con una sconfitta. E questo ci dà la possibilità di andare avanti”.

Ecco uno sguardo più da vicino al campionato AFC costellato di stelle.

N. 1 seme: Capi di Kansas City

Forza massima: Naturalmente, Mahomes è il fischio che mescola la bevanda a Kansas City. La sua capacità unica di eseguire alla fine delle giocate è una delle ragioni principali per cui i Chiefs hanno vinto 16 partite consecutive con un gol a partire dalla scorsa stagione. Mahomes ha un passer rating di 98,2 nel quarto quarto e straordinari durante la stagione regolare. E questo balza a 108,6 passer rating nei playoff. Con uno dei più grandi quarterback nella storia della NFL abbinato a un futuro allenatore della Hall of Fame in Andy Reid, sarà difficile trovare i Chiefs mentre inseguono un terzo Super Bowl consecutivo senza precedenti. Vincitori di nove divisioni consecutive dell’AFC West dal 2016, i Chiefs possiedono la testa di serie numero 1 per la quarta volta durante il mandato di Mahomes. Kansas City ha partecipato a sei campionati AFC e quattro Super Bowls (vincendone tre) da quando è diventato titolare nel 2018.

Patrick Mahomes, Chiefs, è ufficialmente pronto per il three-peat?

Il più grande punto interrogativo: Riusciranno i Chiefs a mantenere il calcio? Non si sono arresi in otto partite, ma la settimana scorsa hanno fallito due volte nella vittoria contro gli Houston Texans e sono riusciti a recuperare entrambi. Durante la stagione regolare 2024, Mahomes ha effettuato 11 intercettazioni, classificandosi al nono posto nella NFL, ma ha solo due intercettazioni in sei partite del campionato AFC. I Bills hanno avuto 16 scelte durante la stagione regolare – pari al numero 5 in campionato – e tre takeaway contro i Baltimore Ravens la scorsa settimana. In una partita di playoff in cui ogni possesso è prezioso, la capacità di Buffalo di rubare i beni ai Chiefs sarà fondamentale.

Il fattore X: Il successo di Kansas City inizia con Mahomes, ma il coordinatore difensivo Steve Spagnuolo è al secondo posto. Spagnuolo, il primo allenatore nella storia della NFL a vincere quattro Super Bowls come coordinatore difensivo, ha messo insieme ancora una volta una delle migliori difese della lega. I Chiefs hanno concesso 19,2 punti a partita nel 2024, 4° nella NFL. Dall’inizio della stagione 2023, Kansas City ha ottenuto il miglior punteggio e la difesa totale della lega. Per battere i Chiefs nella postseason, gli attacchi avversari dovranno capire come muovere costantemente il calcio contro uno dei migliori lunghi difensivi del gioco. La settimana scorsa, i Chiefs hanno licenziato otto volte il quarterback di Houston CJ Stroud, mantenendo i texani a 14 punti.

Seme n.2: Fatture di bufalo

Forza massima: Alla guida di uno degli attacchi più esplosivi della NFL, Allen ha segnato 42 touchdown totali nel 2024, unendosi ad Aaron Rodgers come l’unico giocatore con 40 o più touchdown in almeno cinque stagioni NFL. Il running back James Cook, un ficcanaso del Pro Bowl che ha concluso con 1.009 yard e 16 corse da record, ha fornito equilibrio in attacco. Dopo che Stefon Diggs del WR1 è stato ceduto la scorsa stagione, i Bills si sono classificati tra i primi otto giocatori della franchigia con touchdown multipli nel 2024. Khalil Shakir ha guidato Buffalo con 76 ricezioni e 821 yard durante la stagione regolare. La scorsa settimana contro i Ravens, Shakir ha ottenuto sei ricezioni da record per la squadra per 67 yard.

Il più grande punto interrogativo: Battendo Lamar Jackson, Derrick Henry & Co. la scorsa settimana, Buffalo ha fatto un buon lavoro nel bloccare uno degli attacchi di corsa più esplosivi della lega. Ma nella stagione regolare, i Bills hanno lottato contro le squadre dei playoff, andando 2-3 contro le squadre dei playoff. Hanno concesso 108 yard in più per partita contro le attuali squadre di playoff e hanno segnato una media di 33 punti, la quarta in assoluto per una squadra di playoff. Buffalo avrà bisogno di una buona prestazione da parte della difesa per superare Mahomes e i Chiefs.

Il fattore X: Allen ha avuto il suo anno migliore evitando palle perse, mentre Buffalo ha registrato il minor numero di palle perse (8) in qualsiasi stagione dal 1990. I Bills avevano un margine di turnover di più 24, il miglior margine di qualsiasi squadra della NFL dal 2012. Lo scorso fine settimana contro i Ravens, i I conti hanno vinto 3-0. Se Allen & Co. Se riuscissero a vincere la battaglia di questa settimana contro i Chiefs, aumenterebbero notevolmente le loro possibilità di raggiungere il Super Bowl per la prima volta dal 1994.

Pronostico: Aspettatevi un’altra partita serrata che metterà la palla tra queste due squadre. Il gioco può dipendere da quale attacco ha la palla per ultimo. Ma Mahomes sarà difficile da contrastare nella postseason sulla base del successo passato di Kansas City. Capi 30, Conti 27

Eric D. Williams si occupa di reportage e copertura della NFL da oltre un decennio Los Angeles Rams per la squadra Sports Illustrated Caricabatterie di Los Angeles per ESPN e Seattle Seahawks Per il Tacoma News Tribune. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @eric_d_williams .

