Anteprima del campionato AFC e NFC: programma, X Factor, statistiche

Le conferenze NFC e AFC sono impostate. I Philadelphia Eagles ospiteranno i Washington Commanders e i Buffalo Bills affronteranno i Kansas City Chiefs con i biglietti per il Super Bowl LIX in palio.

Per guardare avanti alle partite di campionato della conferenza del prossimo fine settimana, abbiamo chiesto ai nostri reporter della NFL Nation di scegliere una cosa che abbiamo imparato sulle squadre che coprono durante il round di divisione. Seth Walder esplora come ogni squadra può progredire, Matt Bowen sceglie i primi X Factor e forniamo anche le battute di apertura di SCOMMESSA ESPN.

NFC

Quando: Domenica, 15:00 ET (Fox)

Riga di apertura: PH -5,5 (48,5)

Contesto della partita: Questi due rivali dell’NFC East hanno diviso la serie in questa stagione. Gli Eagles vinsero la prima partita il 26-18 novembre e i Commanders vinsero la battaglia di dicembre 36-33, anche se Jalen Hurts se ne andò con una commozione cerebrale nel primo quarto. Il quarterback esordiente Jayden Daniels ha fatto bene contro gli Eagles nel 2024; combinati per 449 yard, 78,2 QBR, 6 touchdown e 3 intercettazioni. Philadelphia e Washington si sono incontrate l’ultima volta nei playoff nel 1990: Washington ha vinto 20-6. –ESPN

Statistiche che dovresti sapere: Il running back degli Eagles Saquon Barkley ha avuto la sua carriera contro Washington, con una media di poco più di 137 scrimmage yard a partita. L’unico giocatore nella storia della NFL ad aver ottenuto una media di più scrimmage yard contro un singolo avversario è Jim Brown contro gli Eagles (minimo 10 partite, playoff inclusi). — Ricerca ESPN

I primi X Factor: Placcaggio difensivo degli Eagles Jalen Carter. La sua capacità di devastare l’interno è fondamentale per la difesa. Includendo i playoff, ha totalizzato 6,5 licenziamenti, 28 pressioni e 14 contrasti per sconfitta in questa stagione. Carter dovrà interrompere la tasca e fare giocate di impatto per limitare l’offensiva di Daniels e Washington. — Bowen

Cosa abbiamo imparato sugli Eagles nel turno di divisione: Questa difesa di Filadelfia ha la sensazione del grande momento. Le condizioni nevose al Lincoln Financial Field hanno ostacolato entrambi i reati nel secondo tempo, ed è allora che il gruppo di Vic Fangio si è avventato. Per primo è stato Carter a spogliare e spogliare Kyren Williams per un turnover che ha creato un field goal, seguito dal linebacker Nolan Smith Jr. con uno strip-sack che ha impostato i successivi tre punti. Entrando nella partita del campionato NFC di domenica contro i Commanders, ci saranno domande sulla salute del quarterback Jalen Hurts (sembrava essersi infortunato alla gamba sinistra nel secondo tempo) e se il reato di passaggio sia un test. Ma questa difesa non lascia spazio a dubbi. –Tim McManus

Cosa abbiamo imparato sui comandanti nel turno di divisione: Anche se Daniels ha dimostrato di essere eccezionale, la fortuna di Washington migliora quando la sua difesa e la sua corsa hanno giorni come hanno fatto contro Detroit. I Commanders hanno effettuato solo 17 palle perse nella stagione regolare, ma ora ne hanno sei nella postseason, di cui cinque contro i Lions. Quelle palle perse hanno portato a tre touchdown.

Inoltre, se i Chiefs riusciranno a replicare la produzione del running back Brian Robinson Jr. la prossima settimana. e Austin Ekeler, saranno difficili da battere. I due difensori si sono combinati per 132 yard, solo 15 in meno rispetto alle tre partite precedenti messe insieme. — John Keim

Perché gli Eagles vinceranno: Hanno il vantaggio del talento in quasi tutte le posizioni tranne il quarterback. Gli Eagles hanno migliori ricevitori di passaggi, migliori running back, migliore linea offensiva, migliore linea difensiva e migliori difensori. Non sono sicuro che tutto questo sia una domanda. Filadelfia potrebbe anche avere linebacker migliori quando è in salute, anche se con Nakob Dean quella posizione potrebbe andare a Washington. Tuttavia, i Commanders avranno bisogno di un Daniels ultraterreno per vincere poiché devono compensare il vantaggio a tutto campo di Filadelfia.

Inoltre, Daniels ha bruciato i Lions in parte perché gli infortuni di Detroit lo hanno costretto ad adottare un approccio così pesante. Molte stelle nella difesa degli Eagles: da Carter a Zack Baun a Darius Slay Jr. a Quinyon Mitchell – è uno dei motivi per cui Filadelfia può permettersi di non fare blitz spesso (il 18% entra nel turno di divisione, il quarto più basso), il che dovrebbe aiutare a contenere Daniels. — Walder

Perché i comandanti vincono: Daniels è rovente e l’allenatore Dan Quinn è al suo meglio al quarto posto. Cominciamo con il quarterback titolare, che ha messo a segno un QBR di 91,8 scioccando Detroit e mandando i Commanders alla NFC Championship Game. Daniels ha più volte dimostrato di non poter essere blitz, con un QBR di 90,1 durante la stagione regolare contro il blitz (secondo migliore), ma i Lions ci hanno provato comunque e sono rimasti gravemente scottati dalla scelta. Ma dimentica di affrontare il fulmine: Daniels gioca in modo incredibile. Dato che l’attuale serie di sette vittorie consecutive dei Commanders è iniziata nella settimana 13, Daniels ha un QBR di 82,3, secondo solo a Josh Allen in quell’intervallo (entrando domenica).

E parte di ciò che rende l’efficienza offensiva di Daniels ancora più importante è che Quinn ha dimostrato di essere disposto a provarci al quarto down quando ha la palla nelle mani del suo quarterback stellare. Sabato i comandanti hanno affrontato quattro quarti down Modello di analisi ESPN ha raccomandato di provarci (il quinto era neutrale) e Quinn ci ha provato tutte e quattro le volte. Quelle decisioni – non i risultati, le decisioni – hanno aggiunto una probabilità di vittoria cumulativa del 7,8% alle possibilità di Washington. Questo atteggiamento è stato enorme e continuerà finché Quinn manterrà la stessa mentalità. — Walder

Quando: Domenica, 18:30 ET (CBS/Paramount)

Riga di apertura: KC -1,5 (48,5)

Contesto della partita: Questo sarà il nono incontro tra i quarterback Patrick Mahomes e Josh Allen. Sono 4-4 negli scontri diretti e Mahomes ha un vantaggio di 3-0 su Allen nella postseason. I Bills and Chiefs si sono incontrati nella settimana 11 di questa stagione; Buffalo ha ottenuto una vittoria per 30-21 nell’unica sconfitta di Kansas City in questa stagione quando i Chiefs hanno giocato da titolari. Le due squadre si sono affrontate nel turno di divisione la scorsa stagione con la vittoria dei Chiefs 27-24. –ESPN

Statistiche che dovresti sapere: I Bills stanno cercando di essere la terza squadra dal 2018 a battere i Chiefs due volte in una stagione (Patriots 2018 e Bengals 2021). –Ricerca ESPN

Cosa abbiamo imparato sui Chiefs nel turno di divisione: Kansas City sarà difficile da battere finché giocherà Travis Kelce. Contro i texani, Hollywood Brown, DeAndre Hopkins e JuJu Smith-Schuster non sono riusciti a prendere un passaggio e Xavier Worthy ha avuto un gioco pedonale. Ma i Chiefs hanno comunque trovato abbastanza attacco per segnare 23 punti e avanzare all’AFC Championship Game grazie a Kelce.

Kelce aveva 117 yard in ricezione, più della metà del totale dei Chiefs e più del doppio della sua media stagionale di 56. Sembrava fresco dopo un periodo di pausa di tre settimane dopo che i Chiefs avevano conquistato la testa di serie con una settimana rimasta nella stagione regolare. –Adam Teicher

Cosa abbiamo imparato sui progetti di legge nel turno divisionale: Buffalo può finire le partite ravvicinate nella postseason. In passato, i Bills hanno faticato nei playoff, finendo in diverse partite ravvicinate e perdendo nel turno di divisione per tre anni consecutivi. La prestazione contro i Ravens ha dimostrato che questa squadra di Bills può avere successo anche quando non è bella e può farlo in tutte e tre le fasi. Un grande test attende a Kansas City dopo aver perso contro i Chiefs in tutti e tre gli incontri di playoff tra le squadre dal 2020. –Alaina Getzenberg

I primi X-Factor: Bene. Nel sistema di coach Andy Reid, Worthy può allungare le difese al terzo livello, dando a Mahomes un bersaglio esplosivo contro la secondaria di Buffalo. Reid può anche programmare Worthy per tocchi artificiali quando i Chiefs hanno la palla all’interno della zona rossa. Porta un elemento di gioco all’attacco. — Bowen

Perché i Chiefs vinceranno: Hanno singoli giocatori che possono prendere il controllo di una partita. Dopo una stagione regolare tranquilla, Kelce ha dimostrato di avere ancora energia collezionando sette ricezioni per 117 yard contro i texani. Chris Jones ha avuto solo 5,0 licenziamenti nella stagione regolare, ma ha avuto molti più contrasti (62) e pressioni (50) rispetto a qualsiasi altro contrasto difensivo. Trent McDuffie è stato uno dei migliori calci d’angolo del campionato. E non possiamo negare che Mahomes possa offrire magia post-stagionale in qualsiasi momento di questa stagione. Anche in un anno negativo per il quarterback dei Chiefs, Kansas City (giustamente) ha fatto affidamento su di lui con il secondo tasso di completamento dei passaggi più alto del campionato (più -5%) secondo NFL Next Gen Stats.

Sulla carta i Chiefs dovrebbero essere gli sfavoriti. Ma il mondo ha visto troppo Mahomes per presumere che non lo rifarà. Aggiungi il vantaggio sul campo di casa e i Chiefs sono più spaventosi che mai. Quasi. — Walder

Perché i Bills vinceranno: Sono la squadra migliore. Anche domenica, prima di battere i Ravens, l’FPI dei Bills aveva 2,9 punti in più rispetto ai Chiefs in campo neutro. Perché? Perché hanno giocato meglio per tutta la stagione.

Fatture 0,25 EPA per dropback domenica è quasi il doppio di quello che i Chiefs (0,13) hanno messo insieme quest’anno. E sono stati anche molto migliori sul campo – con un EPA di 0,07 a partita rispetto al meno 0,03 dei Chiefs (in parte alimentato dalle corse progettate da Allen – ma ehi, questo aiuterà nel campionato AFC anche gioco). I Bills hanno un quarterback che ha giocato molto meglio quest’anno. Allen si è classificato primo nel QBR (77,3) in questa stagione (entrando nella partita di domenica), mentre Mahomes era ottavo (67,7), e Allen ha avuto il vantaggio di giocare dietro un’eccellente linea offensiva di protezione dei passaggi.

Buffalo ha alcune domande sulla difesa. Ma l’attacco è ciò che fa vincere nella NFL, e i Bills hanno un chiaro vantaggio da quella parte. — Walder