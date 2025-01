Anteprima del campionato nazionale di calcio FCS

Il 15 dicembre 1984, lo Stato del Montana completò la sua peggiore corsa nella storia. Una stagione dopo essere andati 1-10, i Bobcats di Dave Arnold hanno iniziato la stagione 2-2 ma hanno preso fuoco in modo offensivo, battendo la top-10 di Boise State in ottobre e sconvolgendo persino Fresno State 35-31 a fine stagione. Hanno fatto irruzione nei playoff a 12 squadre come testa di serie numero 3, battendo Arkansas State e Rhode Island per un totale di 29 punti prima di scatenare l’inferno sulla Louisiana Tech nella partita per il titolo. Il quarterback Kelly Bradley ha tirato per 334 yard e due touchdown, Tech non ha segnato fino all’ultimo minuto della partita e MSU ha raggiunto una vittoria per 19-6.

Lo stato del Montana insegue questo titolo da 40 anni. E lunedì sera a Frisco, in Texas (19:00 ET su ESPN), i Bobcats hanno la loro migliore possibilità per un secondo squillo. Non resta che sconfiggere il boss finale dell’FCS.

Dopo aver ceduto il controllo dell’FCS per rivaleggiare con lo stato del South Dakota per alcuni anni, lo stato del North Dakota ha sconfitto i Jackrabbits due volte nel 2024; I Bisons tornano in finale per l’undicesima volta in 14 anni. Hanno eliminato il Montana State dai playoff nel 2018, 2019, 2021 e 2023 e stanno cercando il loro secondo titolo nel 2020 dopo aver vinto otto dei nove titoli dal 2011 al 2019.

Vedremo un’altra corona dello stato del North Dakota o lo stato del Montana evocherà lo spirito del 1984?

Come sono arrivati ​​qui?

Documentazione: 15-0

Valutazione SP+: primo assoluto, primo in attacco, secondo in difesa

Principali risultati della stagione regolare: def. Nuovo Messico 35-31, def. Idaho 38-7, def. UC Davis 30-28, def. Montana 34-11

Lo svolgimento dei playoff: def. UT Martin 49-17, def. C. 8 Idaho 52-19, def. C. 4 Dakota del Sud 31-17

Sconfiggere gli FCS Royals comporta una serie di sfide, ma non dovrebbero esserci dubbi su chi sia la migliore squadra dell’FCS in 15 partite. Lo stato del Montana è stato devastante dall’inizio alla fine. Nonostante abbiano rinunciato a un paio di touchdown difensivi contro il New Mexico, i Bobcats hanno comunque battuto gli FBS Lobos, dominandoli statisticamente (yard totali: 567-324) e segnando 21 punti nel quarto quarto vincendo la loro apertura di stagione.

Da allora non hanno più vacillato. La loro unica partita ravvicinata contro un avversario FCS finora è stata un po’ serrata: il 16 novembre, sono andati su un parziale di 30-0 per prendere un vantaggio dominante contro il futuro quarto di finale dell’UC Davis prima che gli Aggies segnassero tre touchdown finali (grazie a parte al recupero di un calcio in-gioco). Dalla partita del New Mexico, nessuno ha avuto la possibilità di prendere un vantaggio nel finale su MSU. Il South Dakota ha giocato una partita fantastica contro i Bobcats in semifinale e non è riuscito ad avvicinarsi ai 14 punti.

Documentazione: 13-2

Valutazione SP+: terzo assoluto, secondo in attacco, quinto in difesa

Principali risultati della stagione regolare: perso contro il Colorado 31-26, def. North Dakota 41-17, def. Stato del South Dakota 13-9, def. Missouri State 59-21, perso contro il South Dakota 29-28

Lo svolgimento dei playoff: def. Abilene Cristiano 51-31, def. C. 7 Mercer 31-7, def. C. 3 Stato del South Dakota 28-21

NDSU ha intrapreso un programma più duro ed è arrivata a sei punti da un record di imbattibilità. Il Bisonte ha guidato il Colorado all’intervallo, ma non è riuscito a superare la coppia di touchdown di Travis Hunter nella seconda metà, cadendo di 4 yard per terminare un’Ave Maria.

Hanno dovuto sopravvivere a un thriller iniziale 38-35 contro l’East Tennessee State, recuperare un calcio in-gioco e segnare due volte negli ultimi due minuti, ma una volta che la difesa ha trovato il suo ritmo, NDSU ha iniziato a somigliare di nuovo a NDSU. Nelle ultime 11 partite, solo tre sono state equilibrate: due vittorie sullo Stato del South Dakota e una sconfitta ravvicinata contro il South Dakota.

Attacco MSU, selezioni della prima squadra per tutte le conferenze: QB Tommy Mellott (6 piedi-0, 208 libbre, Sr.), RB Scottre Humphrey (5-11, 210, So.), TE Rohan Jones (6-3, 235, Jr.), RG Marcus Wehr ( 6 -4, 300, Sr.), LT Conner Moore (6-5, 310, So.), PR Taco Dowler (5-9, 175, So.)

Ha strappato una corsa di 44 yard nella sua prima partita collegiale nel 2021. Ha segnato al suo quarto da 74 yard. Nelle sue prime tre partite di playoff, ha tirato per 449 yard e si è precipitato per 411 mentre guidava MSU alla partita per il titolo nazionale.

Per quasi quattro anni, il quarterback del Montana State Tommy Mellott è stato un unicorno, combinando una corsa di passaggio ultra efficiente con una corsa assolutamente spietata, lanciando il suo telaio da 208 libbre con abbandono e facendo tutto il necessario per portare a termine il lavoro. Si è infortunato all’inizio della partita per il titolo del 2021 contro l’NDSU e da allora lo è stato ogni anno. Ma se è del gioco, probabilmente sta facendo qualcosa di ridicolo. Ha disputato cinque partite da 150 yard di corsa nella sua carriera (incluse 273 yard e tre touchdown contro Weber State nel 2022) e cinque partite da 225 yard di passaggio (incluse 300 yard e quattro touchdown contro l’UT Martin nel secondo turno dei playoff di quest’anno). ).

Nel 2024, Mellott e il suo cast di supporto hanno creato il più grande attacco della FCS. Scottre Humphrey e Adam Jones si sono uniti per 2.494 yard di corsa e 29 touchdown, con Mellott che ha contribuito per 915 yard e altri 14 punteggi su meno di otto carry a partita. Nel frattempo, Mellott ha completato il 69% dei suoi passaggi per 13,5 yard per completamento con un rapporto TD/INT completamente ingiusto di 29 a 2. Non ha un ricevitore di riferimento: ne ha tre: Wideouts Taco Dowler (anche lui un asso nel ritorno del punt) e Ty McCullouch e il tight end Rohan Jones si sono combinati per 100 ricezioni, 1.494 yard e 23 punteggi.

Si potrebbe sostenere che il gioco sulla linea d’élite è stato l’ultimo pezzo del puzzle nel progetto di costruzione quadriennale dell’allenatore Brent Vigen: è dove i Bobcats sono stati più carenti nelle prime partite contro NDSU e SDSU. Ma nonostante abbiano iniziato tre studenti del secondo anno in prima linea, i Bobcats vantano un sacco di talento e dimensioni grezze in attacco, con una media di 6-4, 305 libbre su tutta la linea con una coppia di artisti All-Big Sky della prima squadra. MSU ha una media di 41,3 punti a partita e non è stata mantenuta sotto i 31 anni per tutta la stagione. È stato straziante quando il South Dakota ha forzato quattro punt consecutivi nella seconda metà della semifinale, ma non è stato di grande aiuto dato che MSU ha segnato su cinque dei suoi. primi sei viaggi.

Difesa della NDSU, selezioni per tutte le conferenze della prima squadra: DT Eli Mostaert (6-3, 289, Sr.), LB Logan Kopp (6-1, 220, Jr.)

Sul piano difensivo, la NDSU ha impiegato un po’ di tempo per mettersi in moto nel 2024. Includendo una sconfitta contro il Colorado e un quasi errore contro l’ETSU, i Bison hanno concesso almeno 24 punti e almeno 367 yard in tre delle prime quattro partite. Ma nelle 11 partite successive, hanno concesso solo 15,7 punti e 299,1 yard a partita, nonostante abbiano giocato più della metà delle loro partite in quell’arco di tempo contro squadre di playoff.

I guardalinee veterani Eli Mostaert, Loshiaka Roques e Kody Huisman hanno messo insieme 24 contrasti per sconfitta, 10,5 sack e 12 corse da quarterback in avanti (Huisman ha anche bloccato due calci), e il linebacker Logan Kopp è il prototipo della macchina da contrasto. Ma come è stata la norma negli ultimi 15 anni circa, la più grande risorsa del Bison è la profondità. Nove linebacker dell’NDSU hanno registrato almeno quattro contrasti per sconfitta, nove hanno almeno due licenziamenti, 12 hanno difeso (intercettato o interrotto) almeno tre passaggi, 13 hanno forzato un fumble e 14 ne hanno recuperato uno. MSU ha il miglior attacco che abbia mai affrontato, ma in due partite contro SDSU (n. 3 nell’attacco SP+), i Bison hanno concesso una media di appena 333 yard e 19 punti. È probabile che non rinunceranno a yardage troppo facili, nemmeno a Mellott & Co.

Attacco impeccabile del bisonte

Selezioni per tutte le conferenze della prima squadra offensiva NDSU: QB Cam Miller (6-1, 212, Sr.), WR Bryce Lance (6-3, 204, Jr.), RT Mason Miller (6-7, 305, Sr.), LT Gray Zabel (6-6, 305, Sr.)

L’asticella è alta a Fargo e, rispetto al talento assurdo che ha attraversato la città negli ultimi 15 anni, questo attacco NDSU non è il più esplosivo che questa dinastia FCS abbia prodotto. I difensori CharMar Brown e Barika Kpeenu hanno combinato 1.825 yard e 21 touchdown, ma hanno registrato una media di appena 5,1 yard per riporto: buono, ma non d’élite. Cam Miller ha lanciato 3.052 yard e 31 touchdown, ma le sue 12,8 yard per completamento sono inferiori a quanto ti aspetteresti.

Tuttavia, il Bisonte può comunque schiacciare le squadre con un’efficienza impeccabile. Stanno convertendo il 54% dei loro terzi down e il 68% dei quarti down, e non puoi proprio portargli via la palla: hanno commesso sei palle perse, un valore FCS basso, in 15 partite. (Ovviamente, c’è di mezzo un po’ di fortuna: hanno perso solo uno su 10 fumble. Ma anche 10 fumble in 15 partite sono un minimo.) La linea è ancora enorme, con una media di 6-5 e 304 libbre, e i back sono ancora duri da abbattere (Brown e Kpeenu pesano rispettivamente 214 e 209 libbre), e se le tue sicurezze fingono un morso in fuga, possono ancora andare in profondità con la star di successo Bryce Lance (964 yard, 16 touchdown), la cui incredibile presa con una sola mano ha inviato NDSU al gioco del titolo.

PRESA CON UNA MANO 🤯@NDSUfootball passa in vantaggio con il terzo touchdown della partita di Bryce Lance. #FCSPlayoff x 🎥ABC pic.twitter.com/lBNM58RpCA — Calcio NCAA FCS (@NCAA_FCS) 21 dicembre 2024

Anche se il vantaggio di Miller probabilmente non corrisponderà a quello di Carson Wentz o Trey Lance (il fratello maggiore di Bryce), non puoi lanciargli nulla che non abbia mai visto prima: il giocatore offensivo dell’anno in carica della Missouri Valley giocherà nel suo 67esimo partita di carriera lunedì sera.

Se non stai attento, il Bisonte ti segnerà anche con le squadre speciali. Per quanto Taco Dowler di MSU sia sui ritorni, NDSU può portarti sui ritorni di punt (Jackson Williams: 10,8 yard per ritorno e un TD) o sui ritorni di kick (Williams e TK Marshall: 29,9 yard per ritorno e due punteggi).

Difesa della MSU, selezioni per tutte le conferenze della prima squadra: Edge Brody Grebe (6-3, 250, Senior), LB McCade O’Reilly (6-0, 220, Senior), SS Rylan Ortt (6-1, 210, Senior)

Quando MSU è stata sconfitta da NDSU nella partita per il titolo del 2021, la difesa dei Bobcats aveva solo due giocatori con più di 270 libbre nella tabella di profondità. Il Bisonte ha fatto quello che fa contro tutti i nemici sopraffatti e l’MSU su strada per 380 iarde di corsa.

MSU non ha ancora esattamente il gigantesco fronte difensivo della Georgia, ma i Bobcats del 2024 sono più grandi di quanto lo fossero nel 2021. I contrasti iniziali Paul Brott e Alec Eckert pesano rispettivamente 290 e 280 libbre, e Brody Grebe è un pesante 250 al FINE. Il New Mexico ha registrato una media di 262,8 yard di corsa a partita contro gli avversari dell’FBS, ma ne è riuscito solo 152 contro MSU, e solo Washington orientale ha superato 152 sui Bobcats.

Affinché le squadre possano muovere la palla su di loro, di solito devono farlo in aria. Miles Hastings dell’UC Davis, Jack Layne dell’Idaho e Aidan Bouman del South Dakota si sono uniti per andare 62 su 92 per 795 yard, 5 touchdown e 2 intercettazioni contro i Bobcats, e mentre gran parte di quel yardage è arrivata quando quegli avversari erano sotto a doppia cifra . , è ancora un lavoro solido. Naturalmente, ha avuto anche un costo: MSU ha licenziato quei tre quarterback 10 volte. Guidati da Endy Grebe e Kenneth Eiden IV (combinato: 16,5 sack) e dai linebacker McCade O’Reilly e Neil Daily (combinato: 15 TFL), i Bobcats hanno registrato 36 sack su 85 TFL in questa stagione. Potresti riuscire a colpirli qua e là in una partita importante, ma solo se li colpisci prima che loro prendano te.

Proiezione del titolo del gioco

Brent Vigen della MSU e Tim Polasek della NDSU hanno conseguito la laurea in coaching figurativo presso l’Università di Craig Bohl – Vigen ha allenato per Bohl alla NDSU dal 2003 al 2013 e al Wyoming dal 2014 al 2020 (principalmente come coordinatore offensivo), mentre Polasek si è unito al Bohlov NDSU . staff nel 2006, rimanendo a Fargo fino al 2016 e tornando a Bohl nel Wyoming dopo un periodo come allenatore della linea offensiva dell’Iowa. Le strade di questi due allenatori si sono costantemente incrociate. Lo stesso vale per i percorsi di queste squadre e ogni volta che si sono incontrate nei playoff, NDSU ha vinto.

Vigen è 47-9 in quattro stagioni al Montana State: 1-2 contro le squadre FBS, 2-2 contro il rivale Montana, 1-4 contro NDSU e SDSU e 43-1 contro tutti gli altri. Lui e i suoi Bobcats si stanno avvicinando a questa corsa ormai da un po’ di tempo e sembra che sia giunto il momento di sfondare. Tuttavia, non sarebbe una sorpresa se lo Stato del Nord Dakota ostacolasse i piani dei Bobcats: dopo tutto, è quello che fanno le dinastie.

Tre anni fa, la MSU non era del tutto pronta. Mellott si è fatto male, i Bobcats non hanno avuto alcuna possibilità di fermare il gioco di corsa dell’NDSU e Miller e Bison stavano rotolando. Questa volta potrebbe essere una storia diversa.

Proiezione scommessa ESPN: MSU 30.0, NDSU 26.5 (MSU -3.5, Over/Under 56.5) | Proiezione SP+: MSU 30,2, NDSU 26,7