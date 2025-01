Anteprima del campionato NFC: Comandanti contro Ripartizione delle aquile, pronostico della partita

Mentre i Chiefs si preparano ad affrontare gli Eagles nella partita del campionato NFC di domenica, c’è un po’ di ottimismo in ogni squadra: le ultime quattro volte la partita per il titolo della conferenza ha visto una rivincita divisionale, il vincitore ha vinto il Super Bowl. .

I Rams hanno battuto i 49ers sulla strada per il titolo nel 2021, i Seahawks hanno battuto i 49ers nel 2013, i Packers hanno battuto i Bears nel 2010 e gli Steelers hanno battuto i Ravens nel 2008. Non importa come si svolgerà la loro stagione regolare. andò: i Rams erano stati eliminati, gli Steelers erano stati eliminati e Seahawks e Packers si erano divisi le prime due partite, proprio come hanno fatto gli Eagles e i Commanders in questa stagione.

Queste due partite tra Filadelfia e Washington sono state emozionanti. Nella settimana 11, gli Eagles hanno segnato 20 punti consecutivi nel quarto quarto, inclusi due touchdown di Saquon Barkley, in una vittoria per 26–18. Nella settimana 18, i Commanders erano sotto 27-14 nel quarto quarto prima che il debuttante QB Jayden Daniels lanciasse tre passaggi di touchdown, l’ultimo a sei secondi dalla fine, regalando a Washington una vittoria per 36-33.

Ecco il nostro approfondimento sulle ultime due squadre NFC, i loro maggiori punti di forza, punti interrogativi e fattori X:

Seme n.2: Filadelfia Eagles

Forza massima: Devi iniziare con Barkley e l’attacco veloce n. 2 della NFL, che finora ha registrato una media di 227 yard a partita nei playoff. I Ravens eliminati in realtà avevano una media più alta, ma l’ultima squadra ad avere una media più alta nei playoff prima di questa stagione furono gli Steelers del 1974 (231). Aggiungi Jalen Hurts e gli Eagles avevano 184 yard di corsa solo su touchdown in una vittoria di divisione sui Rams. La forza di Philly incontra la vulnerabilità di Washington, ma ancora una volta, Detroit si è precipitata per 201 yard su 23 carry lo scorso fine settimana, e i Commanders hanno comunque battuto i Lions di 14 punti.

I Comandanti riusciranno a contenere Saquon Barkley nel gioco del titolo NFC?

Il più grande punto interrogativo: Il gioco di passaggio degli Eagles è stato quasi inesistente. Domenica hanno registrato 65 yard nette di passaggio, il margine di playoff più basso in 14 anni. AJ Brown e Devonta Smith si sono uniti per 35 yard su 11 carry, con una lunghezza di nove yard. Se la difesa di Washington può limitare la corsa, Filadelfia potrà capitalizzare attraverso il volo? Hurts ha giocato a malapena prima di subire una commozione cerebrale nella sconfitta della Settimana 16 degli Eagles contro i Comandanti. Nella vittoria della Settimana 11 di Filadelfia su Washington, lanciò per 221 yard. Prove recenti a parte, è possibile che l’attacco di Philly sarà più equilibrato rispetto alle due partite precedenti.

Il fattore X: Il guardalinee difensivo Jalen Carter ha solo 23 anni, ma il suo licenziamento di Matthew Stafford nell’ultimo minuto per sigillare la vittoria per i Rams è stato un promemoria di quanto possa essere un demolitore. I Commanders sono senza la guardia Sam Cosmi, che ha subito un infortunio al ginocchio contro i Lions, e questo crea un punto debole all’interno della linea offensiva di Washington, dato che il quarterback di riserva Trent Scott ha iniziato solo una partita in questa stagione. Il record degli Eagles per il maggior numero di licenziamenti da parte di un giocatore dei playoff è di due, ed è successo sette volte, di cui tre nelle ultime due settimane.

Seme n.6: comandanti di Washington

Forza massima: Non è nemmeno vicino: il debuttante QB Jayden Daniels continua a migliorare e stupire mentre porta Washington a quella che ora è una serie di sette vittorie consecutive. Il successivo passaggio di touchdown di Daniels gli conferisce un record da rookie nella NFL con cinque nella postseason. Sì, è un numero piccolo, ma ricorda quanto sia raro che un debuttante guidi una squadra alla vittoria a gennaio. Gli Eagles hanno tenuto sotto controllo Daniels così come chiunque altro nel primo incontro: 191 yard di passaggio, 18 yard di corsa. Tuttavia, nella seconda partita, ha avuto cinque passaggi di touchdown e 81 yard di corsa, un chiaro segno di una promettente postseason a venire.

Jayden Daniels è il miglior debuttante nella storia della NFL?

Il più grande punto interrogativo: Riuscirà la difesa di Washington a tenere gli Eagles sotto i 30 punti? Detroit ha segnato 31 punti contro i Commanders nonostante cinque palle perse, accumulando 521 yard totali. Washington rinuncia a 7,2 yard per giocata nei playoff, il punteggio peggiore di una qualsiasi delle 14 squadre di playoff. Barkley da solo ha registrato una media di 148 yard di corsa e due touchdown in due partite contro Washington, quindi la sfida del Comandante sarà quella di arrivare a Hurts e contenere la sua abilità di mescolamento mantenendo Barkley lontano dai lunghi touchdown rivoluzionari che ha avuto per tutta la stagione.

Il fattore X: Da asporto. Washington e Filadelfia sono a pari merito per il miglior margine di vittoria nei playoff: entrambe sono più 6, costringendo sei palle perse e nessuna. Qualunque squadra ce la faccia, probabilmente sarà diretta al Super Bowl. Ma se si guarda indietro alla stagione regolare, gli Eagles erano più-11 mentre i Commanders erano più-1, suggerendo il vantaggio complessivo di Philadelphia. La capacità di Daniels di evitare falli pur essendo un catalizzatore dell’intero attacco è fortemente sottovalutata in tutti gli elogi che giustamente riceve.

Pronostico: Non puoi fare a meno di vedere una partita ad alto punteggio e Daniels è stato così pericoloso nelle ultime situazioni. La vittoria della divisione sui Lions ha posto fine a una serie di cinque partite consecutive vinte da Washington nell’ultima partita. Quando due attacchi di grande potenza si scontrano, ciò potrebbe ridursi all’esecuzione in zona rossa: i Commanders si sono classificati al sesto posto nella stagione regolare, mentre gli Eagles al 13°. Ma nella difesa della zona rossa, Filadelfia si è classificata quinta e Washington al 22esimo. Cattureremo gli Eagles con una vittoria casalinga e il loro secondo Super Bowl in tre stagioni. Aquile 38, Comandanti 28

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

