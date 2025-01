Anteprima del Super Bowl LIX: primo sguardo alla rivincita Chiefs-Eagles

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

Due anni fa, i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs hanno dato spettacolo al Super Bowl LVII a Glendale, in Arizona. Si sono uniti per 750 yard di attacco e otto touchdown, e tutto è stato deciso prima di un field goal a otto secondi dalla fine della partita.

È stato emozionante e drammatico. Presentava alcune grandi giocate e grandi prestazioni di alcuni dei migliori giocatori della NFL.

In effetti, è stato così bello che hanno deciso di rifarlo.

La rivincita avrà luogo nel Super Bowl LIX il 9 febbraio al Superdome di New Orleans (18:30 ET su Fox), quando il campione NFC Eagles affronterà il campione AFC e due volte campioni in carica del Super Bowl, i Chiefs. Gli allenatori e le difese sono ancora gli stessi di due anni fa, e hanno ancora molti degli stessi giocatori.

Ma non c’è dubbio che molto sia cambiato per entrambe le squadre e questa potrebbe essere una partita molto diversa. Più recentemente, sono stati coinvolti in sparatorie offensive.

Questa volta potrebbero ritrovarsi bloccati in un gioco molto più difensivo.

Questo perché nessuna delle due squadre è costruita per la stessa esplosione offensiva di cui erano capaci due anni fa. Gli Eagles potrebbero effettivamente essere più vicini al colosso che erano allora, ma non sono la stessa offensiva. Sono quasi tutti incentrati sul running back, che è la loro nuova stella, Saquon Barkley. La sua stagione quasi da record di 2.005 yard di corsa li ha potenziati tutto l’anno e li ha trasformati in probabilmente la squadra di corsa più pericolosa del campionato.

Di conseguenza, si appoggiano molto più su Barkley che sulla guardia Jalen Hurts, che era un candidato MVP due anni fa. Hurts ha dimostrato domenica di essere ancora capace di grandi partite, lanciando per 248 yard e un touchdown e correndo per tre touchdown nella vittoria per 55-23 sui Washington Chiefs nell’NFC Championship Game. Ma almeno dal punto di vista offensivo, adesso gli Eagles sono la squadra di Barkley.

Ciò non li rende meno pericolosi. Ma questo a volte li rende meno esplosivi.

Nel frattempo, il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes era l’MVP due anni fa quando i Chiefs batterono gli Eagles per il titolo, ma non era nemmeno un giocatore di bocce professionista in questa stagione, lanciando per 3.928 yard e solo 26 touchdown con 11 intercettazioni. Kansas City ha fatto molto più affidamento sulla difesa della top ten, che, tra l’altro, è stata particolarmente forte contro la corsa per tutta la stagione. Li ha mantenuti in quasi tutte le partite a cui hanno giocato, quasi tutte sono state subito in vantaggio.

In effetti, i Chiefs hanno disputato 12 partite da un punto in questa stagione, portando molti a pensare che potrebbero finalmente essere vulnerabili. Ma li hanno comunque battuti tutti, inclusa la drammatica vittoria per 32-29 sui Buffalo Bills domenica sera nell’AFC Championship Game.

Mahomes ha disputato una delle sue migliori partite della stagione contro i Bills, lanciando per 245 yard e un touchdown e correndo per 43 yard e due touchdown. Ma la difesa dei Chiefs è stata comunque chiamata a preservare la vittoria nell’ultimo quarto, tenendo sotto controllo il pericoloso running back di Buffalo Josh Allen, limitandolo a sole 237 yard di passaggio e 39 yard di corsa.

Anche se la difesa trovasse un modo per bloccare Barkley e gli Eagles nel Super Bowl LIX, i Chiefs potrebbero aver bisogno di qualcosa in più perché Mahomes deve trovare un modo per sfondare contro la difesa numero 1 della NFL. Gli Eagles non vantano la stessa storica corsa ai passaggi che avevano due anni fa, quando ebbero 70 licenziamenti nella stagione regolare. Ma rappresentano una difesa migliore con un sistema migliore e combattenti migliori. E sono diventati pericolosi nel creare palle perse, come i quattro che hanno costretto domenica contro i Comandanti solitamente sicuri.

Gioco LFG di Tom Brady: Saquon Barkley degli Eagles nel campionato NFC

Certo, non è così facile per gli Eagles in due settimane. I Chiefs sono essenzialmente ancora lo stesso gruppo principale che ha partecipato a sette partite consecutive dell’AFC Championship e a cinque Super Bowls nelle ultime sei stagioni, vincendone tre finora. E sono motivati ​​dal tentativo di diventare la prima squadra nella storia della NFL a vincere il Super Bowl per tre anni consecutivi.

Gli Eagles hanno avuto la possibilità di porre fine a quella corsa prima che iniziasse due anni fa, quando si sono scontrati in punta di piedi con i Chiefs nel Super Bowl LVII grazie a una prestazione stellare di Hurts. Il quarterback degli Eagles ha tirato per 304 yard e un touchdown e ha corso per 70 yard e tre touchdown. È servito un field goal da 27 yard di Harrison Butker nell’ultimo secondo perché i Chiefs evitassero i tempi supplementari e riuscissero a vincere 38-35.

Ma in quella partita le difese passarono in secondo piano. Entrambi i crimini erano praticamente inarrestabili.

Questi Chiefs e Eagles non sono stati costruiti in questo modo in questa stagione, quindi un’altra ripresa sembra difficile da immaginare. Questa volta, il campionato del Super Bowl potrebbe dipendere dalla migliore difesa e da quale dei due allenatori e quarterback testati in battaglia riuscirà a trovare un modo per sfondare.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per Fox Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti ricoprendo Giganti E Docce per SNYTV New Yorke prima ancora 16 anni coprendo i Giants e la NFL per il New York Daily News. Seguitelo su Twitter @Ralphvacchiano.