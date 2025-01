Anteprima del terzo turno della FA Cup: Arsenal-Man United, Tamworth e altro

È il fine settimana del terzo turno della FA Cup, una delle più grandi occasioni del calendario calcistico inglese, quando i pesciolini delle leghe inferiori hanno la possibilità di affrontare alcune delle più grandi squadre del mondo in un vero scontro tra Davide e Golia.

Mentre domenica l’Arsenal, 14 volte vincitore della FA Cup, affronterà i detentori e il 13 volte vincitore del Manchester United all’Emirates Stadium, Liverpool, Manchester City e Chelsea affronteranno squadre della seconda divisione dell’EFL. Oh, e il Tottenham ha visitato il Tamworth, lottatore della National League – quasi 100 posti separano i due club nella piramide calcistica inglese – nel loro campo da 4.900 posti chiamato The Lamb.

La storia della FA Cup è costellata di shock e di cosiddetti omicidi di giganti, tra cui il Wrexham, quarto in classifica, che ha battuto i campioni in carica dell’Arsenal nel 1992, il Leeds United, terzo, che ha battuto i campioni della Premier League, Manchester United nel 2010 e il Maidstone United, sesto. nella National League South la scorsa stagione ha vinto in Premier League a Ipswich Town.

Quindi chi tirerà fuori lo shock più grande questa volta e a quali trame prestare attenzione? ESPN ha identificato i legami con le storie migliori e il maggiore valore shock questo fine settimana.

Il Tamworth, quinto in classifica, giocherà la partita di FA Cup della sua vita ospitando il Tottenham al terzo turno. (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Ashley Young ha vinto la FA Cup con il Manchester United nel 2016 e il difensore dell’Everton avrà la possibilità di creare un ricordo ancora più personale della coppa affrontando suo figlio adolescente in questo terzo turno a Goodison Park.

Tyler Young, 18 anni, ha fatto il suo debutto professionale alla League One Peterborough in ottobre e avrebbe potuto assicurarsi uno scontro Padre contro Figlio quando è stato nominato nella squadra dell’allenatore Darren Ferguson per la partita. Ferguson, ovviamente, è il figlio dell’ex allenatore dello United Sir Alex che ha ingaggiato Ashley Young per il club della Premier League nel 2011.

Con Ashley nella fascia senior della classifica a 39 anni e Tyler ancora un giovane non provato, potrebbe essere un pareggio con uno o entrambi in panchina, ma Ashley ha già parlato della possibilità di “un sogno diventato realtà”. .”

Come ha scritto Ashley su X:

Questa partita di FA Cup riguarda una cosa: il latte!

Nel 1989, l’Accrington Stanley, allora un club part-time non appartenente alla lega dopo aver cessato l’appartenenza alla Football League nel 1962, divenne il bersaglio di uno scherzo. Spot televisivo britannico Milk Marketing Board in cui due giovani sostenitori del Liverpool discutono sul bere latte. Un tifoso racconta a un amico che Ian Rush, il miglior marcatore di tutti i tempi del Liverpool, ha detto che “se non bevo molto latte quando sarò grande, sarò abbastanza bravo da giocare per l’Accrington Stanley!”

Il suo amico risponde: “Accrington Stanley? Chi sono?” spingendo il primo bambino a dire: “Esattamente!” in risposta.

Da allora lo spot è diventato un classico di culto e la sfida di sabato ad Anfield sarà solo il secondo incontro tra i due club e il primo dalla FA Cup 1955-56. Negli anni successivi alla promozione, Accrington ha vissuto una rinascita ed è tornato alla Football League nel 2009, con il club che mantiene una lunga tradizione di impiegare calciatori del Liverpudlian incapaci di raggiungere il livello del Liverpool o dell’Everton.

Se vuoi sapere cosa significa per i giocatori dell’Accrington avere la possibilità di giocare contro il Liverpool, guarda la reazione dell’attaccante dell’Accrington Josh Woods al momento del sorteggio.

Un club fallito messo in ombra da un vicino potente fino all’arrivo di un ricco mecenate, vs. un club di falliti messo in ombra da un potente vicino fino all’arrivo di un gruppo di ricchi mecenati che si sono fatti un nome presso il potente vicino. Benvenuti alla partita tra Manchester City e Manchester City. Salford City: si tratta di un pareggio tra due club a meno di cinque miglia di distanza, ma con l’ulteriore vantaggio del Salford di possedere i Class of 92, il famoso gruppo di giovani giocatori che formò la spina dorsale del Manchester United nel 1999. Vincitori delle vette.

Da quando hanno acquistato il Salford nel 2014, quando il club era sette livelli sotto la Premier League, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt e Gary e Phil Neville hanno portato il club nell’EFL. Sono stati descritti come la “città degli uomini delle leghe inferiori”, con le grandi spese di Salford (in termini non legati alla lega) che guadagnano paragoni con la trasformazione della città sotto Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan da quando è subentrato all’Etihad nel 2008.

Guardiola esorta Jack Grealish a "combattere Savinha" per un posto Pep Guardiola parla della forma recente di Jack Grealish e chiede il sostegno dei tifosi del Manchester City.

L’ascesa astronomica del Salford ha subito una brusca battuta d’arresto negli ultimi anni, con il club ancora in League Two dopo cinque stagioni, ma questo pareggio tutto sui proprietari e la prospettiva molto lontana di una grande sconfitta contro il City, che si aggiunge al successo di cui hanno goduto giocando per lo United.

Questa è una classica partita di coppa, che contrappone un pesciolino fuori campionato contro uno dei più grandi nomi del calcio inglese in casa. Tiny Tamworth affronta il Tottenham, il cui record di otto vittorie in FA Cup è superato solo da Arsenal e Manchester United. Lo stadio The Lamb di Tamworth ha una superficie artificiale e spogliatoi per i visitatori troppo piccoli per contenere l’intera squadra e lo staff degli Spurs.

Tamworth, che è a metà classifica nel quinto campionato nazionale inglese, causerebbe uno dei più grandi shock nella storia della FA Cup se battesse gli Spurs. Il Lincoln City è stata l’ultima squadra non EFL a vincere contro una squadra della Premier League in FA Cup battendo il Burnley a Turf Moor nel 2017, mentre la vittoria casalinga per 2-1 del Sutton United contro il Coventry City nel 1989 è stata la più recente non-stop. . vittoria in campionato contro la squadra migliore.

Ma essendo uno dei cosiddetti big six della Premier League, gli Spurs sarebbero il nome più grande a cadere contro una squadra fuori campionato se si trovassero dalla parte sbagliata. IL gioia del club un pareggio contro squadre della Premier League dimostra che sono pronti alla sfida.

Il Tottenham darà a Postecoglou quello che vuole nella finestra di mercato? James Olley valuta le speranze di Ange Postecoglou per il mercato di gennaio.

Tutti amano le favole della FA Cup, ma quando i due giganti si incontreranno al terzo turno, il pareggio dominerà i titoli dei giornali e lo scontro tra Arsenal e United vedrà le squadre di maggior successo della coppa lottare per un posto al quarto. ruota.

I Gunners non sono andati oltre il quarto turno da quando hanno alzato la coppa per la 14esima volta, un record dopo aver battuto il Chelsea nel 2020, mentre lo United, 13 volte vincitore, ha alzato il trofeo solo per la seconda volta dal 2004 dopo aver battuto il Manchester City a Wembley la scorsa stagione. .

Quello di domenica sarà il quindicesimo incontro di FA Cup tra le due squadre. Lo United ne ha vinte otto, l’Arsenal cinque e ha pareggiato una volta. È una rivalità di coppa che ha prodotto alcuni dei momenti più memorabili nella storia della FA Cup, tra cui il gol della vittoria in solitaria di Ryan Giggs nella semifinale del 1999, il gol all’ultimo minuto di Alan Sunderland nella finale del 1979 e il primo gol vincente dell’Arsenal. ai calci di rigore nella finale quando hanno battuto lo United nel 2005.

Marcus Rashford sarà presente con il Manchester United nel grande scontro del terzo turno della FA Cup contro l’Arsenal? Manchester United/Manchester United tramite Getty Images

La partita di domenica dovrà essere decisa in giornata, non ci saranno ripetizioni in coppa in questa stagione, quindi aspettatevi più drammaticità.

Il Leeds United e la squadra della League Two sono a meno di 20 miglia di distanza dall’Harrogate Town, squadra del campionato EFL, ma entrambi lo saranno incontrarsi per la prima volta in competizione nella sparatoria di sabato a Elland Road.

Dan Thomas è affiancato da Craig Burley, Shaka Hislop e altri per portarti gli ultimi momenti salienti e discutere le storie più importanti. Trasmetti in streaming su ESPN+ (solo Stati Uniti).

E anche se i club sono ora separati da sole due divisioni, è una vera sfida Davide contro Golia. Quando il Leeds vinse il titolo nel 1992 – un anno prima dell’inizio della Premier League – Harrogate giocò nella settima divisione della Northern Premier League, prima di accogliere il Leeds nel suo piccolo stadio di Wetherby Road da 5.000 posti per accendere ufficialmente. nuove luci del club.

Harrogate è un’elegante cittadina termale, sede di case da tè vecchio stile e sorgenti minerali, mentre Leeds è una città industriale di 500.000 abitanti con una squadra di calcio che molti considerano la più grande al di fuori della Premier League. Essendo stato promosso all’EFL per la prima volta nel 2020, Harrogate continua a dare un pugno al di sopra del proprio peso nella League Two, ma se vincessero sarebbe una coppa storica sconvolta.

Il Newcastle è probabilmente il club più vincente al mondo a causa di una carenza di trofei che risale al 1969, quando i Magpies vinsero la Inter-Cities Fairs Cup, un torneo che divenne Coppa UEFA e ora Europa League. L’ultima delle sei FA Cup del Newcastle risale al 1955, quindi la squadra di Eddie Howe potrebbe porre fine a un’attesa durata 70 anni per vincere la coppa in questa stagione.

A ostacolarli c’è il Bromley, squadra della League Two, che è stata promossa all’EFL per la prima volta nella sua storia vincendo la finale dei play-off della National League la scorsa stagione.

Andy Woodman ha trascorso cinque anni al Newcastle come allenatore dei portieri del club tra il 2010 e il 2015, ma la sua pretesa di fama è la coautrice del libro con il migliore amico Gareth Southgate nel 2004 intitolato “Woody & Nord: A Football Friendship”, che ha vinto la migliore autobiografia ai British Book Awards per aver catturato la loro relazione e le carriere contrastanti nel gioco.

La sfida è una replica della finale di FA Cup del 1959, quando il Forest sollevò per l’ultima volta la coppa grazie a un gol segnato dal cugino di Elton John.

Nel 1959, Roy Dwight era la stella della famiglia e il cugino più giovane Reginald, che aveva solo 12 anni, sognava di diventare una pop star. Dopo aver cambiato il suo nome in Elton John, Reginald ha rapidamente messo in ombra Roy con i suoi successi musicali, anche se Roy ha mantenuto la rara distinzione di segnare un gol per aiutare la sua squadra a vincere la finale della FA Cup prima di rompersi una gamba nella stessa partita.

Avanzando rapidamente fino al 2025, il Forest sta volando alto in Premier League sotto Nuno Espirito Santo e uno degli outsider con la speranza di vincere la FA Cup in questa stagione.