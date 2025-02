Anteprima del weekend di basket universitario: cinque cinque da guardare sabato

Lo scorso fine settimana il tubo di casa dello Stato dello Iowa si è concluso nelle mani del nowno Kansas State, il Kansas ha fatto esplodere la massiccia leadership e si è conclusa la serie vincente dello stato del Michigan – ed erano solo Alcuni Shock!

Il basket universitario è diventato di più questo fine settimana e l’ardesia con tre partite di classe VS investite e quattro delle prime cinque squadre del paese che hanno colpito la strada. AP 25 potrebbe sembrare molto diverso lunedì, anche se Auburn sembra essere al primo posto a questo punto. Tuttavia, le Tigri hanno una prova difficile contro la Florida, quindi chi lo sa?

Inoltre, la posta in gioco è più alta e l’intensità aumenta man mano che ci avviciniamo alla selezione. Ogni partita significa più per le squadre che combattono per la banchina o cercano di passare alle linee di semina.

In altre parole, ecco i primi cinque giochi universitari maschili che possono essere visualizzati sabato:

Cosa aspettarsi: Su e giù e molti punti! L’Alabama gioca con una clip molto veloce e imposta abitualmente 80 punti. L’Arkansas ha un crimine decente, ma dovrebbe avere un succo extra che gioca a casa. Durante gli ultimi tre incontri, queste squadre hanno unito in media 167 punti per partita. Non cercare che cambi questa volta.

Stat chiave: La chiave del gioco è la linea a 3 punti. Poiché Nate Oats ha assunto il Tuscaloosa, la marea ha raggiunto 1.990 3 punti. Sono la maggior parte delle squadre del paese e 245 in più rispetto alla prossima squadra di conferenza di potere più vicina. Per coincidenza, i risultati di Razorbacks sono stati avvolti dalla loro difesa a 3 punti. In questa stagione, l’Arkansas è 12-3, rispetto a meno del 36% degli avversari. In una partita in cui le squadre opposte sparano il 36% o superiore, la squadra è solo 2-5.

Tendenze: L’Alabama è 7-21 sulla strada contro l’Arkansasia in ogni momento, ma ha vinto gli ultimi quattro incontri. Dal 2019, OATS è 3-5 contro John Calipari. Dal 2003, l’Arkansas è a casa a casa con 4-3 a casa con le prime cinque squadre AP, vincendo tre degli ultimi quattro.

Cosa aspettarsi: Aggies è la terza migliore difesa nella SEC, che consente solo 66,2 punti per partita. Le tigri sono l’unica squadra della SEC che è in media oltre 80 punti per partita a meno di 60 tiri a partita. L’efficienza sarà il nome del gioco per queste due squadre. Maggiore è il punteggio, più favorisce il Missouri, specialmente a casa.

Stat chiave: Il Missouri è stato un crimine feroce per tutta la stagione, ma la sua difesa è ciò che vinci. Soprattutto il marchio a 80 punti. Quando gli avversari del Missouri ottengono almeno 80 punti, sono solo 2-4. È 15-1 in tutti gli altri giochi. La buona notizia per i fan del Missouri è che il Texas A&M è in media solo 75,4 punti per partita in questa stagione (e solo 69,7 ppg sulla strada).

Tendenze: Aggies sono squadre di 5-2 vs. di 25 squadre di AP, impegnate nei migliori profitti nella storia della scuola (1978-79) e si colloca al quarto posto tra le 25 migliori vincite tra tutte le squadre della Divisione I nel 2024-25. Il Missouri ha 3-5 ultime otto partite rispetto alla squadra Top-10 AP-10 in casa. Le Tigri sono solo 2-8 contro le ultime 10 partite contro Aggies.

Cosa aspettarsi: Un test forte per la difesa dei Red Raiders. Dopo essere arrivato a questa partita, Texas Tech è l’unica squadra di grandi dimensioni, una media di 80 punti per partita e consente meno di 66 punti per partita. È uno dei soli quattro paesi nel paese che lo fanno. L’Arizona è un test duro. È il punteggio più alto della conferenza, stabilendo 82,9 punti per partita e si classifica al secondo posto nella partita 26.1.

Stat chiave: Dopo aver inviato solo 11 partite con 10 o più la scorsa stagione, il 3-pointer ha già 13 partite di questo tipo in questa stagione. Sono 12-1 in questi giochi. In un gioco in cui non raggiungono questo marchio, sono 6-3. L’Arizona consente il 3-pointer di 8,5 fatto che è legato al secondo 12 più grande. Ha bisogno di uno sforzo migliore per vincere questo.

Tendenze: Texas Tech è attualmente nella serie vincente di sette partite, mentre l’Arizona è nella serie vincente a cinque giochi. I gatti selvatici hanno vinto sette ultime otto partite contro Red Raiders. Questa è la prima volta che entrambe le squadre si giocano a vicenda come squadre classificate.

Cosa aspettarsi: Battaglia! Tutti conoscono il Blujeys Star Center Ryan Kalkbrenner, ma come squadra, Creightton è eccellente per controllare i record di difesa. Viene trasmesso ai migliori 27,7 rimbalzi difensivi della conferenza per partita, mentre Marquette consente 35,8 rimbalzi a partita, la maggior parte del Big East.

Stat chiave: Marquette è in media 10,2 rubate per partita, dalla migliore Big East e pareggiata al quarto marchio del paese. È aggressivo e non ha paura di attaccare e giocare nelle corsie di passaggio. Può essere un problema per i bluijay che sono legati al secondo posto nel Big East nel fatturato (10.8). Se Creighton non è in grado di gestire la pressione o è negligente, questo gioco può uscirne rapidamente.

Tendenze: Creightton è 17-3 negli ultimi 20 Big East, che è il miglior segno della conferenza nel corso di quel periodo. Dopo aver vinto quattro direttamente contro le Golden Eagles tra il 2021 e il 22, Bluijays ora ha perso quattro su cinque nel loro Big East. Golden Eagles sono 12-1 negli ultimi 13 giochi su strada come gruppi Adianst. Hanno anche vinto 11 partite della conferenza diretta contro nemici incontrollati.

Cosa aspettarsi: Punteggio, efficienza e velocità. Secondo Kenpom, la valutazione offensiva di 130,5 di Auburn è nel paese, mentre la Florida ha un rating di attacco di 123,9, che è sesto nel paese.

Stat chiave: Questo gioco è probabilmente un punteggio alto, come menzionato sopra, ma è essenziale che la Florida inizi rapidamente o possa seppellire presto. Auburn è 18-0 in questa stagione, mentre porta a metà tempo, mentre la Florida è 16-0. Chiunque in pausa è un tiro eccellente per guadagnare la vittoria di KvaDrant 1, che enfatizza il loro riassunto di domenica.

Tendenze: La Florida non ha vinto ad Auburn dal 2021 ed è solo 4-5 contro Tigri nelle ultime nove partite contro il secondo nemico. Gators ha solo una squadra AP investita n. 1 dal 2010, che è arrivata in questa stagione quando hanno smantellato il Tennessee, 73-43. Auburn è solo la migliore squadra di 4-12 AP-VII, mentre Bruce Pearl è subentrato nel 2014-15. L’ultima vittoria in casa contro la migliore squadra dell’AP-VIINE è arrivata contro il Tennessee nel 2019.

