Anteprima della stagione di ginnastica NCAA: Jordan Chiles, Jade Carey e tutto ciò che devi sapere

Dopo una drammatica offseason che ha visto cambiamenti negli allenatori e nelle conferenze, trasferimenti e diversi ginnasti universitari che hanno dominato le Olimpiadi di Parigi, la ginnastica NCAA ritorna ufficialmente venerdì. E come ogni stagione precedente, il 2025 porta innumerevoli storie da guardare e più di qualche domanda.

Come se la caveranno gli olimpionici Jade Carey e Jordan Chiles? Riuscirà Cecile Canqueteau-Landi, meglio conosciuta come allenatrice di lunga data di Simone Biles, a cambiare le cose in Georgia? La LSU può ripetersi? L’Oklahoma troverà la redenzione? Che dire di tutti questi cambiamenti alla conferenza?

La stagione si apre venerdì sera con incontri intriganti tra cui Iowa State al n. 2 LSU (19:30 ET su SEC Network) e Utah State al n. 5 Utah (21:00 ET su ESPN +). Diverse altre squadre di alto livello competono durante il fine settimana in vari incontri su invito: California No. 4, UCLA n. 10 e Stato dell’Oregon n. 19 di sabato guidano la competizione a Oceanside, in California, e il n. 1 Oklahoma e n. 17 Auburn fanno parte di un invito a Nashville, Tennessee, lo stesso giorno. C. 12 Denver e n. 13 Il Michigan chiude il fine settimana con un doppio incontro domenica (17:00 su ESPN2).

Ma ovviamente questo è solo il primo fine settimana. La stagione diventerà ancora più emozionante – e la posta in gioco ancora più alta – man mano che prosegue, culminando con l’incoronazione di un nuovo campione il 19 aprile a Fort Worth, Texas. Ecco le ginnaste, le squadre e tutto quello che devi sapere per affrontare il nuovo anno.

Ragazze d’oro

Dopo aver aiutato il Team USA a vincere l’oro olimpico a Parigi quest’estate, Carey (Oregon State) e Chiles (UCLA) sono tornati per le loro squadre cercando di collezionare ancora più hardware di squadra e individuale.

Carey, che ha anche vinto una medaglia di bronzo olimpica nel volteggio, è rimasta con i Beavers in preparazione per Parigi e ora è tornata a Corvallis per il suo ultimo anno. Durante l’autunno, si è esibita con il tour “Gold Over America”, quindi la giocatrice ventiquattrenne ha avuto tempi di inattività minimi dopo le Olimpiadi. Ma è stata la seconda classificata della NCAA e la seconda classificata la scorsa stagione, anche se si destreggiava tra l’élite e il college, e sarà una minaccia per tutta questa stagione.

Chiles, che è stata controversamente privata della sua medaglia di bronzo a Parigi e rimane coinvolta in una battaglia legale per riaverla, l’anno scorso si è concentrata solo sull’élite. Ma è tornata a Westwood per la sua stagione da junior dopo il suo periodo nel tour GOAT. Il 23enne è un due volte campione NCAA dopo aver vinto i titoli di floor e bar nel 2023, e cercherà di riportare i Bruins al loro antico splendore come sette volte campione nazionale dopo un paio di anni al di sotto della media da parte dell’UCLA. standard. .

Anche Leanne Wong, quattro volte medagliata ai Campionati del mondo e supplente del Team USA a Parigi, è tornata in Florida per la sua stagione da senior. È stata la co-campionessa delle parallele asimmetriche ai Campionati NCAA del 2024 e ha contribuito a portare i Gators, classificati al terzo posto nel sondaggio pre-campionato, al secondo posto nel 2022 e nel 2023.

Joscelyn Roberson, un’altra alternativa del Team USA e membro della squadra del Campionato del mondo 2023, farà il suo debutto in Arkansas in questa stagione. Diventerà la prima rappresentante donna a lottare per l’ottava testa di serie Razorbacks.

Altri olimpionici in competizione in questa stagione includono Aleah Finnegan (LSU), Emma Malabuyo (UCLA) e Levi Jung-Ruivivar (Stanford), che rappresentavano tutti le Filippine, così come la canadese Cassie Lee (Iowa), Ava Stewart (Minnesota) e Aurelie Tran (Iowa) e l’ungherese Csenge Bacskay (Georgia).

Un ritorno alla gloria ad Atene?

È stato un tratto impegnativo per la ginnastica georgiana. I 10 campionati nazionali della scuola sono i più grandi nella storia della ginnastica NCAA, ma la squadra non vince un titolo dal 2009 e si è classificata ultima ai Campionati SEC per il terzo anno consecutivo a marzo.

Dopo il campionato NCAA del 2024, la Georgia ha licenziato l’allenatore Courtney Kupets Carter, che ha guidato la squadra a quattro campionati nazionali consecutivi durante la sua permanenza a scuola come studentessa-atleta, dopo sette stagioni nel ruolo. Meno di una settimana dopo, la scuola ha assunto Canqueteau-Landi e Ryan Roberts come co-allenatori.

Canqueteau-Landi è il personal trainer di Biles dal 2017 al World Champions Center insieme a suo marito Laurent Landi, e la notizia – pochi mesi prima delle Olimpiadi di Parigi in cui Biles avrebbe dovuto competere – ha inviato onde d’urto nel mondo della ginnastica. Canqueteau-Landi è rimasto al World Champions Center durante le Olimpiadi prima di arrivare ad Atene in agosto.

Lavorando con Roberts, che è stato assistente alla Georgia nelle ultime due stagioni, la coppia ha portato grandi nomi come Bacskay e l’ex membro della squadra nazionale Kara Eaker, e avrà stelle come la matricola dell’anno SEC 2024 Lily Smith, Ady Wahl e Naya Howard è ancora nel roster. Roberts era entusiasta del futuro della squadra quando ha parlato con ESPN a novembre.

“Uno dei nostri grandi obiettivi è giocare 24 su 24 in ogni partita”, ha detto Roberts. “Se lo facciamo, probabilmente faremo abbastanza bene e i risultati arriveranno. Siamo stati bravi negli allenamenti negli ultimi due anni, ma non siamo stati in grado di eseguire come avremmo dovuto. ” manca, quindi ci concentriamo su ciò su cui ci concentriamo. Non possiamo controllare il punteggio, quindi tutto ciò che possiamo fare è controllare la nostra esecuzione e cercare di migliorare ogni giorno.

La Georgia è classificata al 14° posto nel sondaggio degli allenatori della preseason e la competizione inizierà il 12 gennaio con una partita a quattro contro Denver, Missouri e Long Island.

La LSU cerca di ripristinarlo

All’inizio della scorsa stagione, la LSU si è classificata quattro volte seconda nella NCAA, ma non è mai stata in grado di conquistare il primo posto sul podio.

Ma l’anno 2024 è cambiato Tutto.

Guidati dal futuro campione a tutto tondo della NCAA Haleigh Bryant, i Tigers si sono ripresi con il punteggio collettivo più alto (49,7625) nella storia dell’evento durante la loro rotazione finale nel campionato a squadre sulla trave di equilibrio per conquistare il titolo. Bryant in seguito disse ai giornalisti che era qualcosa che desiderava da quando si era impegnata nella scuola – e la possibilità di ripetere era così allettante che annunciò che sarebbe tornata per il quinto anno.

E questa stagione, che inizia con uno striscione festoso prima dell’incontro di venerdì, sembra che potrebbe essere più o meno la stessa cosa. A parte Bryant, il roster dei Tigers è assolutamente ricco di talento. Finnegan, che ha conquistato gli NCAA alla trave e ha vinto il titolo individuale nel floor ad aprile, sta tornando dal suo debutto olimpico nella stagione senior.

C’è anche la studentessa del secondo anno Konnor McClain, che ha vinto il titolo della trave SEC nella sua stagione da matricola e ora ha una lacrima d’Achille che ha fatto deragliare i suoi sogni olimpici. Ritorneranno anche gli altri campioni in carica della SEC KJ Johnson (piano) e Ashley Cowan (barre), così come i contributori ad alto punteggio Sierra Ballard, Amari Drayton e Olivia Dunne.

Per non parlare del fatto che i membri della squadra nazionale Kaliya Lincoln, Zoe Miller e Lexi Zeiss sono nuovi nella squadra e dovrebbero avere un impatto immediato.

La scuola ha annunciato di aver superato il precedente record di 8.680 abbonamenti venduti prima di questa stagione. Con un pubblico di casa chiassoso e un roster profondo che la maggior parte degli allenatori e delle squadre potrebbero solo sognare, la LSU ha sicuramente quello che serve per ripetere questa stagione.

L’anno della redenzione dell’Oklahoma

Naturalmente, nessuna squadra potrebbe desiderarlo di più – ed essere pronta per questo – degli Oklahoma Sooners di alto livello.

I due volte campioni nazionali in carica erano fortemente favoriti per la vittoria del titolo nazionale 2024 dopo aver trascorso l’intera stagione 2024 al primo posto. Tuttavia, la squadra ha avuto un inizio disastrosamente insolito nella prima rotazione del volteggio in semifinale quando tre ginnaste hanno fatto grandi errori nei loro atterraggi. I Sooners erano all’ultimo posto e entravano nella loro seconda avventura e non sono mai riusciti a cancellare completamente il deficit poiché hanno perso la partita del campionato nazionale per la prima volta dal 2012.

I Sooners hanno molto da dimostrare quest’anno e probabilmente utilizzeranno il dolore dell’anno scorso come motivazione per tutta la stagione. Guidato dai campioni individuali in carica della NCAA Audrey Davis (barra e trave) e Faith Torrez (trave) e dal campione a tutto tondo del 2024 Jordan Bowers, l’Oklahoma sarà una forza immediata nel suo primo anno nella SEC e tra i favoriti – se non E il favorito – per il titolo NCAA ad aprile.

Anche la cassaforte, il dispositivo che ha causato la partenza anticipata della squadra dal Texas, dovrebbe essere un’arma di grande valore per i Sooners. Ci sono nove ginnaste nel roster che possono competere al volteggio con un valore iniziale di 10,0. Con così tanto talento e un chip significativo sulle spalle, sarà divertente guardare i Sooners quest’anno mentre cercano un settimo titolo nazionale.

Vecchi volti, nuovi posti

Oltre al debutto dell’Oklahoma alla SEC e al successivo cambio nel formato del campionato della conferenza da un evento di un giorno a un evento di due giornidiverse squadre parteciperanno a nuove conferenze quest’anno. Con il Pac-12 in gran parte sciolto dopo l’anno accademico 2023-2024, ha segnato la fine degli incontri regolari tra i rivali storici, e ora alcune delle migliori squadre della nazione stanno iniziando nuovi capitoli.

Mentre lo Stato dell’Oregon e lo Stato di Washington rimangono in una conferenza tra due scuole, l’UCLA e Washington sono ora nella Big Ten, la California e Stanford sono nell’ACC (sì, le due scuole della costa occidentale sono ufficialmente nella Conferenza sulla costa atlantica) e l’Arizona , Arizona State e Utah si uniscono ai Big 12. È confuso, geograficamente folle e deludente per i fan delle precedenti rivalità, e sarà senza dubbio interessante vedere come se la caverà ciascuna squadra nella sua nuova conferenza.

Se non è abbastanza strano che il campione in carica di Pac-12 Utah sarà ora nei Big 12 e il campione in carica di Big 12 Oklahoma sarà ora nella SEC, aggiungi questo alla lista: Il campione in carica di Pac-12 a tutto tondo e ginnasta di l’anno è ora nella SEC. Selena Harris, che ha vinto anche il titolo della conference al volteggio e si è classificata prima alle sbarre, è stata licenziata dall’UCLA dopo la stagione per ragioni non specificate e ora è in Florida.

Il junior dovrebbe essere un membro chiave dei Gators costellati di stelle – se non feriti – nel 2025, insieme a Wong, Anya Pilgrim, Kayla DiCello, Riley McCusker e le sorelle Skye e Sloane Blakely. McCusker ha saltato la stagione 2024 dopo un intervento chirurgico alla caviglia, e DiCello e Skye Blakeley si sono strappati i tendini d’Achille a giugno mentre cercavano di entrare nella squadra olimpica degli Stati Uniti. DiCello ha subito un altro intervento chirurgico all’altra gamba a dicembre e non è chiaro quanto entrambe le ginnaste potranno contribuire in questa stagione.