Anteprima in Canada-Finland, US-Sweden in 4 nazioni al piano terra

Le prime quattro partite delle nazioni di Falm-off NHL 4 sono state eccitanti, tra cui due partite che hanno superato gli straordinari, il selvaggio gioco US-Canada che includeva tre combattimenti nei primi nove secondi e il livello del gioco che è molto indietro rispetto a quello che è Molto indietro rispetto a quello che alcuni si aspettavano per un evento che ha sostituito All-Star.

Gli Stati Uniti con due vittorie normative hanno vinto il campionato giovedì (20:00 ESPN / ESPN +). Le altre tre squadre rimangono vive al secondo posto, che saranno determinate dalle partite di lunedì.

Prima di immergerci nell’anteprima, c’è una vista aggiornata della classifica round-robin:

4 nazioni di classifica fama Squadra W -otw -otl -l Punti 2-0-0-0 6 0-1-0-1 2 0-1-0-1 2 0-0-2-0 2

Se il Canada o la Finlandia riceve una vittoria normativa in lunedì 13:00 ET, avanza alle finali per affrontare gli Stati Uniti.

Se il Canada o la Finlandia vincono gli straordinari di lunedì o le sparatorie lunedì, la Svezia avanzerà alle finali se gli Stati Uniti sconfiggano il regolamento.

Chi sono i giocatori chiave da guardare? Quali sono le statistiche più importanti che si dirigono a questa competizione? Leggilo, oltre a Intel scommesse con il tipo di permesso di ESPN BET e sceglie il gioco da Victoria Matiash.

Finlandia vs.

Canada

Lunedì 13:00 ET | Tnt

TD Garden (Boston)

Intel scommesse

Linea di denaro: Canada -425 | Finlandia +320

La sua diffusione: Canada -2.5 (+115) | Finlandia +2,5 (-135)

Obiettivi complessivi: Più di 5,5 (-145) | Under 5,5 (+120)

Finlandia

Risultati del gioco:

13 febbraio: USA 6, Finlandia 1

15 febbraio: Finlandia 4, Svezia 3 (OT)

Sparatori forestali:

Mikael Granlund (un goal, un assistente), Olli Maatta (due assist), Patrik Laine (due assist)

giocare 0:55 Mikael Granlund è necessario vincitori per la Finlandia Mikael Granlund con una rete di destinazione vincente per la Finlandia in una partita epica vs. Svezia.

Canada

Risultati del gioco:

12 febbraio: Canada 4, Svezia 3 (OT)

15 febbraio: USA 3, Canada 1

Sparatori forestali:

Sidney Crosby (tre assist), Connor McDavid (un goal, un assistente), otto in pareggio con un punto

Condutture per il gioco

Sidney Crosby ogni volta che un tiratore di punti (-220): Ancora e ancora, lo sport è meglio apparire nei più grandi giochi. Richiede un posto per garantire un posto nelle finali di giovedì contro gli americani, è enorme quanto ottiene per il Team Canada. Dopo che Crosby ha guadagnato tre assistenza primaria ed è stato nominato la prima stella contro la Svezia, non solo sull’epica inclinazione di sabato con gli Stati Uniti, ha commesso punteggi (meno 2), ma ha anche commesso che ha portato al vincitore di Dylan Larkin.

“È ovvio che si tratta di un gioco di errori e mi giro una volta e finisce sul retro della rete. È così veloce come quello. Solo un po ‘di giocate qua e là “, ha detto Crosby ai giornalisti dopo la partita.

Se il risultato finale della matinée di lunedì -a Canada sia considerato un popolare -425-425 -è improbabile che l’artista più frizione del paese per generazione non contribuirà almeno un aiutante contro la Finlandia. Fino a sabato, Crosby ha vinto 26 partite dirette in rappresentanza della sua casa e del suo terreno di casa in una competizione internazionale e in media più di un punto per la partita.

Mark Stone per registrare 3 colpi più (+230): Quando l’argomento di “Big Players appare nei grandi giochi”, il Capitano Vegas è anche adatto a questo conto. Stone ha sparato tre colpi sulla rete contro la Svezia e tre alti alti sulla sconfitta di sabato. Se le pinne vengono sottoposte a circa 30 colpi rispetto agli Stati Uniti (32), mi piace la pietra per abbinare almeno un decimo. Ancora una volta, anche se il Canada esce alla fine sbagliata di questo gioco, che deve vincere, i veterinari oscilleranno. – Victoria Matiash

Stati Uniti vs.

Svezia

Lunedì 20:00 ET | Tnt

TD Garden (Boston)

Intel scommesse

Linea di denaro: US -200 | Svezia +170

La sua diffusione: USA -1,5 (+130) | Svezia +1,5 (-155)

Obiettivi complessivi: Più di 5,5 (-135) | Under 5,5 (+115)

Stati Uniti

Risultati del gioco:

13 febbraio: USA 6, Finlandia 1

15 febbraio: USA 3, Canada 1

Sparatori forestali:

Jake Guentzel (tre gol, un assistente), Zach Werenski (quattro assist), Matthew Tkachuk (due gol, un assistente), Matt Boldy (un goal, due assist), Jack Eichel (tre assist)

Svezia

Risultati del gioco:

12 febbraio: Canada 4, Svezia 3 (OT)

15 febbraio: Finlandia 4, Svezia 3 (OT)

Sparatori forestali:

Lucas Raymond (tre assist), Erik Karlsson (un goal, un assistente), Joel Eriksson EK (un goal, un assistente)

Scegli un gioco

Chris Kreider ogni volta che un marcatore (+475): In un gioco che non significherà nulla per gli Stati Uniti per raggiungere la finale – e può anche portare a zero peso per la Svezia se il Canada vince in regolamentazione – c’è un giocatore particolare che si sente ancora ispirato a avere un impatto produttivo. Dopo non essere riuscito a eseguire la linea per le prime due competizioni, il Creider progetta per sottoporsi a Matthew Tkachuk, che potrebbe trarre vantaggio da un altro riposo dopo il decadimento di sabato. In tal caso, l’alunno Boston College sentirà Jazzy di contribuire davanti alla folla pro -americana nel TD Garden, che costa circa 25 miglia lungo la strada dove è cresciuto.