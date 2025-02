Antes da WPL 2025, o defensor do Szypper RCB Smriti Mandhana Masters revela novos planos

Antes do início da temporada da Premier League (WPL), as mulheres em defesa dos campeões reais do capitão de Bengaluru, Smriti Mandhana, disseram que sua equipe se concentrará em fazer direitos para manter o título. “Esta não é apenas uma equipe – a competição é ótima e cresce. Você viu a diferença da primeira à segunda temporada, então não posso escolher uma equipe para o meu objetivo. Todos nós queremos jogar um bom críquete e criar um ótimo programa para mulheres nesta temporada.

No ano passado, as capitais de Delhi estão determinadas a dar um passo adiante nesta temporada. Jemimah Rodrigues enfatizou a importância das habilidades de preparação e adaptação no T20.

“Este é um críquete T20 – tudo pode acontecer e não podemos subestimar qualquer equipe. O mais importante é se concentrar no que está sob nosso controle: prepare -se bem e faça bem. Não importa o quanto eu queira controlar os resultados, não posso – então vou deixá -lo em mãos maiores.

Os campeões da temporada inaugural, os índios de Mumbai, serão liderados por Harmanpreet Kaur, que espera restaurar o título ao sinônimo da cidade com o sucesso de grilos de franquia. “Como críquete, nosso principal objetivo é jogar um bom críquete e ajudar a equipe a vencer. Muito está acontecendo a partir do campo – somos todos fãs de alguns times e, quando eles jogam, sentimos de uma certa maneira. Mas quando você está no centro, isso não importa.

“Não queremos fazer nada especial ou especial, mas permanecerá no momento. Fizemos muitas coisas na primeira temporada. A segunda temporada foi difícil. Desta vez, tentaremos lembrar os momentos da nossa temporada de vitórias e jogar a mesma marca Krykieta-Harmanpreet acrescentou.

A UP Warrioz vai querer se apresentar pela primeira vez, e Deepti Sharma acha que o apoio domiciliar desempenhará um papel fundamental em sua campanha.

“É uma ótima coisa termos uma multidão em casa – nos fornecerá muito apoio. Nunca chegamos às finais, então desta vez tentaremos atravessar esse estágio “, disse ela.

Enquanto isso, os Giants Gujarat ficarão felizes em influenciar, e Harleen Deol está animado para jogar em condições conhecidas. “Também serão condições domésticas para nós. A última vez que tocamos em Bengalur, então será ótimo.

O WPL 2025 começará a se chocante entre os gigantes dos palfenders reais Bengaluru e Gujarats em Vadodar em 14 de fevereiro.

